ABC เผย "ABOVE Sukhumvit 39" กระแสดีรับปีใหม่ 2560 มีนักลงทุนทั้งไทย และต่างชาติให้ความสนใจในตัวโครงการอย่างมาก หลังสร้างเสร็จสมบูรณ์ 100% พร้อมเข้าอยู่ ในโครงการมูลค่า 2,500 ล้านบาท ผู้บริหารเผยยอดจองแล้วกว่า 60% แล้ว ย้ำมั่นใจปิดโครงการได้เร็ว ๆ นี้ แน่นอน นายจิรภัทร วีรชยทองคำ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ ABC ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ "ABOVE Sukhumvit 39" คอนโดมิเนียมใจกลางเมือง เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการ "ABOVE Sukhumvit 39" คอนโดมิเนียมหรูใจกลางเมืองในช่วงปีที่ผ่านมา มีกระแสผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชม และจองซื้อเป็นจำนวนมาก ทั้งจากกลุ่มผู้บริโภค และนักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ 100% พร้อมเข้าอยู่แล้ว โครงการ "ABOVE SUKHUMVIT 39" ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 39 เป็นอาคารสูง 25 ชั้น มีจำนวนห้องเพียง 41 ยูนิต ขนาดพื้นที่ห้อง 286-341 ตารางเมตรต่อยูนิต มูลค่าโครงการกว่า 2,500 ล้านบาท โดยมีราคาขายเริ่มต้นที่ 150,000 บาทต่อตารางเมตร จุดเด่นของโครงการนี้ คือ ความเหนือระดับที่โดดเด่น 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้าน Space ที่มีพื้นที่ใช้สอยและมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าโครงการอื่นโดยรอบ และมีที่จอดรถเพียงพอสำหรับทุกห้องจำนวนกว่า 140 คัน 2. ด้าน Location สามารถเดินทางเข้าออกโครงการได้หลากหลายเส้นทาง อาทิ ถนนสุขุมวิท, เพชรบุรี และอโศก นอกจากนี้ โครงการยังอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ด้วย 3. ด้าน Lifestyle สามารถตอบสนองชีวิตที่สะดวกสบายเนื่องจากใกล้ห้างสรรพสินค้า, โรงเรียน, โรงพยาบาล, สวนสาธารณะ และมหาวิทยาลัย 4. ด้าน Smart home โครงการ Above Sukhumvit 39 เน้นการเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องด้วยระบบอัจฉริยะ โดยผู้อยู่อาศัยสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในบ้านเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนไปจนถึงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อสั่งงานปรับตั้งค่าได้อย่างง่ายดายในทุก ๆ ที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต นายจิรภัทร กล่าวต่อไปว่า "ล่าสุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ได้มีนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการเป็นจำนวนมาก ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในพื้นที่ทำเลโครงการ ABOVE Sukhumvit 39 ยังคงเป็นทำเลทองที่มีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในการพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาฯ อย่างต่อเนื่องไม่หยุดเพื่อรุกธุรกิจด้านการเป็นผู้นำการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และในปีระกานี้คาดว่ามีข่าวดีปิดโครงการ ABOVE Sukhumvit 39 ได้อย่างแน่นอน"