นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 127 ( KTFF127) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 มกราคม 2560 อายุ 6 เดือน เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ ได้แก่ Axis Bank Limited อัตรผลตอบแทน 1.85%ต่อปี และ Industrial and Commercial Bank of China Limited อัตราผลตอบแทน1.90% ต่อปี ในสัดส่วนสถาบันการเงินละ14 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในเงินฝากประจำ ประเภท China Construction Bank Corporation Limited อัตราผลตอบแทน 1.88%ต่อปี , Commercial Bank of Qutar อัตราผลตอบแทน 1.75% ต่อปี, Agricultural Bank of China อัตราผลตอบแทน1.92% ต่อปี และ Ahli Bank QSC อัตราผลตอบแทน 2.10 %ต่อปี โดยลงทุนในสัดส่วนสถาบันการเงินละ 18 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีค่าใช้จ่ายประมาณ 0.22% ต่อปี ดังนั้น ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนประมาณ 1.70% ต่อปี ซึ่งกองทุนมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุน มีมติจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นทุนปันผล ( KTSF) ครั้งที่ 1/2560 ในอัตรา 0.65 บาทต่อหน่วย โดยจะทำการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 มกราคม 2560 และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วย ในวันที่ 30 มกราคม 2560 กองทุน KTSF มีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี บริษัทจะพิจารณาเน้นลงทุนในบริษัทที่มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง มีกระแสเงินสดที่ดีสม่ำเสมอ และมีความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ ที่ผู้ออกตราสารหรือตัวตราสาร ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 4 อันดับแรก จากสถาบันการจัดอันดับควาทน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง สำหรับผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 13 มกราคม 2560 ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 24.23% 5 ปี อยู่ที่ 92.86% และ YTD (2-13 ม.ค.) อยู่ที่ 23.15% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 23.20% 5 ปีอยู่ที่ 50.77% และ YTD อยู่ที่ 22.30% โดยกองทุนจ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น 19 ครั้ง คิดเป็นเงิน 11.15 บาทต่อหน่วย ส่วนแนวโน้มการลงทุนในหุ้น อาจจะพิจารณาทยอยสะสมหากปรับตัวลดลงตามแนวรับสำคัญๆ ปัจจัยพื้นฐานของประเทศยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง โครงการลงทุนภาครัฐยังดำเนินต่อเนื่อง การฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศยังน่าจะมีให้เห็นต่อเนื่อง โดยคาดว่าในปี 2560 เป้าหมายดัชนีอยู่ที่ 1,670 จุด