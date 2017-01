“กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุกตลาดบิ๊ก ไบค์อย่างต่อเนื่อง ประเดิมไตรมาสแรกของปี ด้วยโปรโมชั่น ‘หยุดลอยลมกับกรุงศรี บิ๊ก ไบค์’ ที่มาพร้อมข้อเสนอพิเศษ ดาวน์น้อย ดอกเบี้ยพิเศษ ผ่อนสบาย ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ให้สิงห์นักบิดเป็นเจ้าของบิ๊ก ไบค์ ได้จริง ไม่ใช่แค่ฝัน ในงานแบงค์ค็อก มอเตอร์ไบค์ เฟสติวัล 2017 นางกฤติยา ศรีสนิท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ตลาดรถบิ๊ก ไบค์ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระแสความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นของผู้บริโภค ส่งผลให้ค่ายผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ผลิตรถโมเดลรุ่นใหม่ๆ เพื่อรับกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว โดยเมื่อปีที่ผ่านมา กรุงศรี ออโต้ ได้เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ล่าสุดเราได้เจาะเซกเมนต์ตลาดใหม่ของรถบิ๊ก ไบค์ ในกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นเจ้าของรถบิ๊ก ไบค์ คันแรก ด้วยแคมเปญ ‘บิ๊ก ไบค์ ลอยลม’ ในช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างกระแสไวรัลผ่านคลิปวิดีโอบนยูทูป สื่อสารไปยังผู้บริโภคกลุ่มนี้ว่าสินเชื่อ ‘กรุงศรี บิ๊ก ไบค์’ ช่วยให้การเป็นเจ้าของบิ๊ก ไบค์ ไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินเอื้อม ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยยอดวิวรวมสูงกว่า 7 ล้านครั้ง พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ก่อนการขับขี่จริงแบบเต็มรูปแบบ ด้วยการออกคลิปวิดีโอการขับขี่บิ๊ก ไบค์ ในแบบ 360 องศา ให้ผู้บริโภคได้สัมผัสมุมมองหลังแฮนด์บิ๊ก ไบค์ เสมือนกำลังขับขี่อยู่จริง” นางกฤติยา กล่าวต่อไปว่า “สำหรับปี 2560 นี้ เราคาดการณ์ว่าตลาดรถบิ๊ก ไบค์ จะเติบโตขึ้นอีก 5-7% ซึ่งกรุงศรี ออโต้ พร้อมที่จะรุกตลาดอย่างเต็มที่ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ประเดิมไตรมาสแรกของปี ด้วยโปรโมชั่น ‘หยุดลอยลมกับกรุงศรี บิ๊ก ไบค์’ เอาใจสาวกบิ๊ก ไบค์ ในงานแบงค์ค็อก มอเตอร์ไบค์ เฟสติวัล 2017 ที่จะช่วยให้การเป็นเจ้าของบิ๊ก ไบค์ ไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝัน กับข้อเสนอพิเศษ ** ดาวน์น้อย ดอกเบี้ยพิเศษ ผ่อนสบาย ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน และเมื่อสมัครสินเชื่อภายในงาน รับทันที แว่น VR Headset ‘Big Bike ลอยลม’ มูลค่า 790 บาท เพื่อสัมผัสประสบการณ์ขับขี่บิ๊ก ไบค์ แบบ 360 องศา ก่อนขับจริง พร้อมเปิดบูธ ‘ไม่ลอยลม คาเฟ่’ by Krungsri Auto เพื่อเป็นจุดนัดพบเหล่าสิงห์นักบิดบิ๊ก ไบค์ ตลอดจนให้บริการและคำปรึกษาด้านสินเชื่อจากเจ้าหน้าที่กรุงศรี ออโต้ ตลอดทั้งงาน” ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามโปรโมชั่น ‘หยุดลอยลมกับกรุงศรี บิ๊ก ไบค์’ และร่วมสัมผัสประสบการณ์ขับขี่เสมือนจริงกับกรุงศรี ออโต้ ได้ที่ ‘ไม่ลอยลม คาเฟ่’ by Krungsri Auto บูธ F5-F6 ภายในงานแบงค์ค็อก มอเตอร์ไบค์ เฟสติวัล 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ลานกิจกรรมด้านนอก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.krungsriauto.com หรือ www.facebook.com/krungsriauto Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >