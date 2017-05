กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง (อินทรี) ร่วมงาน สถาปนิก’60 นำผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมร่วมออกบูธแบบจัดเต็ม ภายใต้แนวคิด “The Pace of Nature-ก้าวไปข้างหน้าพร้อมธรรมชาติ” ชูจุดเด่นด้านการสนองต่อประโยชน์การใช้สอยพื้นที่อย่างครบครัน ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมืองด้วยสินค้าคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ง่ายต่อการใช้งาน นายมนตรี นิธิกุล รองประธานอาวุโส สายงานการตลาดและการขาย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยบริษัท ในเครือปูนซีเมนต์นครหลวง หรือ “อินทรี” ได้ผนึกกำลังเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง ด้วยนวัตกรรมทันสมัย ร่วมออกบูธในงานสถาปนิก’ 60 ภายใต้แนวคิด The Pace of Nature หรือการก้าวไปพร้อมธรรมชาติ เพื่อสนองต่อประโยชน์ในการใช้สอยพื้นที่ได้อย่างครบครัน โดยไม่สร้างความ อึดอัดในพื้นที่อันจำกัดของวิถีชีวิตคนเมือง การออกแบบผสมผสานระหว่างที่พักอาศัยและพื้นที่ในการทำงาน พร้อมพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยใช้แนวเส้นและรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่าย ผสมผสานการการใช้รูปทรงสามเหลี่ยมเพื่อสร้างความโดดเด่น และใช้สีโทนอบอุ่น โดยจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยของแต่ละโซนประยุกต์ให้เข้ากับธรรมชาติ และใช้วัสดุของอินทรี มาตกแต่งเพื่อสอดคล้องกับแนวคิด “บ้าน บ้าน” ที่เป็นแนวคิดหลักของการจัดงานสถาปนิก 2560 “แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่หันมาเลือกที่อยู่อาศัยในรูปคอนโดมิเนียม หรือบ้านในเมืองที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยเล็กลง และถึงแม้จะมีข้อจำกัดของขนาดพื้นที่แต่ทางอินทรี ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์และนำเสนอไอเดียในการใช้สอยพื้นที่ได้อย่างครบครัน และยังให้ความอบอุ่นของบ้านด้วยแนวคิด “The Pace of Nature” โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความใกล้เคียงกับวัสดุจริง ที่มาจากธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ง่าย เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตแบบสังคมเมืองในปัจจุบัน” “ทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปีนี้ของปูนซีเมนต์นครหลวงและบริษัทในเครือฯ ยังคงเน้นความเป็นสินค้าคุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ในปัจจุบันที่มีความใส่ใจในผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งในปีนี้ อินทรีและบริษัทในเครือฯ ได้มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น หลายรายการ อาทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปูนกาว ปูกระเบื้องอินทรี ไทล์ฟิกซ์ (INSEE TileFix 41,42,43) ที่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะดีเยี่ยม, ปูนเทพื้นชนิดไหลตัวดี (INSEE Mortar 32) ที่ช่วยในเรื่องการปรับระดับพื้นที่ได้ง่ายและรวดเร็ว สำหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮไลท์ ได้แก่ ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ รับกำลังอัดสูง (INSEE Mortar 72) ที่รับกำลังอัดสูงได้มากกว่า 700 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เหมาะกับ งานเกร้าท์ฐานเครื่องจักร เสาคอนกรีต สะพาน และงานประกอบผนังหล่อสำเร็จ เป็นต้น นายมนตรี กล่าว นายกิตติ บุญประคอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอนวูด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนวูด ไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงในเครือปูนซีเมนต์นครหลวง กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายไปในทิศทางเดียวกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด โดยเน้นการขายผลิตภัณฑ์พร้อมกับระบบโซลูชั่นที่มีคุณภาพสูง ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้ทางคอนวูดได้ reposition และรุกสู่ตลาดไฟเบอร์ซีเมนต์สำหรับการตกแต่ง (decorative fiber cement) ซึ่งผลิตภัณฑ์คอนวูดนั้นเป็นสินค้าพรีเมี่ยมในตลาดไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่นอกจากจะมีรูปลักษณ์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทนการใช้ไม้ธรรมชาติได้อย่างสมจริงแล้ว คอนวูดยังมีผลิตภัณฑ์มากมายที่สอดรับกับจินตนาการ ที่หลากหลายให้กับสถาปนิกและเจ้าของบ้าน โดยในปีนี้บริษัทได้นำเสนอสินค้าใหม่ ได้แก่ ไม้ผนังบังใบคอนวูด ซีล๊อค (CONWOOD LAP SIDING C-LOCK) ที่พัฒนาระบบการติดตั้งให้เกิดความสวยงามและประหยัดเวลา พร้อมช่วยให้นักออกแบบสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างไม่มีข้อจำกัด นอกจากนี้คอนวูดยังมีบริการ CONWOOD i-Service ซึ่งเป็นบริการให้คำปรึกษาติดตั้งผลิตภัณฑ์คอนวูด ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ โดยเป็นบริการที่ทีมงานจะลงพื้นที่ไปให้บริการลูกค้า พร้อมการรับประกันคุณภาพการบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CONWOOD i-Service โทร 1732 กด 4 สำหรับผลิตภัณฑ์จาก “กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง” ประกอบด้วยสินค้าคุณภาพระดับ พรีเมี่ยม จาก บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ของประเทศ บริษัท คอนวูด จำกัด ผู้นำตลาดไฟเบอร์ซีเมนต์ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จรายใหญ่ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบาคุณภาพสูง และธุรกิจด้านการให้บริการอื่นๆ ประกอบด้วย บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ธุรกิจบริหารจัดการของเสียอย่างครบวงจร บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จำกัด ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ และ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิตอล ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.siamcitycement.com ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธของบริษัทในเครือซีเมนต์นครหลวง ในงาน สถาปนิก’ 60 ณ บูธหมายเลข F102 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >