บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) ประกาศต่อสัญญาการผลิตกับ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน พร้อมเปิดเผยความสำเร็จกับยอดประกอบรถยนต์ในประเทศไทยครบ 100,000 คัน หลังจากเดินหน้าขยายสายการผลิตใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งกลุ่ม Compact Car, Contemporary Luxury, Dream Car และ SUV มร. อันเดรอัส เลทเนอร์ ประธานบริหาร บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการดำเนินงานด้านการประกอบรถยนต์ในประเทศไทยว่า "เรากำลังเดินหน้าตามแผนงานที่จะสร้างสถิติใหม่ด้วยการประกอบรถยนต์ในประเทศไทย 9,000 คันในปีนี้ เราให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก และมุ่งมั่นที่จะเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศไทย ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรามีพันธมิตรที่ทั้งแข็งแกร่งและไว้วางใจได้อย่าง บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของเรา และนั่นคือเหตุผลที่เราได้ตัดสินใจสานต่อความร่วมมือที่ดีเช่นนี้ต่อไป" เครือข่ายการผลิตของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ มีการดำเนินงานครอบคลุมทั่วโลก อาทิ ในประเทศ บราซิล อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และประเทศไทย ซึ่งโรงงานเหล่านี้ทำให้เมอร์เซเดส-เบนซ์สามารถผลิตรถยนต์หลากหลายรุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศนั้นๆ สำหรับในประเทศไทย เมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้แต่งตั้งให้บริษัท ธนบุรีประกอบ-รถยนต์ จำกัด เป็นพันธมิตรด้านการผลิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และล่าสุด บริษัทฯได้ดำเนินการต่อสัญญากับบริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด ให้เป็นผู้ประกอบรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการต่อไป ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัดได้ร่วมมือกับบริษัทฯ เป็นอย่างดีในการเดินหน้าประกอบรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ พร้อมทั้งเปิดสายการผลิตใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องจนครอบคลุมทั้งกลุ่ม Compact Car, Contemporary Luxury, Dream Car และ SUV รวมถึงการนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดอย่าง เทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริด ในกลุ่ม ELECTRIC INTELLIGENCE by Mercedes-Benz ในรถยนต์ 3 รุ่น ได้แก่ S 500 e C 350 e และ GLE 500 e 4MATIC มร.ไมเคิล เกรเว่ ประธานบริหาร บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ดำเนินงานด้วยความความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะนำเสนอ "สิ่งที่ดีที่สุด" ให้กับลูกค้าของเรา ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะสร้างสรรค์ยนตรกรรมรุ่นใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการและทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า การต่อสัญญาการประกอบรถยนต์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯเชื่อมั่นในศักยภาพของตลาดรถยนต์นั่งในประเทศไทย ปัจจุบัน เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) นำเสนอรถยนต์รุ่นประกอบในประเทศถึง 16 รุ่นด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้น โดยเฉพาะรุ่นปลั๊กอินไฮบริดใน C-Class และ S-Class ที่เปิดตัวเมื่อช่วงต้นปี พ.ศ. 2559 และล่าสุดคือรุ่น GLE 500 e 4MATIC Exclusive และ GLE 500 e 4MATIC AMG Dynamic" ความสำเร็จครั้งสำคัญจากยอดการประกอบรถยนต์ในประเทศไทยครบ 100,000 คันในครั้งนี้ เกิดจากการทำงานอย่างสอดประสานกันระหว่าง เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) และเมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) ในการศึกษาและคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง และคัดเลือกรุ่นรถยนต์ที่ดำเนินการประกอบภายในประเทศจนสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆ ของรถให้เหมาะสมกับสภาพท้องถนนตลอดจนลักษณะการขับขี่และการใช้งานในเมืองไทย นอกจากนี้ ยอดการผลิตดังกล่าวยังเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีถึงมาตรฐานและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของการผลิตในเมืองไทย นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด กล่าวถึง ความร่วมมือในการทำหน้าที่ผู้ประกอบรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ในประเทศไทยว่า "เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้ร่วมงานกับทั้ง เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) และ เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) โดยความสำเร็จจากยอดการประกอบรถยนต์ครบ 100,000 คันในครั้งนี้ เป็นเสมือนพันธสัญญาว่า ธนบุรีประกอบรถยนต์จะมุ่งมั่นกับ แนวทางการพัฒนาโรงงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความต้องการรถยนต์ประกอบในประเทศของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ" ความรู้ความสามารถของพนักงานมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อเครือข่ายการผลิตทั่วโลกของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ทั้งนี้ จากคำยืนยันของเราที่ว่า "เราเชื่อมั่นในตัวบุคลากร เครือข่าย และการผลิตที่ใช้ทักษะฝีมือขั้นสูง" บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่างสูงกับพนักงาน โดยมีการสร้างเสริมความรู้ความชำนาญในการผลิตและความรู้ทางเทคนิคแก่พวกเขาอย่างสม่ำเสมอ ในช่วงของการเตรียมตัวเปิดสายการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆ พนักงานในประเทศไทยจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทีมขับเคลื่อนการผลิต เพื่อช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับกระบวนการผลิตนั้นๆ อย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่ารถยนต์ทุกคันของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ มีมาตรฐานการผลิตและคุณภาพเช่นเดียวกันทั่วโลก ไม่ว่าจะผลิตในประเทศใด ปัจจุบัน บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด มีโรงงานประกอบรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ 1 แห่ง โดยมีแผนงานที่จะขยายโรงงานแห่งนี้พร้อมทั้งเปิดโรงงานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งในปี 2560 ป