คึกคักสุดๆ กับงานมหกรรมวันลดหย่อนภาษีแห่งชาติ "AIS Present iTax Market Place 2016" ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2559 ณ เมืองไทย GMM Live House ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่ผ่านมา ซึ่งได้รวบรวมสินค้าและบริการ ทั้งจากสถาบันการเงินการธนาคาร, บริษัทประกันชีวิต และประกันภัย, มูลนิธิต่างๆ เพื่อการบริจาค รวมทั้งบริษัทสตาร์ทอัพในโครงการ AIS The StartUp มาให้เลือก ช้อปในงานเดียว ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมช้อป เพื่อการลดหย่อนภาษีกันอย่างมากมาย สำหรับผู้ที่พลาดงานนี้ไม่ต้องเสียดาย ยังสามารถช้อปสินค้าและบริการ ที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้จนถึง 31 ธ.ค. 2559 กับบริษัทสตาร์ทอัพ ในโครงการ AIS The StartUp ได้อย่างสะดวกสบาย ทุกที่ ทุกเวลา อยู่ที่ไหนก็ช้อปได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้วบนมือถือ ไม่ว่าจะเป็น - เที่ยว กับ "Local alike" : แพ็กเกจท่องเที่ยวชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ดอยแม่สลอง, หมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ หรือที่เที่ยวอื่น ๆ พร้อมรับส่วนลดและ Gift Voucher อีกมากมาย ช้อปได้เลย ทางเว็บไซต์ www.localalike.com - ร่วมบริจาค กับ "Socialgiver" : ร่วมทำบุญบริจาคเงินกับโครงการเพื่อสังคมที่ได้รับการยอมรับและโปร่งใส รวมกว่า 12 แห่ง ผ่านเว็บไซต์ www.socialgiver.com โดยบริจาค 5,000 บาทขึ้นไป จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ - ซ่อมบำรุงและดูแลรักษาบ้าน กับ "Fixzy" : ที่เดียวที่รวบรวมสารพัดช่าง ครอบคลุมทุกปัญหาภายในที่อยู่อาศัย อาทิ บริการล้างแอร์, ล้างรถ-เคลือบสี, กำจัดไรฝุ่นที่นอน โซฟา, ล้างเครื่องซักผ้า อบผ้า หรืองานซ่อมเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยใช้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น Fixzy (การลดหย่อนภาษีเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ) นอกจากนี้ ลูกค้าเอไอเอส ยังสามารถชมคลิป "งานสัมมนาให้ความรู้เรื่องภาษี โดยผู้เชี่ยวชาญและกูรูด้านการเงินและการลงทุน" ได้บนมือถือเอไอเอส ผ่านแอป AIS PLAY และ AIS PLAYBOX (สำหรับผู้ใช้เอไอเอส ไฟเบอร์)