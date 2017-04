เคทีซีเผยธุรกิจสินเชื่อบุคคลส่งสัญญาณเติบโตเชิงบวก โดยที่ผ่านมาเคทีซีเติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรมในหลายมิติ เล็งสร้างโอกาสเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ชูกลยุทธ์ไตรมาส 2 และปี 2560 รุกธุรกิจแข่งขันเข้มข้นด้วย 4 กลยุทธ์หลัก 1) ขยายฐานสมาชิกไปยังกลุ่มเป้าหมายวิชาชีพต่างๆ และขยายธุรกิจด้วยความระมัดระวัง 2) พัฒนาระบบสนับสนุนการขยายฐานสมาชิกสินเชื่อใหม่ 3) จัดกิจกรรมการตลาดในวงกว้างและแบบเฉพาะเจาะจง 4) รักษาและผูกสัมพันธ์กับฐานสมาชิกใน ระยะยาว คาดธุรกิจบรรลุเป้าหมายเติบโต 15% นางสาวสุดาพร จันทร์วัฒนากุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ธุรกิจสินเชื่อบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราเล็งเห็นสภาวะการณ์แข่งขันในธุรกิจสินเชื่อบุคคลมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากผู้ประกอบการเดิมและการเข้ามาทำธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ซึ่งถือเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ต้องการสินเชื่อได้พิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับตนเอง” ที่ผ่านมาธุรกิจสินเชื่อบุคคลเคทีซีมีการขยายตัวต่อเนื่องในทุกมิติ โดยมีสัดส่วนของลูกหนี้ สินเชื่อบุคคลเคทีซีเทียบกับอุตสาหกรรมเท่ากับ 6.5% เพิ่มขึ้นจาก 5.7% ในปีที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพอร์ตสมาชิกสินเชื่อบุคคล 818,068 บัญชี ยอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคลสุทธิ 20,154 ล้านบาท ในขณะที่หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) สินเชื่อบุคคลลดเหลือ 0.9% จาก 1% ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันเคทีซีมีส่วนแบ่งการตลาดจำนวนสมาชิกคิดเป็น 6.8% ของอุตสาหกรรม “สำหรับไตรมาส 2 และในปี 2560 เคทีซีจะใช้แผนกลยุทธ์การตลาดรุกธุรกิจสินเชื่อบุคคลให้แตกต่างหลากหลาย เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยสมาชิกจะได้เห็นรูปแบบและกิจกรรมการตลาดที่ชัดเจนในทุกมิติ ด้วย 4 กลยุทธ์หลัก 1) ขยายฐานสมาชิกไปยังกลุ่มเป้าหมายวิชาชีพต่างๆ และขยายธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ผ่านช่องทางการตลาดที่ได้รับความนิยมทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชั่น Click KTC บนเว็บไซต์ www.ktc.co.th และโมบายแอพพลิเคชั่น TapKTC 2) พัฒนาระบบสนับสนุนการขยายฐานสมาชิกสินเชื่อใหม่ เน้นสมัครง่าย รวดเร็ว รู้ผลไวภายใน 30 นาที ทั้งสมัครผ่านร้านค้าพันธมิตรของ เคทีซี หรือที่ศูนย์บริการลูกค้า “เคทีซี ทัช” ทุกสาขา 3) จัดกิจกรรมการตลาดในวงกว้างและแบบเฉพาะเจาะจง โดยกิจกรรมในวงกว้าง (Mass Campaign) จะมุ่งแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสมาชิกเป็นหลัก ในขณะที่กิจกรรมการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Segmentation Campaign) จะเน้นการนำเสนอสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของสมาชิกแต่ละกลุ่ม 4) รักษาและผูกสัมพันธ์กับฐานสมาชิกใน ระยะยาว (Loyalty Program) ผ่านเวิร์คช้อปเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างอาชีพเสริมและสร้างรายได้ ด้วยแนวคิด “Quality of Life” ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินและการออมให้กับกลุ่มสมาชิก” “เคทีซีทำธุรกิจโดยยึดลูกค้าหรือสมาชิกเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) เราแข่งขันกับตัวเอง มาตลอด ตั้งคำถามทุกวันว่าสมาชิกต้องการอะไร เราทำงานใกล้ชิดกับ MIS (Management Information System) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตัวตน พฤติกรรมและความต้องการลูกค้า เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ใหม่ๆ แตกต่างและเป็นประโยชน์กับลูกค้า โดยคำนึงถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริงและความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้นๆ เพราะความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน นั่นจึงเป็นที่มาของการทำธุรกิจหรือการคิดแคมเปญการตลาดที่ต้องตอบสนองลูกค้าทั้งในวงกว้าง และแบบเฉพาะเจาะจง” “เราเอาใจใส่และดูแลลูกค้าทั้งพอร์ตอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังเป็นลูกค้า ตลอดจนการช่วยสร้างโอกาสที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ หรือการบริหารวางแผนการใช้จ่ายเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด” “การปรับเปลี่ยนเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในโลกออนไลน์เติบโตขึ้นเรื่อยๆ เคทีซีจึงมุ่งพัฒนาคุณสมบัติผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับและเพิ่มประสบการณ์ด้านออนไลน์ให้กับลูกค้า โดยปัจจุบันสมาชิกสามารถเบิกถอนเงินสดออนไลน์ได้สูงสุดตามวงเงินที่มีในบัตรตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น “TapKTC” โดยไม่มีข้อจำกัดในการเบิกถอน บริษัทฯ ยังได้เพิ่มจำนวนธนาคารให้มีความหลากหลายเพื่อให้สมาชิกทำการเลือกโอนเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น ปัจจุบัน เคทีซียังเป็นสินเชื่อพร้อมใช้รายแรกและรายเดียว ที่ฟรีกด ฟรีจ่าย ฟรีค่าธรรมเนียมทุกตู้เอทีเอ็ม โดยสมาชิกสามารถใช้บัตร “เคทีซี พราว” กดเงินสดได้ทุกตู้เอทีเอ็มของทุกธนาคาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม” “สำหรับแคมเปญการตลาดในไตรมาส 2 ที่จะเกิดขึ้น จะเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า เพื่อให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว ตลอดจนสร้างประสบการณ์ที่ดี และสร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกปัจจุบัน ได้แก่ “แคมเปญเคลียร์หนี้เกลี้ยง” ที่เคทีซีจัดต่อเนื่องมา 5 ปี รวม 6 ครั้ง ซึ่งลูกค้าชื่นชอบและมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมแคมเปญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจะมีข้อเสนอที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี “แคมเปญ “เที่ยวฟรี ตามใจฝัน เคทีซีจัดให้” ครั้งแรกในวงการสินเชื่อบุคคลของไทยที่ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่และช่วยให้สมาชิกได้ผ่อนคลายจากภาระหน้าที่ในชีวิตประจำวัน “แคมเปญ Half Price Promotion” สมัครสมาชิกใหม่มอบส่วนลดดอกเบี้ยฯ สูงถึง 50%” เพียงสมัครเป็นสมาชิก “เคทีซี พราว” ก็จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยปัจจุบันคุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อพร้อมใช้ “เคทีซี พราว” จะต้องเป็นพนักงานประจำในบริษัทเอกชน มีรายได้ 12,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป หรือเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ” “เราหวังว่าแผนงานที่วางไว้ จะเป็นเครื่องช่วยผลักดันให้ธุรกิจสินเชื่อบุคคลสามารถไปถึงเป้าหมายตามคาด ด้วยอัตราการเติบโตของยอดลูกหนี้ที่ 15% เมื่อสิ้นปี 2560 และจำนวนสมาชิกใหม่ ณ สิ้นปี 2560 ที่ประมาณ 160,000 ราย และเหนืออื่นใดคือ การได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิก และทำให้สมาชิกมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการและเลือกได้"