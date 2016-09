นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เสนอขายกองทุนเพื่อลงทุ นในอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ (SCBGPROP) มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท โดยเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 นี้ ด้วยมูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำ 5,0 00 บาท ซึ่งมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่เ กินปีละ 12 ครั้ง นอกจากนี้กองทุ นอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอั ตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำห รับภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดก ารกองทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนข องกองทุนรวมต่างประเทศเพี ยงกองทุนเดียวคือ BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ( USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งมีนโยบายเน้นบริหารเพื่อสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนใน REIT ที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ประก อบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ภายใต้การบริหารจัดการของ Bla ckRock Investment Management (UK) Limited จดทะเบียนภายใต้กฎหมาย ของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS (มาตรฐานเพื่อการซื้อขายกองทุ นข้ามประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป: Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities) นายสมิทธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกองทุน BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND ซึ่งเป็นกองทุนหลักเน้ นลงทุนใน REITs มากกว่าหุ้ นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสัดส่วนการลงทุนล่าสุด ได้ลงทุนใน REITs ประมาณ 85%และหุ้นของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ประมาณ 15% ส่งผลให้กองทุนมีความผันผวน ต่ำกว่ากองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้ นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อีก ทั้งยังมีการกระจายลงทุนในภูมิภ าคต่างๆ มากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจั ดการมากกว่า 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรั บผลการดำเนินงานย้อนหลั งของกองทุนดังกล่าวในช่วง 3 ปี อยู่ที่ 11.41% และ 1 ปี อยู่ที่ 12.65% (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2559 จาก BlackRock Investment Management) “กองทุน SCBGPROP เป็นทางเลือกเ พื่อการลงทุนในระยะยาวนอกเหนือจ ากการลงทุนในสินทรัพย์ปกติอย่าง เช่นหุ้นและตราสารหนี้ ในช่วงสภาวะตลาดที่ผันผวนและอัต ราผลตอบแทนจากตราสารหนี้อยู่ในร ะดับต่ำ เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุ นและสามารถเพิ่ม risk-adjusted return ของพอร์ตลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ลักษณะเฉพาะของหลักทรั พย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์มี ความสัมพันธ์กับความผั นผวนของตลาดต่ำ low beta และมีอัตราเงินปันผลสูงกว่ าสินทรัพย์ประเภทอื่น ซึ่งสัดส่วนการลงทุนที่แนะนำคือ 10 – 15% ของพอร์ตการลงทุน” นาย สมิทธ์ กล่าว บลจ.ไทยพาณิชย์ มองว่าการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ในตลาดโลกยังสามารถให้ ผลตอบแทนที่น่าสนใจอย่างสม่ำ เสมอ จากข้อมูลในอดีต ค่าเช่าสิ นทรัพย์ทำให้กองทุนสามารถจ่ ายเงินปันผลอยู่ในระดับน่ าสนใจเป็นทางเลือกการลงทุ นการลงทุนที่เอาชนะเงินเฟ้อ เนื่องมาจากการเติบโตของอัตราค่ าเช่า การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่มีประสิทธิภาพ และขนาดของธุรกิจอสังหาริมทรั พย์ที่เติบโตขึ้น โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัทอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก สามารถสร้างผลตอบแทนจากอัตราเงิ นปันผลสูงถึงร้อยละ 3.8 (อ้างอิงจากดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index) ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินปัน ผลของทรัพย์สินประเภทอื่นค่อนข้ างมาก และในช่วง 3 ปีข้างหน้า คาดว่าผลตอบแทนจากอสังหาริมทรัพ ย์จะมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย REIT payout ratios และอัตราการเติบโตของราย ได้ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเสริมให้บ ริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้มาก ขึ้นด้วย สำหรับผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่ม เติมได้ที่ SCBAM Call Center โทร.02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >