นางพิทยา วรปัญญาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจบัตรเครดิต "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "เคทีซีให้การสนับสนุนนโยบายช้อปช่วยชาติ มาตรการที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคทั่วไปสามารถนำใบเสร็จการซื้อสินค้าและบริการมาลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาวงเงินไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท สำหรับการซื้อสินค้าในช่วงระหว่างวันที่ 14 – 31 ธันวาคม 2559 ด้วยการจับมือพันธมิตรร้านค้ามอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกใช้คะแนนสะสม KTC Forever Rewards จำนวนเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อ เซลส์สลิป แลกรับส่วนลดเพิ่ม 20% โดยไม่มีเงื่อนไขยอดใช้จ่ายขั้นต่ำและไม่จำกัดยอดในการแลกคะแนน (สำหรับร้านค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด) ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2559 ที่ KTC U SHOP (www.ktc.co.th/ushop) และร้านค้าพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าทุกสาขา ได้แก่ เซ็นทรัล / เซน@เซ็นทรัลเวิลด์ / โรบินสัน / เดอะมอลล์ / พารากอน / เอ็มโพเรียม / เอ็มควอเทียร์ / บลูพอร์ต หัวหิน / กูร์เมต์ มาร์เก็ต และโฮมเฟรชมาร์ท ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นต่างจังหวัด ได้แก่ คลังพลาซ่า นครราชสีมา / ไดอาน่า คอมเพล็กซ์ หาดใหญ่/ แพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น ระยอง / สหไทย สุราษฎร์ธานี / ท็อปแลนด์ พิษณุโลก / แฟรี่ พลาซ่า ขอนแก่น / แฟรี่แลนด์ นครสวรรค์ และลีทรัพย์สิน สงขลา นอกจากนี้ เคทีซียังได้จับมือกับร้านซูเปอร์สปอร์ต (Supersports) และร้านค้าอื่นๆ ในเครือ "CRC" ประกอบด้วย โก สปอร์ต (Go Sports) / ฟิต สปอร์ต (Fit Sports) / นิว บาลานซ์ (New Balance) / สเก็ตเชอร์ส (Skechers) / คร็อคส์ (CROCS) / แมนเช็สเตอร์ ยูไนเต็ด (Manchester United) / สปีโด (Speedo) และบาร์เซโลนา (Barcelona) เมื่อสมาชิกใช้จ่ายครบทุก 1,000 บาท และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลดเพิ่มทันที 20% และส่วนลดเพิ่ม 5% หรือเลือกรับบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับร้านค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการ" "ช่วงปลายปี 2558 รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคม ส่งผลให้ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีปรับตัวสูงขึ้นถึง 20% สำหรับในปีนี้ เคทีซีจึงมั่นใจว่ายอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในช่วงดังกล่าวจะปรับตัวสูงขึ้นไม่ต่ำกว่า 20% เช่นกัน" นางพิทยากล่าวทิ้งท้าย ​ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือที่ www.ktc.co.th