กูรูจากค่าย บล.กรุงศรี แนะ “ซื้อ” หุ้น BIG ให้ราคาเป้าหมายใหม่ที่ระดับ 7 บาท/หุ้น จากเดิม 5.80 บาท/หุ้น อานิสงส์ยอดขายกล้องมิลเลอร์เลสเติบโตอย่างแข็งแกร่ง-ส้มหล่นมาตรการช้อปช่วยชาติ ด้านผู้บริหาร “ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์”มั่นใจผลงานปี”59 โตสุดตระการตา ทำนิวไฮต่อเนื่อง บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เผยแพร่บทวิเคราะห์ แนะนำ “ซื้อ” หุ้น บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BIG) โดยให้ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 7 บาท จากเดิมอยู่ที่ 5.80 บาท อิง P/E ปี 2560 ที่ 22x ทั้งนี้ราคาหุ้นมี discount จากหุ้นอื่นในกลุ่มถึง 20% ในแง่ P/E ปี 2560 โดยคาดว่ากำไรสุทธิในไตรมาส 1/60 จะแข็งแกร่งขึ้นจากอุปสงค์กล้อง Fuji XA3 ที่อั้นมาจากช่วงก่อนหน้าและกล้องรุ่นใหม่ๆ ทำให้เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรในปี 2560 ขึ้นอีก 10% นอกจากนี้ ยังคาดว่ายอดขายกล้องของ BIG ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน จะเติบโตประมาณ 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และคาดว่าจะโตต่อเนื่องในเดือนธันวาคม จากยอดขายกล้องรุ่นใหม่ และมาตรการช้อปช่วยชาติ ขณะเดียวกัน บล.กรุงศรี ยังได้มีการปรับเพิ่มประมาณการยอดขายในปี 2560 เพิ่มขึ้น เพื่อสะท้อนถึงแนวโน้มยอดขายกล้องที่แข็งแกร่งในปีหน้า ส่งผลให้มีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอีก 10% ทั้งนี้ ราคาขายกล้องรุ่นใหม่ที่เพิ่มขึ้น (20-25%) จะหนุนการเติบโตของยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้นในปีหน้า “เรามองว่าปริมาณยอดขายกล้องมิลเลอร์เลสในประเทศไทยยังต่ำแค่ประมาณ 200,000 ตัว/ปีเท่านั้น เมื่อเทียบกับยอดขายในช่วง peak ของกล้องดิจิตอลปี 2555 ที่ 1 ล้านตัว เราคิดว่าสินค้าตัวนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของวัฏจักรการเติบโต เนื่องจากตลาดกล้องถ่ายรูปเพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวประมาณปี 2558 (+1.4% yoy) จาก -31% yoy และ -13% yoy ในปี 2556-2557 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ให้ราคาเป้าหมายใหม่หุ้น BIG ที่ 6.40 บาท จาก 5.10 บาท คำนวณราคาเป้าหมายจาก PER 22.9 เท่า คิดเป็นค่าเฉลี่ย 10 ปีต่อกลุ่มพาณิชย์ โดยประเมินว่ากำไรของ BIG ในปี 2559-2561 จะอยู่ที่ระดับ 790 ล้านบาท 991 ล้านบาท และ 1.2 พันล้านบาท คิดเป็นการเติบโตที่ 72% 25% และ23% เนื่องจากการเติบโตด้านยอดขายกล้องมิลเลอร์เลสที่แข็งแกร่ง “เราชอบ BIG เนื่องจากบริษัทมีการเติบโตด้านกำไรที่แข็งแกร่งและมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ 69% “บล.กสิกรไทยกล่าว ทั้งนี้ เชื่อว่าสื่อสังคมออนไลน์จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญต่อตลาดกล้องของไทย จากจำนวนผู้คนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่โตขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่ 19% นอกจากนี้ เรายังมองว่าวัฏจักรผลิตภัณฑ์รอบใหม่ก็จะเป็นอีกปัจจัยสำคัญในไตรมาส 4/59 และปี 2560”บล.กสิกรไทยระบุ บล.กสิกรไทย ระบุด้วยว่า จากปัจจัยดังกล่าวเราจึงคาดว่ากำไรไตรมาส 4/59 จะแตะจุดสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งจะนำมา ซึ่งปัจจัยสำคัญต่อราคาหุ้นในระยะสั้นในช่วงของการประกาศผลประกอบการ ทั้งนี้ ปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่ PER 16 เท่าสำหรับปี 2560 และ PER 13 เท่าในปี 2561 ขณะที่นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BIG) กล่าวว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 4/59 คาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับปัจจัยหนุนจากตลาดกล้องมิลเลอร์เลสที่เติบโตต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้รับอานิสงส์จากมาตรการ “ช้อปช่วยชาติ” และยอดขายจากงานโฟโต้แฟร์ ช่วยผลักดันให้ภาพรวมของรายได้และกำไรในปีนี้ ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่อง Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >