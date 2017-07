‘บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)’ หรือ asap ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแบบครบวงจรสำหรับลูกค้านิติบุคคล รถยนต์ให้เช่าระยะสั้นและรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ ภายใต้แบรนด์ asap (เอแซ็ป) จับมือพันธมิตรเปิดตัวแอพพลิเคชั่น asap GO ภายใต้แนวคิด car sharing รุกรถยนต์ให้เช่ารายชั่วโมงที่คิดค่าบริการตามการใช้งานจริงเจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรตามตึกออฟฟิศ ประเดิมเปิดจุดให้บริการ 5 แห่ง ก่อนสิ้นปีขยายเพิ่มเป็น 30 แห่ง นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ asap (เอแซ็ป) เปิดเผยว่า จากศักยภาพการดำเนินธุรกิจรถยนต์ให้เช่าของ asap ที่มีจำนวนรถยนต์ให้เช่ามากกว่า 10,000 คัน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าองค์กรที่มีความต้องการรถยนต์ให้เช่าระยะยาวมากกว่า 90% สามารถสร้างความมั่นคงด้านรายได้แล้ว บริษัทฯ ยังมีความต้องการเพิ่มฐานลูกค้าองค์กรใหม่ ๆ จึงวางแผนรุกขยายธุรกิจที่นำแนวคิด car sharing มาสู่การให้บริการรถยนต์ให้เช่าในประเทศไทย ด้วยการเปิดบริการ asap GO (เอแซ็ป โก) ที่คิดค่าบริการตามการใช้งานจริง (Pay per use) โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นองค์กรตามตึกออฟฟิศให้เช่าต่าง ๆ ซึ่ง asap เป็นผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่ารายแรกในประเทศไทยที่ให้บริการในรูปแบบดังกล่าว เป็นการตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรถยนต์ให้เช่าของไทย นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งในด้านการใช้บริการรถยนต์ให้เช่าของไทยและเพิ่มโอกาสให้แก่ลูกค้าองค์กรสามารถบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบการใช้งานได้ด้วยตัวเอง จึงมั่นใจว่าการเปิดให้บริการ asap GO ของ asap ในครั้งนี้ ยังจะช่วยให้ asap สามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ ในกลุ่มลูกค้าองค์กร หันมาใช้บริการรถยนต์ให้เช่าภายใต้แบรนด์ asap มากยิ่งขึ้น “การนำแนวคิด Car Sharing มาสู่การเปิดให้บริการ asap GO จะเป็นมิติใหม่แก่อุตสาหกรรมรถยนต์ให้เช่าของไทย ที่จะช่วยให้ลูกค้า asap ได้รับความสะดวกสบายและความประทับใจมากขึ้น โดยลูกค้าสามารถบริหารค่าใช้จ่ายการใช้บริการรถยนต์ให้เช่าได้อย่างคุ้มค่า ขณะที่ asap เองยังสามารถบริหารจัดการรถยนต์ในพอร์ตให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างรายได้สูงสุด อันนำไปสู่การดำเนินงานที่เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้” นายทรงวิทย์ กล่าว นางสาวพิชชาภัสร์ ฐิติปุญญา ผู้จัดการโครงการ asap GO กล่าวว่า ในระยะเริ่มต้น บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ ฮ้อปคาร์ ซึ่งเป็นพันธมิตรผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้บริการ asap GO Powered by haup โดยพนักงานขององค์กรที่ต้องการใช้บริการนั้นต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นและลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ ซึ่งสามารถกำหนดช่วงเวลาการใช้รถยนต์ จุดเด่นคือสามารถเปิดรถผ่านแอพพลิเคชั่นได้ ทั้งนี้ asap เริ่มให้บริการตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ตามตึกออฟฟิศประมาณ 6 แห่ง ได้แก่ อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ อาคารอินเตอร์เชนจ์ อาคารศุภลัยแกรนด์ ทาวเวอร์ อาคารจัสมินอโศก อาคารเมโทรโพรลิส สุขุมวิท 39 และ 42 ทาวเวอร์ หลังจากนั้นจะขยายการให้บริการครบ 30 อาคารภายในสิ้นปีนี้ สำหรับค่าบริการจะคิดในอัตราเริ่มต้นที่ 50 บาทหลังจากนั้นคิดค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาทางและเวลาที่ใช้บริการ ซึ่งในช่วงแรกของการเปิดให้บริการ asap GO นั้น เพื่อเป็นการย้ำว่าเป็นการ sharing อย่างสมบูรณ์แบบ บริษัทฯ ยังจะนำรายได้ 10% จากรายได้การให้บริการ 6 เดือนแรก มอบให้แก่องค์กรมูลนิธิการกุศลประมาณ 6 แห่ง ตามความประสงค์ของลูกค้าอีกด้วย Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ Next >