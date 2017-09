ไทคอน แจงขั้นตอนควบรวม 3 กองทุ นรวมอสังหาฯ - TFUND, TLOGIS แล ะ TGROWTH เข้ารวมกองทรัสต์ TREIT พร้อมกำหนดอัตราแลกหน่ วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) ในอัตรา 1 หน่วยลงทุนต่อ 0.9874 / 1.0129 / 0.8673 หน่วยทรัสต์ตามลำดับ พร้อมเงินสด 1.6977 / 1.7415 / 1.4911 บาทต่อหน่วยตามลำดับ เตรียมเปิดประชุมผู้ถือหน่วยทั้ ง 3 กองทุนรวมฯ และ 1 กองทรัสต์ ระหว่างวันที่ 18-19 ต.ค.นี้ ตอ กย้ำผู้ถือหน่วยทุกกองจะได้รับป ระโยชน์จากการ ควบรวมครั้งนี้ แน่นอน ภายหลังควบรวมสำเร็จ TREIT เตรี ยมลงทุนเพิ่มในทรัพย์สินของไทคอ นอีก 3.5 พันล้านบาท ดันขนาดกองโต 3.5 หมื่นล้านบาท และนับเป็นกองทรัสต์ประเภทอุตสา หกรรมที่ใหญ่อันดับหนึ่ง ในไทย นายวีรพันธ์ พูลเกษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังห าริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมแบบคร บวงจรในอาเซียน เปิดเผยว่า ไทคอนเตรียมนำกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ 3 กอง คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพ ย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหา ริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH) ทำการแปลงสภาพเข้าสู่ทรัสต์เพื่ อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไทคอน หรือ TREIT (TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust) ซึ่งจะทำให้ทรัพย์สินภาย หลังการควบรวมมีมูลค่ากว่า 3.2 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้การควบรวมยังเป็ นการเพิ่มโอกาสการลงทุนทรัพย์สิ นใหม่ในอนาคต เนื่องจากกองทรัสต์ TREIT จะมีค วามสามารถในการกู้ยืมได้ถึงร้อย ละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม เนื่องจาก TREIT ถูกจัดอยู่ในกอ งทรัสต์ประเภท Investment Grade ซึ่งภายหลังแปลงสภาพแล้ว TREIT จะมีอัตราการกู้ยืมต่อมูล ค่าทรัพย์สินรวมในระดับที่ต่ำลง เหลือเพียงประมาณร้อยละ 17 ของมูลค่าทรัพย์สิน รวมถึงผู้ถือหน่วย TREIT จะได้ รับประโยชน์จากการกู้ยืมเพิ่ มมากขึ้น เช่น การเข้าซื้อทรัพย์สิน และการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นผลให้สามารถสร้างผลตอ บแทนในอัตราที่สูงขึ้นได้ และด้วยขนาดกองทรัสต์ที่ใหญ่ขึ้ นจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนที่ คล่องตัวเพิ่มมากขึ้นจากนักลงทุ นทั้งภายในประเทศและต่ างประเทศอีกด้วย” ทั้งนี้ จะมีการจัดประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุนทั้งกอง TFUND, TLOGIS, TGROWTH และ TREIT เพื่อขอมติ อนุมัติการดำเนิ นการตามแผนการแปลงสภาพดังกล่าว ระหว่างวันที่ 18-19ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมพลาซ่าแอทธินี ซึ่งหากผู้ถือหน่วยพิจารณาอนุมั ติเป็นที่เรียบร้อย กอง TREIT จะเร่งดำเนินการขออนุ มัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.เพื่อดำเนินการรับแปลงสภา พและโอนทรัพย์สิ นและภาระของกองทุนรวมให้เสร็จสิ้ นภายในสิ้นปี 2560 นี้อย่างแน่ นอน ด้านนายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด หรือ TMAN ในฐานะผู้จัดกา รกองทรัสต์ TREIT เปิดเผยถึงแผน การแปลงสภาพครั้งนี้ว่า บริษัทฯ จะมีการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ TR EIT โดยการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์จำนวนประมาณไม่เกิน 2, 035,587,048 หน่วย พร้อมเงินสด 3,794 ล้านบาท เพื่อจะรับโอนทรัพย์สินและภาระข องกองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม T LOGIS และ กองทุนรวมTGROWTH โดยกำหนดอัตร าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่ วยทรัสต์ คือ กองทุนรวม TFUND อัตรา 1หน่วยลง ทุน ต่อ 0.9874 หน่วยทรัสต์ พร้อมเงินสดจำนวน 1.6977 บาทต่อ หน่วย กองทุนรวม TLOGIS อัตรา 1 หน่วยลงทุน ต่อ 1.0129 หน่วยทรัสต์ พร้อมเงินสดจำนวน 1.7415 บาทต่อ หน่วย และกองทุนรวม TGROWTH อัตรา 1 ห น่วยลงทุน ต่อ 0.8673 หน่วยทรัสต์ พร้อมเงินสดจำนวน 1.4911 บาทต่อ หน่วย และเงินสดไม่เกิน 294,000,000 บ าท เพื่อคืนเงินกู้ยืมเดิมของกองทุ นรวม TGROWTH นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไทคอน ยังได้มีมติให้ดำเนินการขายทรัพ ย์สินของไทคอนแก่กองทรัสต์ TREI T ภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวมเ ป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3,500 ล้าน บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามหาก TRE IT ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการ ลงทุนเพิ่มเติมได้ภายในวันที่ 3 1 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ TREI T จะดำเนินการกู้เงินเพิ่มเติมห รือออกหุ้นกู้เพื่อจ่ายเงินปันผ ลพิเศษจากกำไรสะสม และ/หรือ ลดทุนเพื่อจ่ายเงินลดทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ภายหลังจากการแปลงสภาพแล้ว กองทรัสต์ TREIT จะมีจุดแข็งด้า นความหลากหลายของทรัพย์สินทั้งใ นแง่ทำเลที่ตั้ง อายุสัญญาเช่า และจำนวนผู้เช่า ซึ่งจะช่วยลดการกระจุกตัวในการล งทุนอยู่ในอสังหาริมทรัพย์เพียง ลักษณะเดียว และการพึ่งพาแหล่งรายได้จากเพีย งแหล่งใดแหล่งเดียว และลดการพึ่งพารายได้ค่าเช่าจาก ผู้เช่ารายใดรายหนึ่ง รวมทั้งเป็นการเพิ่มความหลากหลา ยของลักษณะการลงทุน โดย TREIT จะมีอสังหาริมทรัพย์ป ระเภทโรงงานและคลังสินค้า จำนวน 22 ทำเลที่ตั้ง ครอบคลุมทั้งสิ้น 7 จังหวัดซึ่ง เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของปร ะเทศ โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินตามก รรมสิทธิ์ (Freehold) จำนวน 69% และสิทธิการเช่า (Lea sehold) จำนวน 31% รวมทั้งหมด 492 ยูนิต พื้นที่ให้เช่ารวมทั้งสิ้น1,489,860 ตารางเมตร แบ่งเป็นคลังสินค้า จำนวน 192 ยูนิต พื้นที่รวม 739,125 ตารางเมตร และโรงงานจำนวน 300 ยูนิต พื้นที่รวม 750,735 ตารางเมตร ทั้งนี้ การซื้อทรัพย์สินเพิ่มของกองทรั สต์ TREIT จะทำให้ TREIT กลายเป็ นกองทรัสต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใ นประเทศไทย” นายพีระพัฒน์ กล่าวสรุป Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >