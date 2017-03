ธนาคารไทยพาณิชย์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Lifestyle payment จับมือกับ Zaap on Sale งานเซลล์สุดชิค เอาใจนักช้อป สร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกของประเ ทศไทยให้ลูกค้าช้อปได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้เงินสด ในงาน SCB EASY Zaap on Sale เพียงสมัคร SCB EASY Application บริการธนาคารออนไลน์ของ SCB ก็สามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้า นค้าออนไลน์ชื่อดังมากมายที่ร่ว มจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าและช้อป ได้สนุกยิ่งขึ้น พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมายเมื่อชำระค่าสินค้าผ่าน SCB EASY App ลุ้นช้อปสินค้าสุดฮอตจากร้านค้า ดังกว่า 20 ร้านค้า เช่น NUDEAHOLIC, HOMEWARD, YES I DID และ COWORKER BRAND ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 9 บาท และยังได้รับสิทธิ์ช้อปสินค้าใน ราคาลดสูงสุดถึง 50% ตลอดทั้งงาน นอกจากนี้เมื่อสมัคร SCB EASY พร้อมผูก SCB พร้อมเพย์ภายในงาน ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี จำนวน 300 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำห นด) โดยมีนายธนา โพธิกำจร ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสาย Digital Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ และนายเทพวรรณ คณินวรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท แซ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ขอเชิญชวนนักช้อปร่วมเปิดประสบก ารณ์ช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ในงาน SCB EASY Zaap on Sale ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยาม พารากอน และสำหรับนักช้อปออนไลน์ก็ยังสา มารถช้อปร้านค้าออนไลน์ชั้นนำแล ะจ่ายด้วย SCB Easy พร้อมรับส่วนลดและสิทธิประโยชน์ มากมายได้ตลอดทั้งปี ติดตามโปรโมชั่นได้ที่ www.scbeasy.com Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >