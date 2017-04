โพรแพ็ค เอเชีย ขึ้นแท่นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมด้านกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ระดับนานาชาติอันดับ 1 ของเอเชีย ด้าน ยูบีเอ็ม บีอีเอส ผู้จัดงานเผยการจัดงานปีนี้โตเพิ่ม 25% ด้านพื้นที่การจัดงานถูกจองเต็มแล้วกว่า 95% โดยได้รับความสนใจเข้าร่วมจัดแสดงงานจากองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม 19 ประเทศ พร้อมบริษัทชั้นนำระดับโลกกว่า 2,000 ราย คาดมูลค่าการค้าและการเจรจาธุรกิจภายในงานสูงกว่า 29,000 ล้านบาท

นายจัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จำกัด กล่าวถึงการจัดงานในปีนี้ว่า งานโพรแพ็ค 2017 ครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 25 ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย จนวันนี้งานโพรแพ็ค เอเชีย ได้รับการยอมรับจากผู้เข้าร่วมงานว่า เป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมด้านกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ระดับนานาชาติอันดับ 1 ของเอเชีย ในแต่ละปีมีผู้สนใจเข้าร่วมจัดแสดงงานและเข้าเยี่ยมชมงานปีละไม่ต่ำกว่า 40,000 คน จากทั่วโลก ในครั้งนี้การจัดงานมีความยิ่งใหญ่และเติบโตขึ้นกว่าที่ผ่านมาถึง 25% โดยพื้นที่การจัดงานเพิ่มขึ้นเป็น 55,000 ตารางเมตร เต็มพื้นที่ของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

นอกจากนั้นการจองพื้นที่เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงงานยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทำให้ขณะนี้พื้นที่การจัดงานถูกจองเต็มแล้วกว่า 95% ทั้งนี้เนื่องจากงานโพรแพ็ค เอเชีย เป็นงานใหญ่ระดับภูมิภาคเอเชีย โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่และดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก รวมทั้งภูมิภาคเอเชียยังเป็นพื้นที่สำคัญในด้านการผลิตของโลกอีกด้วย ทำให้เป็นจุดดึงดูดให้นักธุรกิจและผู้เข้าร่วมชมงานจากทั่วโลกต้องการเข้ามาร่วมจัดแสดงงานและร่วมชมงาน พร้อมทั้งยังได้มาสัมผัสกับเครื่องจักรและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ในงานเดียว โดยเครื่องจักรที่มีการนำมาจัดแสดงในปีนี้มีมากถึง 5,000 เครื่อง จากผู้ผลิตและบริษัทชั้นนำระดับโลก

ซึ่งการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2017 ในครั้งนี้ เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะได้รับความสนใจจากองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมชั้นนำจาก 19 ประเทศ ยื่นความจำนงในการเข้าร่วมจัดแสดงงาน อาทิ ประเทศออสเตเลีย - Australian Packaging and Processing Machinery Association (APPMA), Australia of Packaging (AIP) สาธารณรัฐประชาชนจีน - China World Trade Center (CWTC) ประเทศเดนมาร์ก - Confederation of Danish Industry - Dansk Industri ประเทศฝรั่งเศส - Business France ประเทศเยอรมนี- Atelier Scherer Fair Consulting GmbH. (ASFC), Bavarian Ministry of Economic Affairs, Infrastructure, Transport and Technology and Bayern International ประเทศอิตาลี - Italian Packaging Machinery Manufacturers Association (UCIMA) ประเทศญี่ปุ่น - - Japan Packaging Machinery Manufacturers Association (JPMA) ประเทศเกาหลี - Incheon Business Information Techno Park (IBITP) and Korea Packaging Machinery Association (KPMA) ประเทศสเปน - Amec-Envasgraf ประเทศไต้หวัน - Taiwan Plastics Industry Association, Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) and World Trade Center Taichung (WTCT) ประเทศอังกฤษ - Processing and Packaging Machinery Association (PPMA) และ ประเทศสหรัฐอเมริกา - Packaging Machinery Manufacturers Institute (PMMI) และ องค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน

ส่วนกลุ่มบริษัทชั้นนำระดับโลกที่สนใจเข้าร่วมจัดแสดงงานนั้นมีกว่า 2,000 ราย จาก 45 ประเทศ และ อินเตอร์เนชั่นแนล พาวิลเลี่ยน โดยแบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 8 โซนอุตสาหกรรม ประกอบด้วย เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป (Processing Technology), เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (Packaging Technology), เทคโนโลยีเครื่องดื่ม (Drink Technology), เทคโนโลยีเภสัชกรรม (Pharmaceutical Technology), ห้องทดลองและการทดสอบ (Lab & Test), วัสดุ (Materials), การใส่รหัสสินค้า (Coding), การพิมพ์ข้อความและฉลาก (Marking & Labelling), การแช่แข็ง (Cold chain) และ โลจิสติกส์และคลังสินค้า (Logistics & Warehousing) โดยการจัดโซนงานแสดงสินค้าใหม่ทำให้ง่ายต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในการเจรจาการค้าและพัฒนาธุรกิจร่วมกัน นอกจากนั้นภายในงานยังมีการจัดงาน Printech Asia งานแสดงเทคโนโลยีการพิมพ์และการขึ้นรูป จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมการพิมพ์ การขึ้นรูป กราฟฟิก และ กระดาษ ประเทศอิตาลี (ACIMGA) ร่วมมือกับ ยูบีเอ็ม บีอีเอส อีกด้วย ทำให้คาดว่าในการจัดงานครั้งนี้จะมีเงินหมุนเวียนจากการเจรจาการค้าและการร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจกว่า 29,000 ล้านบาท

งานโพรแพ็ค เอเชีย 2017 จัดขึ้นโดย ยูบีเอ็ม บีอีเอส โดยการจัดงานเริ่มตั้งแต่วันนี่ 14-17 มิถุนายน 2560 ฮอลล์ 98-105 เวลา 10.00 - 18.00 น. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 02 615-1255 ต่อ 123 หรือ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it และเว็บไซต์ www.propakasia.com