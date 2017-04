ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์ หรือ GLANDRT พร้อมเข้าเทรด วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 21 เมษายนนี้ หลังนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยให้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีมูลค่าเงินระดมทุนทั้งสิ้นประมาณ 4,997.69 ล้านบาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 10 บาท มั่นใจกองทรัสต์จะให้ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่สำนักงานของโครงการ ‘เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส’ เป็นระยะเวลา 30 ปี และ ‘ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์’ เป็นระยะเวลา 17 ปี 7 เดือน ที่มีความโดดเด่นด้านทำเลที่ตั้งในย่าน New CBD ของกรุงเทพฯ นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม เปิดเผยว่า หน่วยทรัสต์ GLANDRT หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์ จะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 21 เมษายนนี้ เป็นวันแรก ซึ่งด้วยศักยภาพของทรัพย์สินที่เข้าลงทุน จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุน โดย GLANDRT ได้รับการตอบรับที่ดี ทั้งจากนักลงทุนสถาบัน ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และผู้มีอุปการคุณของกลุ่มบริษัท GLAND ทั้งนี้ GLANDRT จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่สำนักงาน พื้นที่ห้องประชุม พื้นที่จอดรถและพื้นที่ส่วนกลางสำหรับพื้นที่สำนักงาน และงานระบบที่เกี่ยวเนื่องของโครงการ ‘เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส’ เป็นระยะเวลา 30 ปี และลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่สำนักงาน พื้นที่จอดรถและพื้นที่ส่วนกลางสำหรับพื้นที่สำนักงาน และงานระบบที่เกี่ยวเนื่องของโครงการ ‘ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์’ (ส่วนอาคารสำนักงาน) เป็นระยะเวลาประมาณ 17 ปี 7 เดือน โดยอาคารสำนักงานทั้ง 2 แห่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเดอะแกรนด์ พระราม 9 ที่บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาบนที่ดินประมาณ 73 ไร่ ติดหัวมุมถนนพระราม 9 ตัดถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่สุดบนถนนรัชดาภิเษก นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า โครงการ ‘เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส’ และโครงการ ‘ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์’ เป็นอาคารสำนักงานที่มีความโดดเด่นและความทันสมัยบนถนนรัชดาภิเษก มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีเมื่อเทียบกับอาคารสำนักงานเกรดเดียวกันในทำเลใกล้เคียง ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสที่ดีของ GLANDRT ที่จะเข้าลงทุนในอาคารสำนักงานให้เช่าทั้ง 2 แห่ง ที่มีความโดดเด่นด้านทำเลที่ตั้ง เนื่องจากอยู่ในย่าน New CBD หรือศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ ต่อจากย่านสุขุมวิท สีลมและสาทร ซึ่งเป็นทำเลความมั่งคั่งแห่งอนาคตของกรุงเทพฯ โดยอยู่ใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 สถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีแอร์พอร์ตเรลลิงก์ และจุดขึ้น-ลงทางด่วน จึงเดินทางเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย อีกทั้งแวดล้อมด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ แหล่งช็อปปิ้งและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอีกด้วย นอกจากนี้ บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในโครงการเดอะแกรนด์ พระราม 9 อาทิ อาคารสำนักงาน จี ทาวเวอร์ โครงการ The Super Tower ศูนย์การประชุม และ Arcade โดยโครงการ The Super Tower สูง 125 ชั้น ซึ่งในอนาคตจะกลายเป็นตึกที่สูงที่สุดของประเทศไทยและเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ กรรมการ บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการกองทรัสต์ กล่าวว่า บริษัทฯ มั่นใจในศักยภาพและความโดดเด่นของทรัพย์สินที่ GLANDRT เข้าลงทุน โดยโครงการ ‘เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส’ เป็นอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกให้เช่าเกรด B+ ถึง A ประกอบด้วย อาคาร A สูง 36 ชั้น และอาคาร B สูง 34 ชั้น ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยส่วนอาคารสำนักงานให้เช่ารวมประมาณ 62,950 ตารางเมตร มีพื้นที่ชั้นใต้ดินและชั้น 1-2 เป็นพื้นที่เช่าค้าปลีกและพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่ออาคาร A และ B และมีพื้นที่จอดรถบริเวณชั้น 3-10 โดยโครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เช่านับตั้งแต่เปิดดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีอัตราการเช่าพื้นที่สำนักงานอยู่ที่ 95% (ซึ่งหากรวมพื้นที่ที่ GLAND ใช้อยู่ในปัจจุบันประมาณ 4.1% อัตราการเช่าพื้นที่สำนักงานจะอยู่ที่ 99.1%) ขณะที่ โครงการ ‘ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์’ เป็นอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกให้เช่าเกรด A สูง 12 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่จอดรถบริเวณชั้น 3-6 และมีพื้นที่ใช้สอยส่วนอาคารสำนักงานให้เช่ารวมประมาณ 18,527 ตารางเมตร เริ่มเปิดดำเนินการในเดือนธันวาคม 2557 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มี Unilever ซึ่งเป็นบริษัทด้านสินค้าอุปโภคบริโภคยักษ์ใหญ่ระดับโลกเป็นผู้เช่าพื้นที่เต็ม 100% ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมาก Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >