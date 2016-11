บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกาศความก้าวหน้าโครงการพลังงานลมเมาท์ เอเมอรัลด์ กำลังการผลิต 180 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RAC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ RATCH ซึ่งถือหุ้น 80% ได้บรรลุข้อตกลงทางการเงิน (Financial close) วงเงินกู้รวม 258.3 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 7,120 ล้านบาท กับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ Australia and New Zealand Bank (ANZ), National Australia Bank (NAB), The Bank of Tokyo Mitsubishi (BTMU) และ Societie Generale (SG) นอกจากนี้ RAC ยังได้บรรลุข้อตกลงในสัญญารับเหมาวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้าง สัญญาเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า สัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษาและสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้โครงการพลังงานลมเมาท์ เอเมอรัลด์ สามารถเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนพฤศจิกายน 2559 และมีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2561 นายรัมย์ เหราบัตย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยินดีกับความสำเร็จในการระดมเงินกู้ครั้งนี้และนับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงการเมาท์ เอเมอรัลด์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่ที่สุดของรัฐควีนส์แลนด์มีมูลค่าโครงการประมาณ 400 ล้านเหรียญออสเตรเลีย โครงการนี้จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี โดยจะติดตั้งกังหันลมจำนวน 53 เครื่องและกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน ปี 2561โดยมี Ergon Energy Queensland (รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าของรัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย) เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 13 ปี นับตั้งแต่กันยายน 2561 - 31 ธันวาคม 2573 “โครงการพลังงานลมเมาท์ เอเมอรัลด์ ดำเนินการตามแผนธุรกิจของ RAC ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและลงทุนโครงการพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานลม เพื่อตอบสนองเป้าหมายของ RATCH ที่ต้องการขยายกำลังผลิตพลังงานทดแทนให้ได้ 20% ของกำลังผลิตรวม 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2566 ทั้งนี้ รัฐบาลออสเตรเลียมีเป้าหมายและทิศทางชัดเจนในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ RAC สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการในอนาคตได้ ความสำเร็จของโครงการนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อ RAC และยังเป็นฐานให้ RATCH ขยายธุรกิจในออสเตรเลียอย่างจริงจังในระยะยาว บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโครงการอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาตามแผนธุรกิจของ RAC จะสามารถผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จเช่นเดียวกับโครงการเมาท์ เอเมอรัลด์ ต่อไป” นายรัมย์ กล่าว ปิดท้าย RAC ลงทุนในหุ้นทั้งหมดของโครงการพลังงานลมเมาท์ เอเมอรัลด์ ซึ่งส่งผลให้กำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นของ RAC เพิ่มขึ้นอีก 144 เมกะวัตต์ รวมเป็น 654 เมกะวัตต์ โดยมีกำลังผลิตจากพลังงานลมรวม198 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ RAC ยังถือหุ้นในโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอีก 3 แห่ง กำลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวม 456 เมกะวัตต์ ความสำเร็จของโครงการเมาท์ เอเมอรัลด์ครั้งนี้ยังส่งผลให้กำลังผลิตรวมของ RATCH เติบโตเป็น 6,980 เมกะวัตต์ มาจากกำลังผลิตพลังงานทดแทนรวม 894 เมกะวัตต์ คิดเป็น 13% ของกำลังผลิตรวม Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >