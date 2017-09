· ซิตี้แบงก์ ตั้งเป้าฐานลูกค้า “ซิตี้โกลด์” โต 40% ในปี 2560 โชว์โซลูชั่นวางแผนการลงทุนเพื่ อพิชิตเป้าหมาย ผ่านกองทุนรวม และตราสารหนี้ทั้งจากภายในประเท ศและต่างประเทศ พร้อมชูจุดแข็งธนาคารพาณิชย์ที่ ให้ลูกค้าเข้าถึง 8 บลจ. ระดับโลกโดยตรง ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เปิดตัวซิตี้โกลด์ เวลท์ เซ็นเตอร์ เต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล วีรันดา พร้อมชูไฮไลท์พลิกโฉมธนาคารยุค ใหม่ เป็นธนาคารสาขาไร้เงินสดแห่งแรก ในประเทศไทย ศูนย์รวมบริการธนาคารดิจิตัลทั้งด้านการเงิน และการลงทุนด้วยนวัตกรรมการวางแ ผนการลงทุนรูปแบบใหม่ “Total Wealth Advisor” พลิกโฉมพนักงานธนาคารสู่ที่ปรึก ษาด้านการลงทุน ทั้งนี้ธนาคารตั้งเป้าเพิ่มจำนว นลูกค้านักลงทุนระดับสูงหรือ High Net Worth investor (HNW) กลุ่มซิตี้โกลด์ จำนวน 40% ในปี 2560 และเพิ่มเป็น 2 เท่าในปี 2563 โดยธนาคารวางแผนรุกตลาดในกลุ่ มนักลงทุนระดับสูงใน affluent segment มากขึ้น ซึ่งทำให้เงินลงทุนสุทธิและสินท รัพย์ภาพใต้การจัดการ (AUM) เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวภายในปี 2563 ทั้งนี้ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ได้เตรียมจัดงาน ซิตี้โกลด์ เวลท์ คาเฟ่ (Citigold Wealth Café’) เพื่อเปิดตัวซิตี้โกลด์ เวลท์ เซ็นเตอร์ ในวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ที่จะถึงนี้ เวลา 12.00 น. – 18.00 น. ณ ชั้น1 เดอะคริสตัลปาร์ค โซนคริสตัล วิรันด้า ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมได้ที่ www.citibank.co.th นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า ในปี 2560 ซิตี้แบงก์ได้มีการปรับปรุงธุรกิ จการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) รวมถึงเปิดตัวแคมเปญ Citigold Wealth on Your Terms เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการข องนักลงทุนรายใหญ่ของไทยซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้าของธนาคารที่มีอั ตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยซิตี้แบงก์ได้วางกลยุทธ์การข ยายฐานลูกค้าดังกล่าวผ่านกลยุ ทธ์ต่างๆ ได้แก่ การชูจุดเด่นด้านการลงทุนที่มีค วามหลากหลายของผลิตภัณฑ์การลงทุ นทั้งจากภายในประเทศและต่ างประเทศ รวมถึงเป็นธนาคารที่ให้ลูกค้าสา มารถเข้าถึง 8 บลจ. ระดับโลกได้โดยตรง ตลอดจนการเปิด ซิตี้โกลด์ เวลท์ เซ็นเตอร์ ให้เป็นธนาคารไร้เงินสดสาขาแรกที่จะอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม ธนาคาร และให้คำแนะนำในการลงทุนโดยผสมผ สานการให้บริการผ่านเครื่องมื อดิจิตัลที่ทันสมัยแก่นักลงทุน รวมถึงมุ่งเน้นในคุณภาพของเจ้า หน้าที่ดูแลบัญชีหรือ Relationship Manager และที่ปรึกษาด้านการลงทุนโดยเฉ พาะหรือ Investment Consultant เพื่อเป็นดั่งผู้เชี่ยวชาญให้คำ ปรึกษาแก่ลูกค้านักลงทุนมากขึ้น ทั้งนี้ปัจจุบัน ซิตี้แบงก์ มีบริการภายใต้กลุ่มงานการบริหา รความมั่งคั่งหรือ Wealth Management ให้แก่ลูกค้านักลงทุน 2 กลุ่ม ได้แก่ ซิตี้ไพรออริตี้ (Citi Priority) เป็นลูกค้าที่มีสินทรัพย์กับธนา คารตั้งแต่ 1 ล้านบาท ถึง 5 ล้านบาท และ ซิตี้โกลด์ (Citigold) เป็นลูกค้า High Net Worth ที่มีสินทรัพย์กับธนาคารตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้จากแนวการขยายฐานลูกค้ าดังกล่าว ซิตี้แบงก์ตั้งเป้าหมาย จะสามารถเพิ่มจำนวนฐานลูกค้าในก ลุ่มซิตี้โกลด์มากขึ้นกว่า 40% ในปี พ.ศ. 2560 อีกทั้งยังตั้งเป้าเติบโต เป็น 2 เท่า ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจากแผนการรุกตลาดในกลุ่มนัก ลงทุนระดับสูงคาดว่าจะทำเงินลงทุ นสุทธิ และสินทรัพย์ภาพใต้การจัดการ (AUM) เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวในปี พ.ศ. 2563 โดยปัจจุบันซิตี้บริหารจัดการเงิ นจำนวน 218,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วทั้งภูมิภา คเอเชียแปซิฟิกซึ่งประเทศไทย ถือเป็นประเทศที่นักลงทุนมีศัก ยภาพสูงเป็นอันดับต้นๆ โดยจากข้อมูลล่าสุดพบว่าจำนวนกว่ า 30-40% ของจำนวนเงินลงทุนใหม่จากลูกค้า ซิตี้โกลด์ในแต่ละเดือนเป็นการล งทุนในกองทุนต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับจุดแข็งของซิตี้ แบงก์ที่เป็นปรึกษาและผู้เชี่ยว ชาญที่คอยนำเสนอทางเลือกด้านการ ลงทุนให้กับนักลงทุนทั่วโลก ธนาคารมีศูนย์วิจัยข้อมูลทางเศร ษฐกิจของตนเอง และมีนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกภูมิภาค ทั่วโลก จึงถือเป็นข้อได้เปรียบของซิตี้ แบงก์ที่สามารถเข้าใจความเปลี่ย นแปลงของเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้ซิตี้แบ งก์สามารถตอบโจทย์ความต้องการขอ งนักลงทุนอย่างแม่นยำและหลากหลา ย นอกจากนี้ เพื่อตอกย้ำถึงประสบการณ์ของลูก ค้าที่จะมีได้รับจากบริการของซิ ตี้โกลด์ จึงมีการเปิดตัวแคมเปญการสื่อสา รใหม่ ภายใต้แนวคิด “Wealth on Your Terms” อันประกอบการสื่อสารผ่านการตั้ง เป้าหมายของชีวิต อันได้แก่ Travelling the World, Securing A Bright Future และ Pursuing Your Passion ซึ่งเป็นแคมเปญที่ทางซิติ้แบงก์ ทั่วเอเชียแปซิฟิกได้นำเสนอเพื่ อตอบสนองความต้องการให้แก่กลุ่ม ลูกค้า High Net Worth investor (HNW) โดยแคมเปญนี้จะ สะท้อนถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์กา รลงทุน การบริการตลอดจนเครื่องมือดิจิตั ลต่างๆ ที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผน เป้าหมายการลงทุนตามความต้ องการที่หลากหลายของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งการนำเสนอสิทธิประโยชน์ ใหม่ๆ ทั้งด้านการเดินทางและไลฟ์สไตล์ ให้แก่ลูกค้าอีกด้วย เช่น การได้รับสิทธิเป็นสมาชิก Marriott Club Member หรือการรับบริการรถลิมูซีนในการ เดินทางเส้นทางยุโรป เป็นต้น นางวีระอนงค์ กล่าวสรุป ด้านนาย ดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ กล่าวว่า ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เปิดตัว “ซิตี้โกลด์ เวลท์ เซ็นเตอร์” (Citigold Wealth Center) แห่งแรกของประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล วีรันดา ซึ่งเป็นศูนย์หรือสาขาที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้าน การบริหารการลงทุนและเสริมสร้าง ความมั่งคั่งเป็นหลัก เพื่อรองรับการให้บริการกลุ่มลู กค้าซิตี้โกลด์โดยเฉพาะ และจากความสำเร็จในการพัฒนาการใ ห้บริการผ่านทางรูปแบบดิจิตัล “ซิตี้โกลด์ เวลท์ เซ็นเตอร์” จึงได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนรูปแ บบการบริหารจัดการไปจากซิตี้แบง ก์สาขาทั่วไป ที่จากเดิมให้บริการฝาก ถอน และแนะนำการลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ มาเป็นการเน้นให้บริการในรูปแบบ นวัตกรรมดิจิตัลมากขึ้น โดยสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปประกอ บด้วย 1. “ซิตี้โกลด์ เวลท์ เซ็นเตอร์” เป็นธนาคารสาขาไร้เงินสดที่จะอำ นวยความสะดวกในการทำธุรกรรมธนาค ารและให้คำปรึกษาด้านการลงทุ นแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งภายในสาขาจะไม่มีการจัดการเ งินสดใดๆเหมือนสาขาธนาคารทั่วไป การรับฝากหรือให้บริการถอนเงินส ดลูกค้าสามารถทำได้โดยใช้บริการ ฝากและถอนเงินได้จากเครื่องอั ตโนมัติทั้ง ATM และ CDM ที่ตั้งอยู่ภายในสาขา 2. ศูนย์รวมบริการดิจิตัลเพื่อการล งทุน อาทิ ระบบโทเทิล เวลท์ แอดไวเซอร์ (Total Wealth Advisor) เครื่องมือวางแผนทางการเงินตามเ ป้าหมาย (Goal-based Planning) ที่ให้ลูกค้าสามารถตั้งเป้าหมาย ทางการลงทุนให้ตรงกับความต้ องการสูงสุด และช่วยจัด และวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนที่เห มาะสม เพื่อให้ลูกค้าสามารถพิชิตเป้าห มายด้านการเงินได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงมี ระบบซิตี้ ฟันด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ (Citi Fund Explorer) ระบบประเมินผลการดำเนินงาน และราคาย้อนหลังของกองทุนแต่ละตั ว ซึ่งจะให้มุมมองด้านการลงทุนข องลูกค้าแบบองค์รวม รวมไปถึง การให้บริการธุรกรรมผ่านทางวิดี โอคอล ภายใต้แอพพลิเคชั่นของซิตี้แบงก์ ซึ่งแพลตฟอร์มใหม่นี้ลูกค้าสามา รถทำธุรกรรมที่มีความปลอดภัยได้ แบบเรียลไทม์พร้อมกับตรวจสอบข้ อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้อี กด้วย ฯลฯ 3. พัฒนาคุณภาพที่ปรึกษาด้านการลงทุ น หรือ Relationship Manager (RM) ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การขยายฐ านลูกค้าของซิตี้แบงก์ โดย ที่ซิตี้โกลด์ เวลท์ เซ็นเตอร์นี้ จะพลิกโฉมพนักงานประจำเคาน์เตอร์ ในธนาคาร ให้เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำใน การจัดพอร์ตการลงทุนของลูกค้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบการปรับ ตัวครั้งใหญ่ของธนาคารในประเทศไ ทยจากแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริก ารในสาขาลดลง โดยปัจจุบันการคัดเลือกที่ปรึกษ าด้านการลงทุนของธนาคารซิตี้แบง ก์ จะต้องผ่านมาตรฐานการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง โดยธนาคารซิตี้แบงก์ร่วมมือกับส ถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก จัดตั้ง Citi Wharton Global Wealth Institute เพื่อพัฒนาที่ปรึกษาด้านการลงทุ นของธนาคารฯ ทั้งนี้ ซิตี้ยังมีบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิ จและข้อมูลเชิงลึกในการลงทุนทั่ วโลกเพื่อให้คำแนะนำด้านการลงทุ นแก่ลูกค้าอย่างดีที่สุด 4. มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการลงทุนใหม่ๆ อาทิ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ การนำเสนอกองทุนต่างประเทศกว่า 30 กองทุน ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริษัทหลั กทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) หรือ ฟันด์ เมเนเจอร์ (Fund Manager) ระดับโลก เช่น AB, Blackrock, Invesco, PIMCO ได้โดยตรง หรือตราสารหนี้ของบริษัทชั้นนำ จากทั่วโลกกว่า 40 ตัว เช่น Apple, Walt Disney, Temasek, JD.com นายดอนกล่าวต่อว่า นอกจากบริการใหม่ดังกล่าวที่เกิ ดขึ้น ซิตี้โกลด์ เวลท์ เซ็นเตอร์ยังเพียบพร้อมไปด้วย ห้องรับรองส่วนตัว โดยการตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ทั้ งหมดในสาขาดังกล่าว นำเข้าจากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นซิตี้แบงก์ทั่วโลกใช้เป็ นมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม “ซิตี้โกลด์ เวลท์ เซ็นเตอร์” คาดว่าจะสามารถ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับกลุ่มลู กค้าซิตี้โกลด์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องก ารของนักลงทุนและผู้ใช้บริการย่ านกรุงเทพฝั่งตะวันออกและละแวกใ กล้เคียง ทั้งนี้ ซิตี้แบงก์ เตรียมจัดงาน ซิตี้โกลด์ เวลท์ คาเฟ่ (Citigold Wealth Café’) เพื่อเปิดตัว ซิตี้โกลด์ เวลท์ เซ็นเตอร์ (Citigold Wealth Center) อย่างเป็นทางการ โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกร รมให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่นั กลงทุนกลุ่มซิตี้โกลด์ ผ่านการเปรียบเทียบกับเมนูกาแฟ ที่หลากหลายเพื่อเสริมความเข้ าใจของนักลงทุน อาทิ การออมเงินผ่านการลงทุนในกองทุน รวม โดยตัวแทน บริษัทจัดการกองทุนระดับโลก AllianceBernstein(AB) และ Invesco Global Asset Management ระบบการชำระเงินในอนาคตจากตัวแท นบริษัทมาสเตอร์การ์ด บทวิเคราะห์ตลาดเศรษฐกิจโลกและโ อกาสในการสร้างรายได้ จากตัวแทน บลจ. กรุงไทย บลจ.กรุงศรี บลจ. แมนูไลฟ์ และบลจ. อเบอร์ดีน พร้อมไฮไลท์ รับฟังมุมมองเป้าหมายด้านการลงทุ นเพื่อการท่องเที่ยวจากฟลุ๊ค เกริกพล มัสยวาณิช การลงทุนเพื่อการศึกษาของบุตรใน อนาคตจากลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม และเป้าหมายด้านการลงทุนเพื่อทำ ในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ จาก ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน และรับชมมินิคอนเสิร์ตจากลิเดีย ศรัณย์รัชต์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวั นเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 12.00 น. – 18.00 น. ณ ชั้น1 อาคารวีรันด้า เดอะคริสตัลปาร์ค นายดอนกล่าวสรุป ผู้ที่สนใจสามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citibank.co.th Written by : กระแสหุ้นออนไลน์