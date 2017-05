บัตรเครดิตกสิกรไทยรักษาผู้นำตล าดบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายผ่า นบัตรรวมเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่อง ไตรมาสแรกยอดใช้จ่ายซื้อสินค้ าผ่านบัตร 7.7หมื่นล้านบาท ด้วยส่วนแบ่งตลาด 23% จากการตอบรับไลฟ์สไตล์ลูกค้าด้ว ยแนวคิด “บัตรเครดิตสิกรไทยบัตรเดียว... พอ” ต่อยอดกระแส “รูดล่า” ส่งแคมเปญ “รูดล่าจุดพีคซีกโลกใต้” ให้ลูกค้าบัตรเครดิตกสิกรไทยลุ้ นรับสุดยอดประสบการณ์ท่องเที่ยว ดินแดนซีกโลกใต้ และไอเทมท่องเที่ยวโดนใจ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท คาดช่วยดันยอดใช้จ่ายผ่ายบัตรรว ม (Total Spending) สิ้นปี 2560 แตะ 3.96 แสนล้านบาท นางนพวรรณ เจิมหรรษา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ณ สิ้นปี 2559 มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิก รไทย 3.49 แสนล้านบาท และจากการออกแคมเปญ “รูดล่าแสงเหนือ” ในปีที่แล้วเกิดการกระตุ้ นยอดใช้จ่ายผ่านบัตรสูงถึง 31% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันข องปีก่อนหน้า หรือกว่า 4,100 ล้านบาท และยังส่งผลต่อการเติบโตยอดใช้ จ่ายหมวดท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่ า 10% ประกอบกับปี 2559 ยอดใช้จ่ายท่องเที่ยวต่างประเทศ ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยมีมูลค่า สูงถึง 30,000 ล้านบาท เติบโตถึง 12% จากปีก่อนหน้า ทำให้ธนาคารฯ มองเห็นรูปแบบสิทธิประโยชน์ที่ ลูกค้าชื่นชอบ และพบว่าลูกค้ามีไลฟ์สไตล์รักกา รท่องเที่ยว และมีความพร้อมที่จะใช้จ่ายเพื่ อรับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ นอกจากนี้จากการศึกษาพฤติกรรมกา รใช้จ่ายของลูกค้าบัตรเครดิตกสิ กรไทย พบว่าต่อการเดินทางท่องเที่ยว 1 ครั้ง สัดส่วนการใช้จ่ายผ่านบัตร แบ่งเป็น สายการบิน และเอเจนซี่ท่องเที่ยว 20% ชอปปิ้ง และสินค้าแฟชั่น 18% โรงแรมที่พัก 10% นาฬิกา และเครื่องประดับ 6% สุขภาพ และความงาม 4% แลกเงินตราต่างประเทศ 4% อาหาร 2% และสินค้าปลอดภาษี 2% ทั้งนี้ยังพบว่าประเทศยอดนิยมใน การเดินทางที่ลูกค้าบัตรเครดิตก สิกรไทยมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรสู งสุด 3 อันดับ คือ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ประเทศจุดหมายการท่ องเที่ยวใหม่ๆ ที่มีการนำบัตรเครดิตกสิกรไทยไป ใช้มีอยู่อย่างหลากหลายกว่า 100 ประเทศ เช่น ไต้หวัน ออสเตรเลีย เมียนมา สาธารณรัฐมอริสเชียส สาธารณรัฐไซปรัส และราชรัฐโมนาโก เป็นต้น ในปีนี้ธนาคารฯ จึงสานต่อการสร้างประสบการณ์แปล กใหม่ให้กับผู้ถือบัตรเครดิตกสิ กรไทยด้วยการออกแคมเปญ “รูดล่าจุดพีคซีกโลกใต้” ที่ยังคงคอนเซ็ปต์ของการได้แล้ว ได้อีก ให้ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยได้ รับสูงสุด 3 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทุก 1,000 บาท ตั้งแต่ 5 พ.ค. – 31 ส.ค. 60 เพื่อชิงไอเทมท่องเที่ยวทุกเดือ น เริ่มจากเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนาย น ลุ้นรับกล้อง GoPro Hero 5 Black มูลค่ารางวัลละ 14,999 บาท จำนวน 17 รางวัล เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคมลุ้นกระเป๋าเดิน ทาง Rimowa ขนาด 20 นิ้ว มูลค่ารางวัลละ 23,000 บาท จำนวน 17 รางวัล ก่อนลุ้นรางวัลใหญ่ไปสัมผัสประส บการณ์ซีกโลกใต้ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นเส้นทา งใหม่ที่เชื่อว่าผู้ที่มีโอกาสไ ด้ไปเยือนจะต้องประทับใจยิ่งกว่ าเดิม เพราะจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ ได้เห็นทางช้างเผือก (Milky Way) ร่วมกับแสงใต้ (Southern Light) ออโรร่าสีรุ้งด้วยตาเปล่า ตามชมวาฬไคคูร่า ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ดูธารน้ำแข็งขั้ วโลกใต้ และดูถ้ำเรืองแสง รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 220,000 บาท จำนวน 17 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลทั้งแคมเปญกว่า 4.3 ล้านบาท ซึ่งธนาคารกสิกรไทยมั่นใจว่าแคม เปญนี้จะเป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่ส ร้างกระแส และความตื่นเต้นให้กับตลาดบัตรเ ครดิตอีกครั้ง “ในการออกแบบแคมเปญ “รูดล่าจุดพีคซีกโลกใต้” ธนาคารฯรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา เทรนด์การท่องเที่ยวในปี 2560 และจุดหมายปลายทางที่ผู้คนจะสนใ จ โดย Booking.com เว็บไซต์จองโรงแรมที่พักชื่อดัง ระดับโลก พบว่าแนวโน้มของนักเดินทางท่องเ ที่ยวในปี 2560 แบ่งออกได้เป็น 8 เทรนด์หลัก โดย เทรนด์ที่น่าสนใจ ได้แก่ นักเดินทางท่องเที่ยวต้องการเดิ นทางไปสู่จุดหมายเหนือจินตนาการ มีจิตวิญญาณนักสำรวจ และโลดโผนผจญภัยยิ่งกว่าเดิม รวมทั้งต้องการไปสำรวจมุมโลกที่ เพื่อน ๆ ของเขายังไม่เคยไปมาก่อน ประกอบกับการนำเสนอของ CNN ในหัวข้อ 10 สถานที่ในโลกที่ต้องไปเยือน (10 must-see places around the world by CNN) พบว่าการไปชมดวงดาวเต็มท้องฟ้า หรือ ทางช้างเผือกที่ประเทศนิวซี แลนด์ (Star-filled sky, Mackenzie Basin, New Zealand) เป็นหนึ่งในเส้นทางที่ได้รับการ แนะนำ ดังนั้นเมื่อเราเคยพาลูกค้าไปดู แสงเหนือและได้รับการตอบรับอย่า งดีแล้ว ครั้งนี้เราตั้งใจจะพาไป “รูดล่าสุดพีคซีกโลกใต้” โดยไม่ได้เพียงแค่ ไปชมปรากฎการณ์ดาวเต็มท้องฟ้า หรือทางช้างเผือกเท่านั้น แต่เรายังผนวกจุดพีคที่น่าค้นหา ในดินแดนซีกโลกใต้มารวมไว้ในทริ ปนี้ซึ่งยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน ให้กับลูกค้าถึง 17 คู่ ซึ่งเลข 17 เป็นอีกความพีคของแคมเปญนี้ที่เ ราให้ทุกอย่างเป็นจำนวน 17 ให้สอดคล้องกับแคมเปญ 2017 ‘17’ ครองเมือง และทำให้แคมเปญ “รูดล่าจุดพีคซีกโลกใต้” มีความพิเศษยิ่งขึ้นกว่า “รูดล่าแสงเหนือ” อีกด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือบั ตรเครดิตกสิกรไทยเพียงใบเดี ยวจะได้รับความคุ้มค่าสูงสุด” นางนพวรรณ กล่าวเสริม ทั้งนี้ในไตรมาสแรก ปี 2560 บัตรเครดิตกสิกรไทยมียอดใช้จ่าย ซื้อสินค้าผ่านบัตร (Purchase Spending) 7.7หมื่นล้านบาท ส่วนแบ่งตลาดประมาณ 23% ยอดใช้จ่ายต่อบัตรต่อเดือน 20,000 บาท ตั้งเป้าหมายปี 2560 มียอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรรวม (Total Spending) อยู่ที่ 3.96 แสนล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 14% Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >