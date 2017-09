รายงาน Voice of Asia ล่าสุดของดีลอยท์ยืนยันชัดเจนว่ าโครงสร้างประชากรซึ่งเป็นแรงขั บเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจ กำลังจะทำให้ดุลอำนาจของเอเชียเ ปลี่ยนไป · ในปี 2585 ประชากรที่มีอายุเกิน 65 ปี จะอยู่ในเอเชียมากกว่าประชากรขอ งประเทศสหภาพยุโรปและอเมริ กาเหนือรวมกัน · อินเดียจะกลายเป็นมหาอำนาจทางเศ รษฐกิจรายต่อไป เพราะในช่วงปีสิบปีจากนี้ไป แรงงานกว่าครึ่งหนึ่งของทวีปเอเ ชียจะมาจากอินเดีย · โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป จะทำให้มีเกิดโอกาสธุรกิจใหม่มา รองรับการขยายตัวของประชากรกลุ่ มนี้ เน้นเมกาเทรนด์ เช่น อายุขัยเฉลี่ยที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรักษ าพยาบาลจะสูงขึ้น · ขณะเดียวกันรัฐบาลจะต้องจัดสรรง บประมาณมาดูแลประชากรสูงวัยเหล่ านี้ด้วย ดีลอยท์เปิดเผยรายงาน ล่าสุด Voice of Asia series. ซึ่งจัดทำมาต่อเนื่อง เป็นปีที่สาม ระบุเอเชียมีประชากรอายุเกิน 65 ปี เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดและมีการขยา ยตัวสูงสุดในโลก จาก 365 ล้านคนในปี 2560 เป็น 520 ล้านคนในปี 2570 ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2585 ในเอเชียจะมีประชากรอายุเกิน 65 ปีมากกว่าจำนวนในประชากรของยุโร ปกับอเมริกาเหนือรวมกัน นั่นหมายความว่าในเอเชียจะมีประ เทศที่มีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้ นและส่งผลให้เกิดธุรกิจใหม่ๆเพื่ อรองรับการขยายตัวของประชากรสู งวัยมากขึ้นด้วย “ประชากรสูงวัยจะกลายเป็นเรื่อง ท้าทายสำหรับบางประเทศ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสทางธุร กิจใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กั บประเทศเหล่านั้น ผลการวิเคราะห์ของเราแสดงให้เห็ นว่า จะมีอุตสาหกรรมบางอย่างได้รับปร ะโยชน์จากการขยายตัวของกลุ่มประ ชากรสูงวัยเหล่านี้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่อยู่ในเอเ ชีย” คริส ริชาร์ดสัน นักเศรษฐศาสตร์ของดีลอยท์ออสเตร เลีย กล่าว โครงสร้างทางประชากรใหม่ – ความท้าทายใหญ่ของไทย สำหรับโครงสร้างประชากรของประเท ศไทย กำลังเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ กล่าวคือ อัตราการเติบโตของประชากรของไทย ลดลง ขณะที่ประชากรสูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจัยสำคัญคือ อัตราการเกิดที่ต่ำมาก คือต่ำกว่าอัตราการเกิดทดแทนที่ 2.1 คน ต่อเนื่องมาถึงสองทศวรรษแล้ว ประเทศไทยเคยมีอัตราการเกิดสูงสุ ดเมื่อเกือบ 40 ปีที่แล้ว หลังจากนั้นก็ลดต่ำลงเรื่อยๆ ถึงขั้นอัตราเกิดเหลือเพียง 1 ใน 3 ผลสะท้อนออกมาในปัจจุบันคือ คนไทย 1 ใน 10 คน อายุ เกิน 65 ปี และคาดว่าในอีก 15 ปีข้างหน้า อัตราส่วนจะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 5 ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่ อการเปลี่ยนแปลงของโอกาสทางธุรกิ จ วงการธุรกิจต้องศึกษาให้ถี่ถ้วน เพื่อค้นหาโอกาสดีทางๆธุรกิจต่ อไป ไม่เพียงแค่ผลกระทบต่อภาคเอกชน สำหรับภาครัฐเอง รัฐบาลก็ต้องจัดสรรงบประมาณมาดู แลบริหารจัดการเช่นกัน “ทั่วโลกมองว่าเรามีศักยภาพที่จ ะเจริญเติบโตต่อไปสูงมาก และก็เป็นอะไรที่เรามองว่าเราไป ถึงได้ แต่ศักยภาพคงจะเกิดขึ้นยากหากเร าไม่มีประชากรวัยหนุ่มสาวมาผลัก ดันให้เป็นความจริง ดังนั้นเราต้องกระตุ้นให้มีอัตร าการเกิดที่สูงขึ้น เพื่อทดแทนแรงงานปัจจุบันที่กำลั งจะกลายเป็นประชากรสูงวัยในอนาค ตอันใกล้นี้” นายสุภศักดิ์ กฤษณามระ กรรมการผู้จัดการ ดีลอยท์ ประเทศไทย กล่าว อินเดีย – มหาอำนาจทางเศรษฐกิจรายใหม่ หลายทศวรรษที่ผ่านมา อาจจะเป็นยุคของญี่ปุ่น ตามมาด้วยจีน แต่จากนี้ไปวงการธุรกิจของโลกจะ ต้องหลีกทางให้อินเดีย ซึ่งเรียกว่าเป็นคลื่นลูกที่สาม ของเอเชียก็ว่าได้ เพราะอินเดียมีความได้เปรียบเที ยบทางด้านโครงสร้างประชากรเหนือ ประเทศอื่นๆ กล่าวคือ ขณะนี้อินเดียมีประชากรวัยแรงงา น 885 ล้านคน ซึ่งจะเพิ่มเป็น 1,080 ล้านคน ในอีกยี่สิบปีข้างหน้า และจะมีจำนวนสูงกว่าพันล้านคนแล ะต่อเนื่องยาวนานไปอีกกว่าครึ่ งศตวรรษ อานิส จักรวาร์ที นักเศรษฐศาสตร์ของดีลอยท์อินเดี ย อธิบายว่า “วัยแรงงานของเอเชียในทศวรรษหน้ านี้ กว่าครึ่งหนึ่งจะมาจากอินเดีย แต่ประเด็นไม่ใช่แค่เรื่องของจำ นวนประชากรเท่านั้น แต่แรงงานเหล่านี้จะเป็นแรงงานผ่ านการศึกษาอบรมมาดีกว่าแรงงานอิ นเดียในปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้นแรงงานผู้หญิง จะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น กล่าวโดยสรุปคือ แรงงานจากอินเดีย จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นพร้อมกั บความตั้งใจที่จะทำงานนานขึ้นกว่ าเดิม เห็นได้ชัดว่าอินเดียมีโอกาสงดง ามรออยู่” นอกจากอนาคตอันสดใสของอินเดียจะ ยาวนานไปอีกหลายทศวรรษและเป็นผล กระทบที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นกั บโลกแล้ว อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ก็มีปร ะชากรวัยแรงงานหนุ่มสาวเช่นกัน นั่นก็หมายถึงว่าโอกาสของสองประ เทศนี้ก็มีความสดใสไม่แพ้กัน โอกาสใหม่ๆที่มาพร้อมกับสังคมสู งวัย โครงสร้างสังคมสูงวัยมีปัจจัยเร่ งสามด้านที่กระตุ้นให้เกิดโอกาส ใหม่ๆทางธุรกิจในเอเชีย ได้แก่ ประชากรสูงวัยในเอเชียขยายตัวเร็ วมาก ภายในกลางศตวรรษนี้ จำนวนประชากรที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ในเอเชียจะพุ่งสูงเกินหนึ่งพันล้ านคน ผลที่ตามมาคือเงินที่ต้องใช้ดูแ ลคนเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเร็วยิ่ง กว่าการโตของประชากรสูงวัยของเอ เชียเสียอีก โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการรักษ าพยาบาล เทคโนโลยีใหม่ๆกับการบริหารจัดก ารอาการป่วยเรื้อรัง เหล่านี้จะส่งให้ค่ารักษาพยาบาล แพงขึ้นกว่าค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ และ ท้ายที่สุด โอกาสทางธุรกิจของภาคเอกชนก็ยัง สามารถเจริญเติบโตได้อยู่ เพราะงบประมาณของรัฐบาลในการดู แลประชากรสูงวัยที่เพิ่มมากขึ้น หมายถึงค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพ ยาบาลที่ผู้จ่ายภาษีต้องแบกรั บนั้นก็จะลดลงไปด้วยในอนาคตไม่ กี่ทศวรรษจากนี้ไป “ประชากรสูงวัยในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ผลักดันให้เกิดการพั ฒนาระบบดูแลสุขภาพ ตั้งแต่การวินิจฉัยโรค ยาและเครื่องมือต่างๆ ทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงหรือปรั บปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างปร ะชาการที่เปลี่ยนไป ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีแรงกดดันให้ปรับปรุงระบบกา รดูแลสุขภาพให้ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการที่เป ลี่ยนแปลงตลอดเวลาของคนไข้” ดร. ลก ไว ชง ลีดเดอร์ ธุรกิจด้านดูแลสุขภาพ ของดีลอยท์เอเชียตะวันออกเฉียงใ ต้ กล่าว “ถึงแม้การเพิ่มขึ้นของประชาการ สูงวัยจะเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ดิจิทัลและเทคโนโลยีจะเป็นปั จจัยที่เข้ามาตอบโจทย์ด้านเฮลธ์ แคร์ ระบบสุขภาพในภูมิภาคของเราควรต้ องมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่ อง เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการดูแล สุขภาพไปสู่ระดับสูง สมราคากับค่าใช้จ่ายในการดูแลสุ ขภาพที่แพงมากขึ้นทุกวัน” ดร. ลก กล่าว ทสึโยชิ โอยามา นักเศรษฐศาสตร์ ของดีลอยท์ญี่ปุ่น กล่าวว่า ความต้องการของกลุ่มประชากรสูงวั ยไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องการรั กษาพยาบาลเท่านั้น “ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าในญี่ปุ่ น กลุ่มประชากรสูงวัยส่งผลให้เกิด การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจหลายอย่ างนอกจากเรื่องการรักษาพยาบาล การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประ ชากรสูงวัยในญี่ปุ่นทำให้ความต้ องการของผู้บริโภคและธุรกิจที่ จะมาตอบสนองเปลี่ยนไป ผู้สูงวัยในญี่ปุ่นยังต้องการ สินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับคนสูงวั ย บ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ออกแบบใ ห้เหมาะสำหรับผู้อยู่อาศัยสู งอายุ ตลอดจนสวัสดิการทางสังคมและการบ ริหารด้านการเงินและระบบประกั นภัยและประกันชีวิตด้วย” ประเทศต่างๆจะลดผลกระทบของสังคม สูงวัยได้อย่างไร สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องใหม่ ญี่ปุ่นเคยเผชิญกับความท้าทายเรื่ องนี้แต่ก็ยังไม่มีบทสรุปที่ชั ดเจน คำทำนายที่ว่าอินเดียจะเจริญเติ บโตอย่างก้าวกระโดด จนทะยานขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศ รษฐกิจรายใหม่นั้น ก็ไม่ได้มีอะไรยืนยันหรือรับรอง แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ตรงกันข้ามศักยภาพที่มีอยู่ต้อง มีโครงการหรือมาตรการอื่นๆมาสนั บสนุนด้วย จึงจะบรรลุความสำเร็จได้ หาไม่แล้ว การขยายตัวอย่างรวดเร็วของจำนวน ประชากรจะส่งให้เกิดการว่างงาน จนนำไปสู่ความวุ่นวายทางสังคมหรื อการเมืองในที่สุด มาตรการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิ จของเอเชียในอนาคต · ยืดอายุเกษียณออกไป – ทุกวันนี้งานที่ต้องอาศัยแรงงาน หนักๆมีจำนวนน้อยลง แต่อายุขัยเฉลี่ยคนเรากลับยืนยา วขึ้น มีผลต่ออายุการทำงานที่ยาวนานมา กขึ้น ปัจจุบันค่าตอบแทนที่สูงขึ้นก็ เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้คนต้อง การทำงานนานขึ้น ดังนั้น การยืดอายุเกษียณออกไปน่าจะเป็น ทางออกที่ดีสำหรับสังคมสูงอายุก็ ได้ โดยเฉพาะในฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ เกาหลีและจีน ที่กำลังจะเจอกับผลกระทบที่เกิด จากสังคมสูงอายุ · ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้ น – เอเชียมีปัญหาอย่างหนึ่งคือ ผู้หญิงอยู่ในตลาดแรงงานน้อยกว่ าผู้ชาย และช่องว่างนี้กว้างมาก ถ้ามีผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานม ากขึ้นก็จะช่วยลดปัญหาสืบเนื่ องจากสังคมสูงอายุได้ · เปิดรับแรงงานอพยพ – ปี 2560 แรงงานอพยพ กลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่มี การถกเถียงกันอย่างแพร่หลาย แต่รายได้ของแรงงานเหล่านี้มีมู ลค่ามหาศาล ดังนั้นประเทศที่ประสบปัญหาอัตร าการเกิดต่ำ ควรต้องเปิดประตูรับแรงงานอพยพจ ากชาติอื่น เพราะการเปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาว ที่มีทักษะสูงเข้ามาทำงานในประเ ทศ จะช่วยให้สามารถรักษาอัตราการเจ ริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ต่อไป ประเด็นที่สำคัญคือ นโยบายรัฐ และราคาอสังหาริมทรัพย์ จะเอื้อให้กับการเปิดรับผู้อพยพ เข้ามาในจุดที่พอดีหรือเหมาะสมที่ ตรงไหน · เพิ่มความสามารถในการผลิต – ความสามารถในการผลิตเป็นปัจจัยสำ คัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจพอๆ กับโครงสร้างทางประชากร รัฐบาลควรให้ความสำคัญเรื่องระบ บการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาทั กษะของแรงงานปัจจุบัน เพื่อรองรับเทคโนโลยี ใหม่ๆที่กำลังถาโถมเข้าสู่สังคม สังคมสูงวัยในเอเชียจะทำให้เกิด ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการธุ รกิจของเอเชียและของโลกด้วย – กล่าวโดยสรุป คือ หลายประเทศมีโอกาสใหม่เพราะโครง สร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ขณะที่ประเทศไทยต้องเร่งหาทางปรั บตัวให้สอดคล้องกับโครงสร้ างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น สังคมสูงวัยยังนำมาซึ่งโอกาสทาง ธุรกิจใหม่ๆในวงขึ้น ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะการรักษาพย าบาลเท่านั้น