“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยนายสุวัฒน์ เทพปรีชาสกุล ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต ยึดหัวหาดจังหวัดท่องเที่ยว จับมือร้านอาหารยอดนิยมใน 5 จังหวัด ออกแคมเปญ “คูล แฮงเอาท์” (Cool Hangout) มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกนักเดินทางได้เพลิดเพลินกับอาหารอร่อยคุ้มค่ากว่า เพียงสมาชิกใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซี และใช้คะแนนสะสม Forever Rewards เท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนถึง 12% ระหว่างวันนี้ – 31 มีนาคม 2560

ร้านอาหารที่ร่วมรายการประกอบด้วย:

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์: ร้านบ้านอิสระ ร้านฮอบส์ ฟิน ซีฟู้ด และ กัสโต้ เอน โคซี

จังหวัดชลบุรี: ร้านมุมอร่อย ร้านเดอะ สกาย แกลลอรี่ ร้านปูเป็น ร้านเดอะ กลาส เฮาส์ และร้าน ซิลเวอร์ ไลนิ่ง

จังหวัดนครราชสีมา: ร้านช็อกโกแลต แฟคทอรี่ และร้านโชคชัย สเต็กเฮาส์

จังหวัดเชียงใหม่: ร้าน เบียร์ แล็บ ร้านกู๊ดวิว ริมปิง และร้านกู๊ดวิว วิลเลจ

จังหวัดภูเก็ต: ร้านตู้กับข้าว ร้านทุ่งคา กาแฟ ร้านกันเอง แอทเพียร์ และร้านฮ่องกงภัตตาคาร

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือที่ www.ktc.co.th

KTC launches “Cool Hangout” campaign to grant privileges to all members at several famous local restaurants set along tourist destinations.

“KTC” or Krungthai Card Public Company Limited by Mr. Suwat Tepprechasakul, Vice President - Credit Card Business, joins hands with popular restaurants located along tourist destinations in 5 provinces to launch the “Cool Hangout” campaign, providing all KTC members with special privileges. Any members who make payment through a KTC credit card and redeem KTC Forever Rewards points equivalent to the purchase amount per receipt will receive 12% cash back, from today until March 31, 2017.

Participating restaurants are:

Prachuap Khiri Khan: Baan Itsara, HOBS Seenspace, FIN Seafood Bar and Gusto Ez Cozy Beach Restaurant.

Chonburi: Mum Aroi, The Sky Gallery, Poo Pen Restaurant, The Glass House and Silver Lining.

Nakhon Ratchasima: The Chocolate Factory and Chokchai Steakhouse.

Chiang Mai: Beer Lab, Good View Bar & Restaurant Riverside and Goodview Village Restaurant & Karaoke.

Phuket: Tu Kab Khao Restaurant, Tung Ka Café & Restaurant, Kan Eang @ Pier and Hong Kong Restaurant.

For more information, please call KTC PHONE 02 123 5000 or visit www.ktc.co.th.