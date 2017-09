กองทุนทริกเกอร์ฟันด์หุ้นไทย ของ บลจ.ธนชาต ทำผลงานเข้าเป้า 4 กองทุน หลังหุ้นไทยทำ New High ในรอบ 23 ปี มาปิดที่ 1,659.10 จุด เมื่อ 14 ก.ย. ที่ผ่านมา นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เปิดเผยว่า กองทุนทริกเกอร์หุ้นไทยของ บลจ.ธนชาต ในช่วงเดือนกันยายน พาเหรดเข้าเป้าไป 4 กองทุน หลังหุ้นไทยทำ New High ในรอบ 23 ปี มาปิดที่ 1,659.10 จุด เมื่อ 14 ก.ย. ที่ผ่านมา คือ T-Challenge 9, T-Challenge 18, T-Challenge 27 และ T-Challenge 28 โดยทั้ง 4 กองทุน เป็นกองทุนที่ผู้จัดการกองทุนมีกลยุทธ์เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่แทบทั้งสิ้น ประกอบกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้น้ำหนักอย่างหุ้นกลุ่มค้าปลีก กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง และกลุ่มปิโตรเคมี ทำผลงานได้ดี จึงได้รับอานิสงส์จากการปรับตัวขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา บลจ.ธนชาต คาดว่าตลาดหุ้นไทยยังมีสัญญาณไปต่อ แม้จะมีการปรับตัวขึ้นแรงในช่วงนี้จากเงินทุน ต่างชาติที่ไหลเข้าตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง หลังสัญญาณลบด้านการเมืองในไทยที่เริ่มนิ่ง และภาพเศรษฐกิจไทยที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจน ทำให้ตลาดหุ้นคึกคักขึ้นในสัปดาห์นี้ “แม้ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ ดัชนีหุ้นไทยจะปรับตัวจากกระแสเงินต่างชาติที่ทะลักเข้ามา แต่โดยส่วนตัวเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็มาจากภาพเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวอย่างแท้จริงร่วมด้วย จึงมองว่าภาพรวมหุ้นไทยน่าจะไปต่อ เพราะปัจจัยในประเทศมีความแข็งแรงมากขึ้น และการเติบโตของเศรษฐกิจก็มีคุณภาพมากขึ้น ประกอบกับปัจจัยต่างประเทศกรณีราคาน้ำมันโลกที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยลบ อย่างการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ บริษัทมองว่าส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยน้อย จึงยิ่งมั่นใจว่าหุ้นไทยน่าจะไปต่อได้ไม่ยาก” นายบุญชัยกล่าว ปัจจุบันกองทุนเปิดธนชาต ในซีรี่ย์ทริกเกอร์หุ้นไทย ปัจจุบันมีทั้งหมด 24 กองทุน ถึงเป้าหมายในเวลาที่กำหนด 7 กองทุน ถึงเป้าหมายนอกเวลาที่กำหนด 13 กองทุน และเหลืออีก 4 กองทุน เป็นกองทุนนอกเวลาและยังไม่ถึงเป้าหมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ.ธนชาต โทรศัพท์ 0-2126-8399 กด 0 หรือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1770 หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง www.thanachartfund.com Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >