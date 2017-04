• “แฟนต้า ทวิสต์ พาร์ค” วันที่ 3 - 7 พฤษภาคมนี้ ณ ลานเอเทรี่ยม 1 สยามเซ็นเตอร์ ชวนวัยทีนมาครีเอตลวดลายบนขวดแฟนต้า ทวิสต์ ผ่าน VR เทคนิค (Virtual Reality Twist) และรับกลับบ้านเป็นที่ระลึกไม่ซ้ำใคร พร้อมลุ้นผลงานตัวเองได้ฉายขึ้นจอ LED กลางสยามสแควร์ และกิจกรรมตลาดสนุกตลอดปี • ชูคอนเซ็ปต์ “จิ้นตนาการซ่า กับ แฟนต้า ทวิสต์” ที่รสชาติอร่อยจนอยากบิดขวดดื่มจนหยดสุดท้าย “แฟนต้า” ผู้นำตลาดเครื่องดื่มอัดลมกลิ่นผลไม้ โดยกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย ทุ่มงบ 200 ล้านบาทรุกตลาดน้ำสี เสริมแกร่งความเป็นเจ้าตลาด เปิดตัว “แฟนต้า ทวิสต์” ที่มาในรูปแบบขวดทวิสต์บิดเป็นเกลียว สะท้อนรสชาติแฟนต้าแสนอร่อยที่ทำให้อยากบิดขวดดื่มจนหยดสุดท้าย พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน “แฟนต้า ทวิสต์ พาร์ค” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤษภาคมนี้ ณ ลานเอเทรี่ยม 1 สยามเซ็นเตอร์ สร้างสรรค์ในแบบ ‘Absolute Siam Experience’ นำเสนอประสบการณ์สุดพิเศษกับแฟนต้าขวดทวิสต์ครั้งแรกในประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ผู้นำแห่งความสนุกซ่าอย่างมีสีสัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Twist Parc, Fun with A Twist” จับกลุ่มเป้าหมายวัยทีน โดยเตรียมชวนแฟนๆ แฟนต้ามาครีเอต ลวดลายบนขวดแฟนต้า ทวิสต์ที่ไม่ซ้ำใคร ผ่านเทคนิค VR (Virtual Reality Twist) กับการออกแบบ 360 องศา และรับกลับบ้านเป็นที่ระลึก ทั้งนี้ ประเทศไทยจัดเป็นตลาดสำคัญของแฟนต้าและเป็นประเทศแรกในกลุ่มเอเซีย ที่ทำการเปิดตัวแฟนต้า ทวิสต์ ต่อเนื่องจาก อิตาลี โปแลนด์ โรมาเนีย เซอร์เบีย และมอลต้า ซึ่งล้วนได้รับกระแสตอบรับ ที่ดียิ่งจากผู้บริโภค โดยมูลค่าตลาดของแฟนต้าทั่วโลกอยู่ที่ 11,330 ล้านบาท พิเศษสุดสำหรับการเปิดงาน “แฟนต้า ทวิสต์ พาร์ค” ในช่วงบ่ายวันพุธที่ 3 พฤษภาคมนี้ แฟนๆ ของแฟนต้าที่มาร่วมงานจะได้พบกับแขกรับเชิญพิเศษ เป๊ก ผลิตโชค และเน็ตไอดอลชื่อดัง อาทิ พิมฐา, วีเจมายด์ วิรพร ฯลฯ ที่เตรียมมาร่วมออกแบบลวดลายบนขวดแฟนต้าทวิสต์ในสไตล์ของตัวเอง ที่มีเพียงขวดเดียวในโลก ไม่มีใครเหมือน พร้อมร่วมเล่นกิจกรรมซ่าแสนทวิสต์กับแฟนๆ นางสาวคลาวเดีย นาวาร์โร ผู้อำนวยการการตลาด บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แฟนต้า ทวิสต์มีแรงบันดาลใจ มาจากความอร่อยซ่าของแฟนต้าที่ต้องบิดขวดดื่มจนหยดสุดท้าย แฟนต้าใหม่จึงมีรูปทรงขวดบิดเป็นเกลียว ‘Twist’ พลิกโฉมจากขวดธรรมดาให้มีลูกเล่นมากขึ้นอย่างที่ไม่มีใครทำมาก่อน เพื่อนำเสนอความแปลกใหม่ที่แฝงไปด้วยความโดดเด่น และรสชาติที่แสนอร่อยของแฟนต้า เราไม่เคยหยุดนิ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทางการตลาด และการเข้าถึงผู้บริโภค แฟนต้ายังคงยืนยัดเป็นผู้นำตลาดเครื่องดื่มน้ำอัดลมกลิ่นผลไม้ที่ครองใจคนไทยได้อย่างยาวนาน เราพบว่า ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของแบรนด์ชอบความท้าทาย ชอบลองอะไรใหม่ๆ และไม่ซ้ำใคร เราจึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์แฟนต้าให้เพิ่มความสนุกยิ่งขึ้นและตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค โดยทีมแฟนต้าประเทศไทยมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการออกแบบช่องทางการสื่อสารและส่งเสริมให้วัยรุ่นมาครีเอทขวดแฟนต้าทวิสต์ในครั้งนี้ “แฟนต้าเตรียมงบกว่า 200 ล้านบาท สำหรับการทำตลาดและแนะนำแฟนต้า ทวิสต์สู่ตลาดเมืองไทย ประเทศไทยนับเป็นตลาดแฟนต้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก รวมถึงในเอเชีย โดยจะเป็นรองก็เพียงประเทศจีนเท่านั้น โดยยังครอบครองความเป็นเจ้าตลาดน้ำสีในเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยส่วนแบ่ง *16% ของตลาดเครื่องดื่มอัดลมกลิ่นผลไม้ในเมืองไทย ที่มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ *8,000 ล้านบาท (*ข้อมูลจากการวิจัยของบริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด) กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาฯ จึงเล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพในการเติบโต ด้วยการนำเสนอนวัตกรรม แฟนต้าขวดทวิสต์มาสู่ตลาดเมืองไทย เราเชื่อว่าการเปิดตัวแคมเปญ ‘แฟนต้า ทวิสต์’ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแฟนต้า ผู้นำตลาดเครื่องดื่มน้ำสี และช่วยเพิ่มการรับรู้ในคุณลักษณ์อันโดดเด่นของแบรนด์ในหมู่ผู้บริโภค ในฐานะเครื่องดื่มแห่งความสนุกและมีสีสันได้เป็นอย่างดี” คุณคลาวเดียกล่าว นายกิติศักดิ์ มโนรัตนา ผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์น้ำอัดลม บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในหน้าร้อนนี้ ให้แฟนต้าได้ป็นตัวช่วยดับร้อน ทำให้คุณอารมณ์ดี ผ่าน ‘แฟนต้า ทวิสต์’ ให้ผู้บริโภคใช้ชีวิตได้สนุกซ่าอย่างมีสีสันมากกว่าเดิม นับเป็นนวัตกรรมระดับโลกที่สื่อความตั้งใจของแฟนต้าในการสื่อสารกับผู้บริโภค ให้หันมาสนุกกับการใช้ชีวิตมากขึ้น ด้วยสีสันสดใส ความซ่า กลิ่นหอมหวาน และ รสผลไม้ชื่นใจของแฟนต้า” “เราเตรียมจัดงาน ‘แฟนต้า ทวิสต์ พาร์ค’ ให้เป็นลานกิจกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับผู้บริโภคเป้าหมายของเรา ให้ได้สัมผัสกับความเป็นแบรนด์แห่งความสนุกซ่าอย่างมีสีสันของแฟนต้า รวมถึงเพื่อเปิดพื้นที่ต้อนรับวัยทีน ให้ออกมาอัพเลเวลความสนุกซ่าให้สุดขีด ที่มาพร้อมกิจกรรมสุดสนุกแสนทวิสต์ เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของเมืองไทย ที่เครื่องดื่มน้ำอัดลมกลิ่นผลไม้ยอดนิยมอย่างแฟนต้า จะรวบรวมเอาเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์มาสร้างสรรค์อาณาจักรแห่งความสนุกซ่ามาเสิร์ฟให้ได้สัมผัสถึงที่ บรรยากาศภายในงานตกแต่งด้วยสีสันสดใสเฉพาะของแฟนต้า ให้ความรู้สึกตื่นตาตื่นใจ โดยได้แรงบันดาลใจสำคัญมาจากขวดทวิสต์ใหม่ของแฟนต้า” คุณกิติศักดิ์กล่าว “กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการรับรู้และดื่มแฟนต้าภายใต้งบกว่า 200 ล้านบาทดังกล่าว จะมุ่งเน้นในการจัดกิจกรรมในพื้นที่เพื่อเข้าถึงผู้บริโภค การประชาสัมพันธ์และโฆษณา โดยมีภาพยนตร์โฆษณา 1 เรื่อง ความยาว 15 - 30 วินาที พร้อมโปรโมชั่น และกิจกรรมสื่อสารการตลาดครบวงจร ทั้งสื่อและอื่นๆ โดยมีไฮไลต์สำคัญที่บรรจุภัณฑ์สนุกสุดทวิสต์ เพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้หันมาเติมสีสันและความสนุกในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น" คุณกิติศักดิ์กล่าวเสริม สำหรับกิจกรรมภายในงาน 'แฟนต้า ทวิสต์ พาร์ค' มี 3 ไฮไลต์โซนสนุกสุดทวิสต์ ได้แก่ โซนที่ 1: 'FANTA Twist VR Studio' ผู้เล่นจะต้องสวมแว่นที่เวลาสวมใส่แล้วจะรู้สึกว่าตัวเองไปอยู่ในอีกโลกมิติหนึ่งในจินตนาการ ภาพที่เห็นเป็นภาพสามมิติและสามารถหมุนรอบตัวได้ 360 องศา คุณสามารถออกแบบลวดลายลงบนขวดแฟนต้าในสไตล์ของตัวเองผ่านแว่นตา และรอรับขวดแฟนต้าโฉมใหม่ที่ตัวเองออกแบบกลับบ้านได้เลย โซนที่ 2: 'FANTA Twist Drag & Drop' สำหรับคนที่ไม่มีเวลามากนัก สามารถแวะมาออกแบบลวดลายลงบนขวดแฟนต้าอย่างง่ายๆ ใช้เวลาไม่กี่นาที เพียงปลายนิ้วสัมผัสคุณก็จะได้ขวดแฟนต้าที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ผลงานที่ทุกคนออกแบบทั้งที่ผ่านแว่น VR และบูธเกมส์ Drag & Drop จะถูกฉายบนฉากทีวี แกลลอรี่ภายในงาน โซนที่ 3: 'Food with a Twist' มุมเสิร์ฟเมนูอาหารว่างเลิศรสสุดทวิสต์และเครื่องดื่มแฟนต้ารสโปรดมากมาย อาทิ ป๊อปคอร์นทวิสต์หลากสีสัน ที่ได้แรงบันดาลใจมากจากกลิ่นรสชาติของแฟนต้า รวมถึงเครื่องดื่มแฟนต้าทวิสต์เย็นๆที่เพิ่มลูกเล่นความสนุกโดยการเสริฟ์ด้วยก้อนน้ำแข็งแฟนต้า และยังมีเวทีเล็กๆ ที่เปิดโอกาสให้วัยทีนและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพื้นที่แสดงออกด้านความสามารถทางดนตรี ได้มาขึ้นโชว์ความสามารถเฉพาะตัว ขับกล่อมให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาได้มีความสุขกว่าเคย พิเศษสุด แฟนต้า ทวิสต์ชวนมาแข่งกันซ่า! แฟนต้าจะคัดเลือกผู้ที่สามารถออกแบบขวดแฟนต้า ทวิสต์ได้สนุกซ่ามีสีสันและมีความทวิสต์โดดเด่นที่สุด 20 คน ทั้งที่งาน "แฟนต้า ทวิสต์ พาร์ค" และทาง "www.Dek-D.com" ผลงานจะได้รับการยกย่องชื่นชมและฉายขึ้นจอสกรีนขนาดยักษ์ใจกลางสยามแสควร์ รวมถึงแฟนต้าเฟสบุ๊คแฟนเพจ สื่อโฆษณาของแฟนต้า และรวมถึงสื่อ out-of-home ต่างๆ มากมาย แฟนต้าประเทศไทย เป็นแบรนด์น้ำสีที่สร้างสีสันให้กับตลาดเครื่องดื่มอัดลมกลิ่นผลไม้ของไทยที่มีมูลค่าตลาดรวมทั่วโลกกว่า 11,330 ล้านบาท นำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการตลาดที่โดนใจกลุ่มเป้าหมาย แฟนต้า ทวิสต์ ในขวดเกลียวบิดทวิสต์รูปแบบใหม่ มีให้เลือกดื่มหลากหลายกลิ่นและรสชาติ ได้แก่ แฟนต้าน้ำส้ม (กลิ่นส้ม) แฟนต้าน้ำแดง (กลิ่นสตรอเบอร์รี่) แฟนต้าน้ำเขียว (กลิ่นผลไม้รวม) และแฟนต้าสีม่วง (กลิ่นองุ่น) หาซื้อได้แล้ววันนี้ ในราคาแนะนำการขายทั้งรูปแบบขวด PET และขวดแก้ว