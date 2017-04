ทิสโก้ชวนลงทุนตลาดหุ้นญี่ปุ่นด้วยกองทุนใหม่! 'เจแปน แอคทีฟ ฟันด์' กองทุนที่มีนโยบายบริหารเชิงรุกและจัดพอร์ตโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ มั่นใจเศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มฟื้นตัว แถมค่าเงินเยนอ่อนเป็นปัจจัยหนุน ลงทุนได้แม้มีความผันผวน IPO วันนี้ – 28 เม.ย. นี้ นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co.,Ltd.) กล่าวว่า บลจ. ทิสโก้ยังมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเปิดโอกาสการลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมั่นใจว่าการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นถือเป็นตลาดที่น่าสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับปีนี้ เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีความชัดเจนมากขึ้น จึงตัดสินใจออก "กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้" (TISCO Japan Active Equity Fund: TISCOJPA) กองทุนรวมประเภท Fund of Fundsที่มีนโยบายบริหารเชิงรุก (Active Fund) เพื่อเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าดัชนีอ้างอิง โดยมีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพของทิสโก้เป็นผู้คัดเลือกและจับจังหวะการเข้าลงทุนอย่างใกล้ชิด โดยจะลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ ETF ที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนในตลาดหุ้นประเทศญี่ปุ่น อย่างน้อย 2 กองทุน พร้อมเสนอขายวันแรก (IPO) วันนี้ – 28 เม.ย. นี้ "เศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มฟื้นตัวได้ดี และมีแนวโน้มค่าเงินเยนอ่อนค่าลงเป็นปัจจัยหนุนสำคัญ นับเป็นโอกาสเข้าลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่ Valuation ยังถือว่าไม่แพง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การส่งออกและการลงทุนที่ยังชะลอตัวจากการค้าต่างประเทศ จะทำให้ตลาดหุ้นมีความผันผวน การสร้างผลตอบแทนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นจึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในจัดพอร์ตและเลือกเวลาเข้าลงทุน โดย TISCOJPA จะลงทุนใน Japan Equity Fund (JPJEAAY) ซึ่งบริหารโดย JPMorgan Funds และ Japan Smaller Companies Fund (ESJSCCJ) ซึ่งบริหารโดย Eastspring Investments อย่างละ 50% โดยทั้ง 2 กองทุนได้ผ่านการคัดกรองจากผู้จัดการกองทุนของเรามาอย่างดี และยังเปิดให้ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมการลงทุนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในอนาคต นับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนี้" นายสาห์รัช กล่าว ทั้งนี้ "กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้" จะอ้างอิงกับดัชนี TOPIX Net Total Return ในสัดส่วน 50% และ ดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend ในสัดส่วน 50% และเนื่องจากเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4 Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >