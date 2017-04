งานมหกรรมการเงินครั้งที่ 17 Money Expo 2017 ประจำปี 2560 จัดยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด Financial Innovation 4.0 นวัตกรรมการเงิน 4.0 เปิดโลกเทคโนโลยีใหม่ทางการเงิ นการลงทุนรับ Thailand 4.0 พบกับ 9 โซนบริการทางการเงินการลงทุ นครบวงจร พร้อมโปรโมชั่นพิเศษแห่งปี จากธนาคารและสถาบันการเงินที่ เข้าร่วมงานกว่า 260 แห่ง คับคั่งด้วยกิจกรรม FinTech-สัมมนา -Workshop มินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน/ดาราสุ ดฮอต วันที่ 11-14 พ.ค.นี้ ที่ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร จะจัด งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 17 Money Expo 2017 ประจำปี 2560 ในวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยงานปีนี้จัดขึ้นใน แนวคิด “Financial Innovation 4.0 นวัตกรรมการเงิน 4.0” ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดรับกั บนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรั ฐบาล เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 และสอดรับกับการปฏิวัติอุ ตสาหกรรมยุคที่ 4 ของโลกที่กำลังมาแรงและเร็ว ธนาคารและสถาบันการเงินเองก็ได้ มีการจัดตั้งบริษัทเทคโนโลยี ทางการเงินขึ้นมา เพื่อรับมือกับการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ FinTech ที่กำลังเกิดขึ้น แนวคิดในการจัดงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 17 Money Expo 2017 จึงเป็นการส่งเสริมและแสดงให้ เห็นถึงความก้าวหน้ าของเทคโนโลยีทางการเงิน โดยเฉพาะในด้าน FinTech และ Startup ที่เกี่ยวโยงกับ ประชาชน ธนาคาร สถาบันการเงิน ไปจนถึงผู้สร้างสรรค์นวั ตกรรมทางการเงินยุคใหม่ นายสันติกล่าวว่า งาน Money Expo 2017 ในปีนี้ นอกจากจะมีบริการทางการเงิ นและการลงทุนอย่างครบวงจรแล้ว ยังได้จัดให้มีโซน FinTech&Startup เพิ่มขึ้นในงานด้วย เป็นโซนใหม่ที่มีพื้นที่ ขนาดใหญ่ เพื่อให้ธนาคารและผู้ประกอบการ FinTech&Startup รุ่นใหม่ ได้โชว์นวัตกรรมทางการเงินอย่ างเต็มที่เพื่อให้ผู้เข้ าชมงานได้ทดลองใช้งานได้จริง ภายในโซนยังจัดให้มีพื้นที่สั มมนาตลอดทั้ง 4 วัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลใหม่ๆ ทั้งผู้ประกอบการและผู้เข้ าชมงานด้วย นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มโซนใหม่ที่ 2 ก็คือ โซน Health & Wealth ที่คาดว่าจะเป็นโซนที่น่าสนใจ และจะเป็นโซนใหญ่ในอนาคต เพราะปัจจุบันคนเริ่มหันมาให้ ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น เริ่มเห็นความสำคัญว่าความมั่ งคั่งกับสุขภาพที่ดีต้องมีพร้ อมกัน นายสันติกล่าวว่า ประชาชนที่เข้าชมงาน Money Expo 2017 จะได้เลือกใช้บริการทางการเงิ นและการลงทุนอย่ างครบวงจรจากธนาคารและสถาบั นการเงิน รวมทั้งการแสดงสินค้าและบริ การจากองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ นำมาเสนอในงานอย่างมากมาย พร้อมด้วยแคมเปญโปรโมชั่นพิ เศษสุดในรอบปี ทั้งสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุด ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำที่สุด และผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด รวมไปถึงการลุ้นรางวัลชิงโชค ของแจก ของแถมอีกมากมาย “แคมเปญเด่นภายในงาน ได้แก่ สินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0%, เงินฝากอัตราดอกเบี้ย 3.3% ต่อปี ไม่เสียภาษีเมื่อซื้อคู่ประกั นชีวิต, ทรัพย์ NPA ราคาลดกว่า 50% ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนสูงสุด 20,000 บาท, รวมทั้งการมอบโชคให้แก่ลูกค้าที่ ทำธุรกรรมภายในงาน เช่น ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น สร้อยคอทองคำ สมาร์ตโฟน, บัตรของขวัญมูลค่า 50,000 บาท เป็นต้น” นายสันติกล่าวว่า งาน Money Expo เป็นมหกรรมการเงินการลงทุนที่ ครบวงจรที่สุดในภูมิภาค และเป็นงานเดียวที่ช่วยกระตุ้ นเศรษฐกิจไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยตลอด 16 ปีสามารถสร้างยอดธุรกรรมเกิดขึ้ นในงานเป็นมูลค่าถึงกว่า 1.7 ล้านล้านบาท จากผู้เข้าชมงานกว่า 14 ล้านคน เฉพาะในงาน Money Expo 2016 ปีที่แล้วมียอดธุรกรรมรวมถึง 85,000 ล้านบาท นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า สำหรับการจัดงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 17 Money Expo 2017 มีธนาคาร สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่ วมงานกว่า 260 แห่ง ประกอบด้วย 9 โซน ดังนี้ 1.ตลาดเงิน ให้บริการการเงินและสินเชื่ อครบวงจรจากธนาคารและสถาบั นการเงิน เช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรถยนต์/มอเตอร์ไซค์ สินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่อรถแลกเงิน สินเชื่อเอสเอ็มอี สินเชื่อเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน สินเชื่อนำเข้า-ส่งออก สินเชื่อบัตรเครดิตและบัตรเงิ นสด เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล สลากออมทรัพย์ 2.ตลาดทุน ให้บริการการลงทุนอย่างครบวงจร นำโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัทในเครือ ได้แก่ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ตลาด mai ตลาดตราสารหนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ตลาดทุน (TSI) รวมทั้ง บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุ น (บลจ.) ที่จะมาให้บริการลงทุนทุกรูปแบบ ทั้ง หุ้น ทอง กองทุนรวม และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พร้อมรั บคำแนะนำการวางแผนทางการเงิน การเลือกหุ้นให้เหมาะสมกับนั กลงทุนในทุกอาชีพ 3.ประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกั นสุขภาพ ให้บริการวางแผนการเงิ นระยะยาวเพื่อความมั่นคงของชีวิ ต ด้วยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันวินาศภัย หลากหลายรูปแบบ ทั้งที่แบบที่เน้นเรื่องความคุ้ มครอง และแบบที่เน้นเรื่ องการออมและการลงทุน ได้แก่ ประกันโรคร้ายแรง ประกันอวัยวะ ประกันสะสมทรัพย์ ประกันบำนาญ ประกันอุบัติเหตุ ประกันรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันสินเชื่อบ้าน รวมถึงประกันเพื่อการลงทุน เช่น Unit Link, Universal Life 4.FinTech & Startup พบกับผู้ประกอบการ FinTech Starup รุ่นใหม่, Venture Capital, การสัมมนาเจาะลึก FinTech & Startup, FinTech Business Matching และ Showcase FinTech & Startup ตัวจริงเสียงจริง 5.Health & Wealth พบกับการแสดงนวัตกรรมการดูแลสุ ขภาพยุคใหม่ เพื่อดูแลสุขภาพก่อนป่วย ภายใต้ Concept ใหม่ “Good Wealth & Great Health” ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทั นสมัย พร้อมแพ็กเกจโปรโมขั่นพิเศษ การประเมินสุขภาวะเบื้องต้น จากกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช 6.อสังหาริมทรัพย์ พบกับบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม ในทุกทำเลทั่วประเทศกว่า 100 โครงการ จากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ พร้อมสินเชื่อบ้านในแคมเปญ “กู้ง่ายได้เร็วในงาน” เพื่อให้ผู้เข้าชมงานกู้ซื้อบ้ านได้ทันที 7.รถยนต์ พบกับรถยนต์ใหม่ยี่ห้อดังจาก 5 ค่ายรถยักษ์ใหญ่ ได้แก่ ISUZU, TOYOTA, HONDA, MG และ AUDI พร้อมสินเชื่อรถยต์/ลิสซิ่ง ประกันรถยนต์ และโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ มากมาย เช่น เงินดาวน์ต่ำ ผ่อนนาน ฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น 8.โซน SME & Lifestyle ช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพระดับพรี เมียมในราคาพิเศษ ทั้งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และสินค้าแฟชั่นหลากหลายชนิด ระหว่างรอการอนุมัติในงาน 9.โซน Gourmet & Cuisine พบกับร้านอาหาร เครื่องดื่มอุปกรณ์เครื่องใช้ และของตกแต่งในครัวเรือนชื่อดัง คัดสรรเป็นพิเศษโดยทีมงาน นิตยสาร Gourmet & Cuisine เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้เพลิ ดเพลินไปกับการจับจ่ายสินค้าคุ ณภาพสูงหลากรสนิยมและอาหารอร่ อยจากแบรนด์ชั้นนำ นอกจากโซนหลักทั้ง 9 โซนแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมพิ เศษจากภาครัฐ เช่น การประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบั งคับคดี โดยกรมบังคับคดี, การเปิดให้แลกเหรียญกษาปณ์ที่ ระลึก โดย กรมธนารักษ์ และการเปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย นางสาวภาคนีกล่าวว่า ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษ ประกอบด้วย กิจกรรมสัมมนา เพื่อให้ความรู้ทางการเงิ นการลงทุน โดยวิทยากรผู้เชี่ ยวชาญในตลาดเงินและตลาดทุน ประกอบด้วยพื้นที่สัมมนา 3 ส่วนคือ ห้องสัมมนาขนาด 300 ที่นั่ง, เวทีสัมมนาในโซน Fintech&Startup โดยสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย และบริเวณบูธตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีการสัมมนาวั นละหลายรอบตลอดการจัดงาน 4 วัน ในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น เล่นหุ้นให้รวยทันยุค 4.0, Click หุ้นรวยด้วยปลายนิ้ว, เลือกหุ้น รวยหุ้น ลงทุนอย่างศาสตร์และศิลป, ฟันธง หุ้นปังท้าตลาดป่วน, ลงทุนอย่างไรเมื่อ SET วิ่งในปีไก่ 2560, ทางเลือกลงทุนช่วงหุ้นผันผวน, เทรดทองยุคใหม่ด้วยระบบ Auto Trade, ออมหมื่น ออมพัน สร้างฝันเงินล้าน, ออมไว้ในหุ้นหรือกองทุน รวยจริงไหม, ออม อัต โนมัติ, Health & Wealth Investment, เทคนิคเตรียมตัวให้ได้เงินกู้ยุ ค 4.0 รวมทั้ง กิจกรรม Workshop เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำด้ านการลงทุนในแบบรู้ลึก รู้จริง และนำไปปฏิบัติได้ ในห้อง Workshop ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ ดำเนินการโดย stock2morrow และ Supper Tradder ซึ่งมี Investment Influencer ที่มีชื่อเสียงและมีนักลงทุนติ ดตามเป็นจำนวนมาก โดยมีหัวข้อการ Workshop ที่น่าสนใจมากมายตลอดทั้ง 4 วัน เช่น เทคนิคัล พิชิตหุ้น มือใหม่สู่เงินล้าน, ปั้นพอร์ตอย่างไรให้ใช้ได้ชั่ วชีวิต, โปรแกรมกราฟเบื้องต้น และ Dow Theory, ทำกำไรทุกรูปแบบสไตล์ Sniper Trade, วิเคราะห์พื้นฐานกิจการสไตล์ เทรดเดอร์, เส้นทางสู่เทรดเดอร์มืออาชีพ, เทรดสินค้าเก็งกำไรให้ได้กำไร, เส้นทางลงทุนสร้างความมั่งคั่ งอย่างมั่นคง อีกหนึ่งไฮไลต์ของงานคือ การแสดงมินิคอนเสิร์ต จากดารานักร้องและศิลปินชื่อดั งตลอด 4 วัน เพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ เข้าชมงาน เช่น Meet&Greet The Mask Singer, Tom Room 39, โต๋ ศักดิ์สิทธิ์, ติ๊ก เจษฎาภรณ์, แพรว คณิตกุล, เต้ย จรินทร์พร, ไต้ฝุ่น KPN, ริท เรืองฤทธิ์, โรส ศิรินทิพย์, ตู่ ภพธร, กรีน AF, ก้อง สหรัถ, หมาก ปริญ, แหนม รณเดช, มินท์ AF, ดีเจอ๋อง เป็นต้น