กรุงศรี ฟินโนเวต และสองพันธมิตร เบญจจินดา และ 500 TukTuks ร่วมลงทุนใน ฟินโนมีนา (FINNOMENA) ฟินเทคสตาร์ทอัพไทยระดับแถวหน้าในด้านการแนะนำการลงทุน ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยกรุงศรี ฟินโนเวต นำทีมร่วมลงทุนในครั้งนี้ และเตรียมใช้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี Hybrid Robo Advisor ของฟินโนมีนา มาสนับสนุนบริการแนะนำการลงทุนให้ลูกค้ากรุงศรี นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด ในเครือกรุงศรี กล่าวว่า “กรุงศรี ฟินโนเวต บรรลุข้อตกลงและเข้าลงทุนครั้งแรกกับฟินโนมีนา ฟินเทคสตาร์ทอัพสัญชาติไทยแท้ โดยกรุงศรี ฟินโนเวต เป็นผู้นำคณะร่วมทุนในครั้งนี้ ร่วมกับ เบญจจินดา และ 500 TukTuks ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 112 ล้านบาท” “กรุงศรีเห็นความเติบโตและความแข็งแกร่งของทีมฟินโนมีนามาโดยตลอด โดยฟินโนมีนาได้เข้าร่วมในโครงการ Krungsri RISE Batch 1 และเป็นฟินเทคสตาร์ทอัพไทยที่มีพัฒนาการ สามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างก้าวกระโดด ดังนั้นการลงทุนในครั้งนี้จะทำให้กรุงศรีได้เรียนรู้และสามารถนำจุดแข็งของฟินโนมีนาในเรื่องการใช้ Robo Advisor ในการให้คำแนะนำการบริหารและจัดการเป้าหมายทางการเงินมาประยุกต์ใช้กับบริการด้านการลงทุนของธนาคาร ทำให้ลูกค้ากรุงศรีได้รับบริการที่ง่าย สะดวก และตอบโจทย์ด้านการลงทุนได้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ KMA (Krungsri Mobile Application) ที่จะสามารถใช้ Feature ดังกล่าวได้ในอนาคต” นายวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “กลุ่มบริษัท เบญจจินดา ให้ความสนใจเลือกการลงทุนในฟินโนมีนาในรอบ Series A ในครั้งนี้เนื่องจากเป็นบริษัทฟินเทคซึ่งตอบโจทย์หลักในการลงทุน ได้แก่ มีโอกาสการเติบโตในตลาดทางการเงิน มีการนำเทคโนโลยีเพื่อให้บริการลูกค้า และมีความสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่ อีกทั้งสามารถต่อยอดการให้บริการอื่นๆ บนดิจิทัลแพลตฟอร์มได้ในอนาคต” “ในการลงทุนครั้งนี้ ด้วยทางกลุ่มเบญจจินดาเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านไอซีทีชั้นนำของประเทศ จึงสามารถที่จะเข้าไปช่วยส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นจุดแข็งแกร่งของเรา รวมถึงเป็นตัวเชื่อมในการหาตลาดใหม่ ให้กับฟินโนมีนาจากฐานลูกค้าของกลุ่มเบญจจินดา” นายวิชัยกล่าว นายเรืองโรจน์ พูนผล ผู้จัดการกองทุน 500 TukTuks กล่าวว่า “500 TukTuks มีความตั้งใจอยากลงทุนในฟินเทคสตาร์ทอัพที่ส่งผลดีต่อประเทศไทยและคนไทย ซึ่งฟินโนมีนาก็เป็นหนึ่งในนั้น โดยมีเทคโนโลยีเฉพาะตัวคือ Hybrid Robo Advisor ซึ่งเป็นการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) จากข้อมูลการใช้งานของคนจำนวนมากที่ได้รับความรู้เรื่องการเงินการลงทุนจากฟินโนมีนาไปใช้ในการแนะนำการจัดพอร์ตลงทุนที่ตอบโจทย์คนไทยในวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน เช่น เก็บเงินล้านแรก การสะสมมูลค่า การสร้างรายได้หลังเกษียณ เป็นต้น ในฐานะของนักลงทุนเรามองว่า Hybrid Robo Advisor เป็น model ที่เหมาะสมกับตลาดในประเทศไทยรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอุตสาหกรรมฟินเทคมีการเติบโตสูงมาก และทีมงานก็มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางอย่างสูงทำให้เราเชื่อมั่นว่าพวกเขาเหล่านี้สามารถไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้แน่นอน” นายเจษฎา สุขทิศ ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง ฟินโนมีนา (www.finnomena.com) กล่าวว่า “การระดมทุน Series A ในครั้งนี้นอกจากจะทำให้เราเป็นบริษัทฟินเทคด้านการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) เต็มรูปแบบทั้งธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจจัดการลงทุน การที่กรุงศรี ฟินโนเวต ซึ่งอยู่ในกลุ่มมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) หนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเข้ามาถือหุ้นจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจต่อนักลงทุนที่เข้าลงทุนผ่านแพลตฟอร์มของฟินโนมีนา” “ในปัจจุบันความรู้เรื่องการเงินการลงทุนของฟินโนมีนามีผู้รับชมจากช่องทางต่าง ๆ ประมาณ 1 ล้านยอดวิวต่อสัปดาห์ โดยเรามีสินทรัพย์ภายใต้คำแนะนำการลงทุน (Asset Under Advisement) แล้วกว่า 2 พันล้านบาท โดย NTER by FINNOMENA (www.nter.io) ซึ่งเติบโตขึ้นจาก 300 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2559 เราเชื่อว่าการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในครั้งนี้จะช่วยให้ฟินโนมีนาสามารถบรรลุเป้าหมายในการทำให้คนไทยเข้าใจความสำคัญของการลงทุน เข้าถึงคำแนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพ นำไปสู่ความสำเร็จในการมีอิสรภาพทางการเงิน และการเกษียณอายุอย่างมีความสุขในที่สุด” Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >