"คาร์ ฟอร์ แคช" ผู้นำตลาดสินเชื่อเพื่อคนมีรถ เดินหน้าขยายเวลาแคมเปญข้อเสนอวงเงินสินเชื่อสูงสุด 120% ของราคาประเมินรถยนต์ พร้อมดอกเบี้ยต่ำ เนื่องจากได้รับเสียงตอบรับในแง่บวกจากลูกค้าอย่างล้นหลาม เพราะตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างตรงจุด พร้อมโฆษณาบนสื่อ Out of Home ทั่วประเทศ เจาะตลาดลูกค้าที่ต้องการเงินสดเพื่อเสริมสภาพคล่อง โดยยังมีรถยนต์ใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนเดิม นางสาวกุสุมาลย์ โลว์ศลารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "สินเชื่อเพื่อคนมีรถ 'คาร์ ฟอร์ แคช' เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ใช้รถยนต์เป็นหลักประกันที่ 'กรุงศรี ออโต้' ริเริ่มและบุกเบิกตลาดในประเทศไทย เมื่อเกือบ 15 ปีที่แล้ว ทั้งยังสามารถครองอันดับหนึ่งในตลาดเซ็กเม้นต์นี้มาได้อย่างต่อเนื่องนับแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าความต้องการของลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพราะเรารับฟังความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำกลับมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่เพียงตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด แต่ยังสร้างประสบการณ์ที่ดีเหนือความคาดหมายให้กับพวกเขาอีกด้วย ทั้งนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า 'คาร์ ฟอร์ แคช' เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เราพบว่าลูกค้ากลุ่มนี้มีวินัยทางการเงินสูง ใช้จ่ายตามศักยภาพทางการเงินของตนเอง และมีความต้องการสินเชื่อเพื่อนำไปใช้ตามความจำเป็น เช่น นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือนำไปเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ" นางสาวกุสุมาลย์ กล่าวต่อไปว่า "ข้อเสนอวงเงินสินเชื่อสูงสุด 120% ของ 'คาร์ ฟอร์ แคช' ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า เราจึงขยายระยะเวลาของแคมเปญนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ด้วยวงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 120% จากราคาประเมินของธนาคาร** พร้อมเงื่อนไขพิเศษไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน รู้ผลอนุมัติไว รับเงินทันใจภายใน 1 วันทำการหลังโอนเล่มทะเบียนแล้ว นอกจากนั้น เรายังโฆษณาข้อเสนอนี้ ผ่านสื่อ Out of Home ทั้งหมด 209 ป้ายทั่วประเทศ เพื่อให้ข้อเสนอของเราเข้าถึงผู้บริโภคที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินสดเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็น ในวงกว้างยิ่งขึ้น" "ในฐานะผู้นำด้านสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending: RL) ที่พร้อมจะให้การสนับสนุนลูกค้าที่ประสบปัญหาทางการเงิน ด้วยสินเชื่อที่สอดคล้องกับความสามารถในการชำระคืนของลูกค้า" นางสาวกุสุมาลย์ กล่าวทิ้งท้าย ผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อรับข้อเสนอวงเงินสินเชื่อสูงสุด 120% จาก 'กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช' ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.car4cash.com หรือ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร 02-740-7400 กด 1