SOL การประกาศก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ GOLD HYALURON (โกลด์ ไฮยาลูรอน) โดย นางเพ็ญทิพย์ โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลคอร์ปอร์เรชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดเผยว่า "ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่เป็นนวัตกรรมด้านการดูแลผิวพรรณที่รวมคุณประโยชน์จากธรรมชาติและคุณค่าแห่งทองคำ เพื่อบำรุงผิวให้เนียนนุ่มชุ่มกระชับที่มีงานวิจัยระดับโลกรองรับและสามารถพิสูจน์ผลทางวิทยาศาสตร์ได้จริงGOLD HYALURON เป็นผลลัพธ์ของนวัตกรรมความงามด้านAnti Agingที่ไม่เคยมีมาก่อนความมหัศจรรย์เพื่อเซลล์ผิวที่ทำให้ผิวหน้าเนียนนุ่มชุ่มกระชับสัมผัสได้ภายใน 2 นาทีกับส่วนผสมเลอค่า 3 ประการ 1.ทองคำ ที่มีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องผิวบอบบางจากมลภาวะแถมยังช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวให้สร้างประจุไฟฟ้าช่วยฟื้นฟูผิวให้ตื่นตัวปรับระบบหมุนเวียนเลือดให้เซลล์ขับของเสียได้ดีขึ้นผิวจึงกระจ่างใสแถมยังเป็นตัวนาสารบำรุงตัวอื่นๆ ให้เข้าสู่เซลล์อย่างรวดเร็วขึ้นอีกด้วยอีกทั้งยังช่วยชะลอการสลายตัวของอีลาสตินในผิวจึงช่วยยับยั้งการเกิดริ้วรอยให้ผิวยืดหยุ่นฟื้นฟูผิวได้อย่างดี 2.สารธรรมชาติไฮยาลูรอนสารสำคัญที่ได้ชื่อว่าเป็น The Fountain of Youth หรือน้ำพุแห่งความเยาว์วัยสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นในผิวพรรณได้สูงมากทาให้ผิวหน้าเราดูมีน้ามีนวลเปล่งปลั่งแถมยังกระตุ้นการสร้าง Collagen ให้ผิวเนียนนุ่มและยืดหยุ่น 3.สารสกัดแอปเปิ้ลสเต็มเซลล์ที่ช่วยฟื้นฟูผิวโดยกระตุ้นให้สามารถสร้างเซลล์ผิวใหม่ได้เร็วขึ้นจึงมีผลลัพธ์ลดริ้วรอยให้ตื้นขึ้นช่วยให้ผิวที่อ่อนล้าตามวัยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ทั้งนี้เซรั่ม GOLD HYALURON จัดจาหน่ายในราคา 2,950 บาท ขนาด 50 Ml. ในขวดผลิตภัณฑ์สีทองระดับพรีเมี่ยมสำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2105-4137 หรือ Facebook : sol corporation international