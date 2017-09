ทิสโก้แจ้งลูกค้าวางแผนธุ รกรรมทางการเงินล่วงหน้า ก่อนงดให้บริการชั่วคราวที่ สาขาและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุ กประเภทในช่วงค่ำวันที่ 29 ก.ย.-1 ต.ค. 60 เพื่อรับโอนธุรกิจรายย่ อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ดส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวลูกค้ าจะไม่สามารถใช้บริการได้ทั่ วประเทศ แนะเตรียมสำรองเงินสดให้เพี ยงพอความต้องการเหตุตรงกับช่ วงสิ้นเดือน นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (Mr. Metha Pingsuthiwong, Chief Wealth Management Officer of TISCO Bank Public Company Limited) กล่าวว่า ธนาคารทิสโก้ขอย้ำถึ งกำหนดการงดให้บริการชั่วคราวที่ สาขาและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุ กประเภทตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 ก.ย. 2560 เวลา 20.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. 2560 เวลา 23.59 น. เพื่อดำเนินการถ่ายโอนธุรกิ จรายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) มายังธนาคารทิสโก้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่ งผลให้ลูกค้าไม่สามารถทำธุ รกรรมที่สาขาของธนาคารทิสโก้ทั่ วประเทศได้ รวมทั้งไม่สามารถทำธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ได้แก่ บัตรเอทีเอ็ม, บัตรเดบิต, Mobile Banking, PromptPay และระบบ e-Statement โดยธนาคารทิสโก้จะเปิดให้บริ การตามปกติในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เนื่องจากกำหนดวันโอนกิ จการจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ดมายังธนาคารทิสโก้เป็นช่ วงสิ้นไตรมาส3 ซึ่งตรงกับสิ้นเดือนพอดี ธนาคารทิสโก้จึงได้สื่อสารให้ลู กค้ารับทราบถึงการงดให้บริ การทำธุรกรรมทุกประเภทผ่านช่ องทางต่างๆ ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา เพื่อให้ลูกค้ าสามารถวางแผนการทำธุรกรรมล่ วงหน้าและเตรียมเงินสดให้เพี ยงพอ ธนาคารต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ งในความไม่สะดวกของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอี ยดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลู กค้า 02 633 6000 กด *7 สำหรับลูกค้าธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์เตอร์ดที่ยังไม่ได้โอนย้ ายบัญชีมายังธนาคารทิสโก้ ขอให้เร่งดำเนินการภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 29 กันยายนนี้ หากไม่ดำเนินการภายในวันดังกล่ าวบัญชีเดิมของลูกค้าจะไม่ สามารถทำธุรกรรมใดๆ ได้ โดยเฉพาะบัตรเอทีเอ็มเดิมที่ลู กค้าถืออยู่จะไม่สามารถใช้เบิก ถอน โอนได้ “เหลือเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ก่ อนการโอนย้ายธุรกิจรายย่ อยของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ดมายังธนาคารทิสโก้ ขณะนี้มีลูกค้ าของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เข้ามาดำเนินการแล้วเป็ นจำนวนมาก ซึ่งลูกค้าเหล่านี้จะได้รั บความสะดวกในการใช้บริ การทางการเงินได้อย่างต่อเนื่อง ธนาคารทิสโก้ขอเรียนให้ลูกค้ามั่ นใจว่าธนาคารทิสโก้มีความพร้ อมทั้งด้านระบบ กระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงบุคลากร เพื่อต้อนรับลูกค้ าของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธนาคาร ทิสโก้” นายเมธา กล่าว ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมได้ที่สาขาของ SCBT และ สาขาธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ ศูนย์บริการลูกค้ าธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ดหมายเลข 1595 หรือ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารทิสโก้ 02-633- 6000 กด *7 หรือที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ตลอด 24 ชั่วโมง Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >