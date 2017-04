บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPP ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน เชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมถึงธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเ ชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV) เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งเป้าเป็นผู้นำธุรกิจผลิตและ จำหน่ายไฟฟ้า ด้านผู้บริหารระบุอยู่ระหว่างขย ายโรงไฟฟ้าใหม่อีก 3 โรง คาดเริ่ม COD ได้ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ ดันกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มเป็ น 440 MW พร้อมลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพในกา รผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานคว ามร้อนทิ้งในปัจจุบันและติดตั้ งเครื่องคัดแยกขยะเพื่อใช้งานที่ หลุมฝังกลบของบริษัทจัดการขยะ รวมถึงเตรียมลงทุนซื้อหม้อผลิตไ อน้ำ 2 เครื่อง สำหรับใช้สำรองให้แก่โรงไฟฟ้ าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ ผลักดันการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP เปิดเผยว่า ได้นำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อ ‘TPIPP’ ในการซื้อขาย ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับ ที่ดีจากนักลงทุน หลังจากที่เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 2,500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รั บการจัดสรรหุ้น ประชาชนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน ในราคาหุ้นละ 7 บาท โดยบริษัทฯ จะนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการร ะดมทุนในครั้งนี้ไปใช้ในการขยาย ธุรกิจและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวี ยนในการดำเนินงานรวมถึงนำไปชำระ หนี้คงค้าง ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลั งงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมถึงธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเ ชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุ รกิจตามแนวทาง ‘ขยะเป็นศูนย์’ หรือ Zero Waste เพื่อที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจผลิ ตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้พลังงานห มุนเวียนที่สะอาดและมีประสิทธิภ าพในกระบวนการผลิตไฟฟ้า รวมถึงคำนึงถึงหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี มีรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม “เรามีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด และมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิ ตไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากการนำขยะจากชุมชนและ ขยะจากหลุมฝังกลบมาแปรรูปเป็นเชื้ อเพลิง RDF ที่มีค่าความร้อนสูง เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตกระ แสไฟฟ้า ขณะเดียวกัน เรามีจุดยืนการทำธุรกิจด้ วยแนวคิด Clean and Green Energy, Clean Up Country ที่จะช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้ นจำนวนมากในแต่ละวัน” นายประชัย กล่าว นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ TPIPP กล่าวว่า บริษัทฯ มีธุรกิจหลัก 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าที่มุ่งเน้นโรงไฟ ฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง โดยมีโรงไฟฟ้าที่ COD แล้ว 4 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 150 MW ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขย ะ 2 โรง กำลังการผลิตติดตั้งโรงละ 20 MW และ 60 MW รวมเป็น 80 MW ปัจจุบันมี กฟผ. เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจำนวน 73 MW และได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไ ฟฟ้า (Adder) ที่ 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มเติมจากค่าไฟฟ้าพื้นฐาน 7 ปีนับจากวันที่เริ่มซื้อขายไฟฟ้ า และมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ งอีก 2 โรง กำลังการผลิตติดตั้งโรงละ 40 MW และ 30 MW โดยมี บมจ.ทีพีไอ โพลีน เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้า พร้อมกันนี้ ยังมีสถานประกอบการผลิตเชื้ อเพลิง RDF ที่นำขยะจากชุมชนและขยะจากหลุ มฝังกลบมาคัดแยกและแปรรูปเป็ นเชื้อเพลิง RDF เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟ ฟ้า โดยปัจจุบันสามารถรับขยะชุ มชนเข้าสู่กระบวนการผลิต 4,000 ตันต่อวัน ซึ่งนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF ได้ 2,000 ตันต่อวัน ส่วนธุรกิจหลักกลุ่มที่สองคือธุ รกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิ งและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ภายใต้เครื่องหมายการค้า‘ทีพีไอ พีแอล’ (TPIPL) รวม 12 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการขายอินทรียวัต ถุที่เหลือใช้จากสถานประกอบการผ ลิตเชื้อเพลิง RDF ให้แก่บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด ในเครือ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิ ตปุ๋ยชีวภาพ โปรไบโอติกส์เพื่อการเลี้ยงสั ตว์และการกำจัดสิ่งปฏิกูลในน้ำ อีกด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ TPIPP กล่าวว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้ าใหม่อีก 3 โรง คาดว่าจะเริ่ม COD ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลให้มีกำลังการผลิตติ ดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 290 MW รวมเป็น 440 MW ประกอบด้วย 1.โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจาก ขยะ 70 MW ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะนำ กำลังการผลิตติดตั้งไปรวมกับโรง ไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง 30 MW เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจ ากขยะ 100 MW เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. 2.โรงไฟฟ้าถ่านหิน 150 MW และ 3.โรงไฟฟ้าถ่านหินและพลังงานเชื้ อเพลิงจากขยะ 70 MW ที่ออกแบบให้สามารถผลิตไฟฟ้าสำร องป้อนให้โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเ พลิงจากขยะ 60 MW หรือโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจ ากขยะ 70 MW โรงใดโรงหนึ่งในกรณีที่เครื่ องจักรชำรุด เพื่อสร้างความมั่นคงในการผลิตแ ละจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. อีกทั้งอยู่ระหว่างขยายสถานประก อบการผลิตเชื้อเพลิง RDF ให้สามารถรับขยะชุมชนเพิ่มขึ้นเ ป็น 6,000 ตันต่อวัน จากเดิม 4,000 ตันต่อวัน ซึ่งจะนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF เพิ่มขึ้นเป็น 3,000 ตันต่อวัน จากเดิม 2,000 ตันต่อวัน นอกจากนี้ ยังมีแผนปรับปรุงโรงไฟฟ้าในปั จจุบัน ได้แก่ โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังงาน ความร้อนทิ้งเพื่อเพิ่มอัตราการ ใช้กำลังการผลิตไฟฟ้า และโครงการติดตั้งเครื่องคัดแยก ขยะเบื้องต้นเพื่อใช้งานที่หลุม ฝังกลบของบริษัทจัดการขยะ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพขยะที่จัด ส่งให้ TPIPP คาดว่าทั้ง 2 โครงการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปีนี้ รวมถึงมีโครงการลงทุนซื้อหม้ อผลิตไอน้ำที่ใช้เชื้อเพลิง RDF อีก 2 เครื่อง เพื่อสำรองให้กับโรงไฟฟ้าพลังงา นเชื้อเพลิงจากขยะ 60 MW และโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจา กขยะ 70 MW ในกรณีที่ต้องหยุดซ่อม คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จและเริ่ มดำเนินการได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2561 นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกั นการจำหน่าย กล่าวว่า ธุรกิจของ TPIPP มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี เนื่องจากอยู่ระหว่างการขยายโรง ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 3 โรง ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงาน ในอนาคต ประกอบรัฐบาลไทยมีนโยบายให้ การส่งเสริมธุรกิจการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน ที่เป็นส่วนสำคัญในแผนพัฒนากำลั งการผลิตไฟฟ้าของประเทศและเป็ นส่วนสำคัญที่จะลดการพึ่ งพาการนำเข้าพลังงานซึ่งเป็นเป้ าหมายของประเทศ รวมถึงยังได้รับปัจจัยหนุนจากแน วโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเ ทศระหว่างปี 2557-2579 ที่คาดว่าจะเพิ่มในอัตราเฉลี่ ยร้อยละ 2.7 ต่อปี นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายแล ะรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของ TPIPP มีจุดเด่นและความได้เปรียบในเชิ งการแข่งขัน โดยมีความเชี่ยวชาญในการบริ หารจัดการขยะ ตลอดจนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่ มีความเหมาะสมในการคั ดแยกขยะในประเทศไทย และสามารถนำมาแปรรูปเป็นเชื้อเพ ลิง RDF ที่ให้ค่าความร้อนสูง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการนำไปใช้เป็น เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตกระแส ไฟฟ้า นอกจากนี้ TPIPP ยังได้รับประโยชน์จากการจัดหาคว ามร้อนทิ้งในกระบวนการผลิตปูนซี เมนต์ และการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ บมจ.ทีพีไอ โพลีน ในฐานะบริษัทแม่อีกด้วย นายสุชาย สุทัศน์ธรรมกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายแล ะรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า TPIPP เป็นบริษัทฯ ที่มีศักยภาพการเติบโตที่ดี เนื่องจากมีความเชี่ ยวชาญในการดำเนินธุรกิจด้ านโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิ งจากขยะและโรงไฟฟ้าพลั งงานความร้อนทิ้ง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือ ข่ายผู้จัดหาขยะ โดยในปี 2559 TPIPP มีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างก้า วกระโดด โดยมีกำไรสุทธิ 1,824.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 270% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีกำไรสุทธิ 493.36 ล้านบาท และมีรายได้รวม 4,433.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.62% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่านมาที่มีรายได้รวม 2,794.83 ล้านบาท Written by : กระแสหุ้นออนไลน์