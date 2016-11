ไ ทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) เผยโฉมรถมอเตอร์ไซค์ไทรอัมพ์ 3 รุ่นใหม่ของตระกูลบอนเนวิลล์อัน เลื่องชื่อ ได้แก่ สตรีท คัพ (Street Cup) บอนเนวิลล์ ที100 และบอนเนวิลล์ ที100 แบล็ค (Bonneville T100, Bonneville T100 Black ) โดยทั้ง 3 รุ่น ด้านสมรรถนะและเทคโนโลยีสุดล้ำส มัยที่คงไว้ด้วยรูปลักษณ์ตามแบบ ฉบับบอนเนวิลล์ดั้งเดิมไว้อย่าง ครบถ้วน ทั้งนี้ ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) เตรียมเปิดตัวรถดังกล่าวเป็นแห่ งแรกในเอเชียแปซิฟิกให้ได้สัมผั สกันอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดจองให้ได้เป็นเจ้าของใ นงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33” หรือมอเตอร์เอ็กซ์โป 2016 ณ บูธไทรอัมพ์ G03 อาคารชาเลนเจอ ร์ ฮอลล์ 3 อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2559 นี้ นายจักรพงษ์ ศานติรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2016 ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) มีกำหนดการเปิดตัว มอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ ได้แก่รุ่น สตรีท คัพ (Street Cup) บอนเนวิลล์ ที100 และบอนเนวิลล์ ที100 แบล็ค (Bonneville T100, Bonneville T100 Black) โดยทั้งหมดเป็นรถตระกูลบ อนเนวิลล์อันเลื่องชื่อที่ยังคง เอกลักษณ์ดั้งเดิมของบอนเนวิลล์ ไว้อย่างครบถ้วน แต่ครบทั้งด้านสมรรถนะและเทคโนโ ลยีสุดล้ำสมัยที่เต็มเปี่ยมไปด้ วยแรงบันดาลใจและความปลอดภั ยเหนือระดับ เพื่อตอบสนองความต้องการในการขั บขี่ตลอดทุกการเดินทาง เริ่มต้นที่รุ่น “สตรีท คัพ” (Street Cup) รถมอเตอร์ไซค์ดีไซน์โฉบเฉี่ ยว สวยงาม แต่แฝงความคมเข้มดุดัน ตามสไตล์โมเดิร์นคลาสสิคที่ได้รั บแรงบันดาลใจมาจากความสนุกสนานเ ร้าใจถูกรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้ มีความยืดหยุ่นและท่วงท่าที่เป็ นสปอร์ตมากขึ้น แต่ไม่สูญเสียความสะดวกสบายต่อก ารใช้ในชีวิตประจำวัน เหมาะกั บผู้ขี่ที่เน้นคาแรคเตอร์สไตล์ สปอร์ตคัสตอมแบบคนเมืองยุคใหม่ ที่ต้องการถ่ายทอดบุคลิกสไตล์ C afe Racer มาพร้อมขุมพลังเครื่องยน ต์ขนาด 900 ซีซี และขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ 5 สปีด ที่สามารถตอบสนองการใช้งาน ได้หลากหลายเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นบนถนนคดเคี้ยวหรือ ในเขตเมือง นอกจากนี้ สตรีท คัพ ยังมีความโดดเด่นด้วยเสียงเครื่ องยนต์เฉพาะตัว และรูปทรงของรถอันเป็นเอกลักษณ์ อาทิ ลายเส้นชัด ตัวถังแบบมินิมัล ที่นั่ง Bullet seat แบบดั้งเดิมครอบเบาะ Cafe Racer แบบถอดได้ ท่อเก็บเสียงคู่แบบปลายปัดขึ้นที่ ให้อารมณ์เสียงที่ดิบและเข้มอย่ างมีสไตล์ มีกระจกหน้ารถและกระจกปลายแฮนด์ ‘Ace’ ทรงต่ำ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรถแข่ง ชุดกันสะเทือนหลังเฉพาะตัว ระบบดีสเบรกและคาลิปเปอร์หน้าแบ บสูบคู่ใหม่จาก Nissin จานเบรกแบบลอย รวมถึงการตกแต่งแ บบพรีเมี่ยมด้วยตะเข็ บเบาะแบบเย็บมือทั้งหมดนี้คือคุ ณสมบัติอันโดดเด่นสไตล์รถสปอร์ต นอกจากนี้สีของรถก็โดดเด่นเช่นกั น โดยออกแบบเป็นสีทูโทนที่ผสมผสาน เข้ากันได้อย่างลงตัว “สตรีท คัพ” (Street Cup) มี 2 โทนสี Two-tones สุดเร้าใจให้ เลือก ได้แก่ โทนสีแรก Racing Yellow / Silver Ice ที่ตัดขอบด้วยมือสี Jet Black และล้อลายเส้นสี Racing Yellow และอีกโทนสี Jet Black / Silver Ice ที่ตัดขอบด้วยมือและล้อลายเ ส้นสีทอง ตามมาด้วยรุ่น “บอนเนวิลล์ ที100” และ “บอนเนวิลล์ ที100 แบล็ค” โฉมใหม่ มาพร้อมคุณสมบัติการใช้งานที่ง่ ายขึ้นและเบายิ่งกว่ารุ่น T120 ซึ่งถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยแรงบันด าลใจอันเต็มเปี่ยมจากบอนเนวิลล์ ปี 59 โดยนำมาปรับสไตล์ด้านเส้นสายการ ออกแบบทั้งรูปทรงและบุคลิกตามแบ บฉบับรถคลาสสิกอันเป็นตำนาน เน้ นการใช้งานได้จริงพร้ อมมอบความรู้สึ กสะดวกสบายในการขับขี่ โดยบอนเนวิลล์ ที100 และบอนเนวิลล์ ที100 แบล็ค ใช้ขุมพลังใช้เครื่องยนต์บอนเนวิ ลล์สูบคู่ขนาน 8 วาล์ว แรงบิดสูงขนาด 900 ซีซี ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ 5 สปีด จึงทำให้ได้การขับขี่คล่อง แคล่วแต่นุ่มนวล ด้านโครงภายนอกรถ ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยเส้นคาดถั งน้ำมันที่มีความจุ 14.5 ลิตรอันเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนเพลทเครื่องยนต์ที่ลงรายล ะเอียดอย่างวิจิตร ตั้งแต่ฝาครอบ อลูมิเนียมปัดเงาหรูหรา ป้ายตรา ไทรอัมพ์แบบนูนสุดคลาสสิกที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของสองรุ่นนี้ เสริมด้วยเบาะที่นั่งพร้อมที่นั่งซ้อนท้าย ตกแต่งด้วยลายเส้นตัดขอบ รวมถึงหน้าปัดทรงนาฬิกาคู่ที่มี สไตล์พร้อมการใช้งานแบบครบครัน ตอบสนองความต้องการด้านสมรรถนะยุ คใหม่ผสานสไตล์อันเป็นอมตะได้ อย่างลงตัว สุดพิเศษสำหรับรุ่น T100 Black มาพร้อมความสุขุมนุ่มลึกแ ละเหนือชั้นยิ่งกว่า ด้วยชิ้นส่วนที่ประกอบสีดำสนิททั้ งคัน อาทิ วงล้อขอบดำ ท่อไอเสียคู่ทรง Peashooter ผิวดำด้าน และฝาครอบเครื่องยนต์เคลือบดำ เพื่อรูปโฉมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพ าะของรุ่นอย่างแท้จริง “บอนเนวิลล์ ที100” มาพร้อม 3 โทนสี ได้แก่ สี Aegean Blue และ Fusion White พร้อมลายเส้นตัวถังทำสีด้วยมือ, สี Intense Orange และ New England White พร้อมลายเส้นตัวถังทำสีด้วยมือ และ สี Jet Black และรุ่น “บอนเนวิลล์ ที100 แบล็ค” มาพร้อม 2 โทนสีให้เลือก ได้แก่ Jet Black และ Matt Black ทั้งนี้ รถดังกล่าวมีกำหนดเปิดตัวและเผย โฉมอย่างเป็นอย่างทางการเป็นประ เทศแรกในเอเชียแปซิฟิกพร้อมเปิด ให้จองรถทั้ง 3 รุ่น และยังมีเซอร์ไพรส์เปิดตัวรถรุ่ นอื่นๆ ในงาน“มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33” หรือมอเตอร์เอ็กซ์โป 2016 สำหรับราคาและ โปรโมชั่น พบกันได้ที่ บูธไทรอัมพ์ G03 อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 อิมแพค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 1-12 ธันวาคม 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด อีเมล์: Contact.TH@triumphmoto rcycles.com หรือติดตามข่าวสารแ ละกิจกรรมได้ที่ www.facebook.c om/TriumphMotorcycleThailand Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >