เคทีซีเดินหน้ารุกทำการตลาดในหม วดกีฬา (Sports and Outdoor) และงานอดิเรก โฟกัสสามกลุ่มหลัก หมวดหนังสือ (Reading and Learning) หมวดสัตว์เลี้ยง (Pet Lover) และหมวดของเล่นและของสะสม (Toys and Games) ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ให้สมาชิกได้ใ ช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และมอบความสุขจากงานหลักสู่งา นอดิเรกหลังตัวเลขการใช้จ่ายผ่า นบัตรเครดิตเคทีซีในทุกหมวดดังก ล่าวในปี 2016 ปรับตัวสูงขึ้น นายชัยพล กฤตยาวาณิชย์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เคทีซียังคงสานต่อการทำตลาดที่ เจาะเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของสมาชิก ที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นในปี ที่ผ่านมา และมีศักยภาพที่จะเพิ่มสูงขึ้นไ ด้อีกในปี 2017 ประกอบด้วย หมวดกีฬา (Sports and Outdoor) ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซี ในปี 2016 เปรียบเทียบกับปี 2015 เติบโตประมาณ 27% โดยปี 2017 นี้ ภาพรวมของตลาดมีแนวโน้มทีดี ตัวเลขยังเป็นบวก แต่อาจไม่โดดเด่นเท่าช่วงสองสาม ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่กีฬาเริ่มบูมใหม่ ๆ ปีนี้องค์การภาครัฐยังคงสนับสนุ นให้ประชาชนออกกำลังกายและดูแลสุ ขภาพ ทางด้านแบรนด์แฟชั่นต่างๆ ก็ผลิตคอลเล็คชั่นที่เป็นแนวกีฬ า รวมถึงกระแสการแต่งชุด หรือรองเท้ากีฬาแบบลำลองในชีวิต ประจำวันเพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญปี นี้ ช่องทางการขายแบบออนไลน์น่าจะเติ บโตขึ้น พันธมิตรรายใหญ่ๆ จะโฟกัสตลาดนี้อย่างจริงจัง และตลาดผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เ ฉพาะหรือ gadget ต่างๆ ที่มีการอัพเกรดโมเดลออกมาอย่าง ต่อเนื่อง จะแข่งขันกันสูงและเติบโตไปได้อี กมาก หมวดของเล่นและของสะสม (Toys and Games) ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิ ตเคทีซีในปี 2016 เปรียบเทียบกั บปี 2015 เติบโตประมาณ 29% หมวด นี้น่าจะเติบโตไปในทิศทางเดียวกั บการเติบโตของ Content ของซีรี่ ย์ดังๆ หรือ อะนิเมชั่นต่างๆ ที่ทยอยเผยแพร่ออกมา รวมถึงภาครัฐได้ให้การสนับสนุนก ารจัดงานทอยเอ็กซ์โปขนาดใหญ่ เป็นการส่งเสริมให้เยาวชน และผู้ประกอบการไทยมีความคิดสร้ างสรรค์ โดยช่องทางออนไลน์น่าจะโตได้มาก จากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจนเนอร์ เรชั่นใหม่ๆ ที่คุ้นเคยกับการทำธุรกรรมออนไล น์ หมวดสัตว์เลี้ยง (Pet Lover) ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเคทีซีในปี 2 016 เปรียบเทียบกับปี 2015 เติบ โตประมาณ 24% ในปี 2017 ธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงยังมี อนาคตสดใส จากแนวโน้มสังคมไทยที่ก้าวเข้าสู่ สังคมสูงอายุและสังคมเดี่ยวมากขึ้ น รวมถึงวิถีคนโสดหรือครอบครัวขนา ดเล็กที่ไม่นิยมมีลูก การเลี้ยงสัตว์จึงเป็นส่วนที่เติ มเต็ม ประกอบกับมีธุรกิจที่ให้บริการเ กี่ยวกับสัตว์เกิดขึ้นหลากหลาย คนเลี้ยงเองยินดี และยอมลงทุน จ่ายค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มี ราคาสูง เพื่อสัตว์เลี้ยงที่รัก เสมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว ไปแล้ว หมวดหนังสือ (Reading and Learning) ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเคทีซีในปี 2 016 เปรียบเทียบกับปี 2015 เติบโตประมาณ 13% ซึ่งคิดเ ป็นสองเท่าโดยประมาณของปีที่ผ่า นมา โดยปรับตัวสูงขึ้นจากงานเทศกาลห นังสือต่างๆ และการที่ประชาชนหาซื้อหนังสือที่ เกี่ยวข้องกับพระเจ้าอยู่หัวรั ชกาลที่เก้า เพื่อเก็บสะสมโดยในปี 2017 คาดว่าการเติบโตในหมวดนี้จ ะทรงตัว เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมการอ่ านของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ช่องทางการรับรู้ข่าวสารมีหลากห ลายมากขึ้น โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงง่ าย ผู้ประกอบการต่างๆ จึงเร่งหาโมเดลธุรกิจ หรือรูปแบบการตลาดที่ยังคงช่วยก ระตุ้นให้คนไทยรักการอ่าน และหาความรู้เสริมให้ตัวเอง ในปี 2017 ทางเคทีซีจะดำเนินกลยุ ทธ์ทุกมิติ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของกลุ่ม ที่กล่าวมา โดยหลักๆ จะเน้นประสานความร่วมมือกับพันธ มิตรต่างๆ เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ที่จับ ต้องได้ ครอบคลุมและคุ้มค่ามากที่สุดรวม ถึงการมอบสิทธิพิเศษจากพันธมิตร ร้านค้ากลุ่มใหม่ๆ ที่อยู่ในกระแส โดยใช้คะแนนสะสมKTC FOREVER REWARDS แลกรับส่วนลดเป็นอาวุธหลัก เสริมด้วยบริการแบ่งชำระ KTC FL EXI 0% โดยได้ทดลองทำตลาด และสมาชิกให้การตอบรับใช้บริการ แบ่งชำระสินค้าหรือบริการในหมวด ดังกล่าวแบบระยะสั้นๆ มากขึ้น เช่น ค่าหนังสือ และค่ารองเท้ากีฬา เป็นต้น นอกจากนี้ ตลาดออนไลน์ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถ เติบโตได้ดีเช่นกัน เคทีซียังได้วางแผนการจัดกิจกรร มให้กับสมาชิกตลอดปี อาทิ งานอีเวนท์ด้านกีฬา ที่ชวนให้สมาชิกหันมาสนใจการออก กำลังกายหรืองานเวิร์คช้อปต่างๆ ในกลุ่มสัตว์เลี้ยง หรือของเล่น โดยร่วมมือกับกูรู ผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรต่างๆ ให้กลุ่มสมาชิกที่มีความสนใจในเ รื่องเดียวกัน ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน เคทีซีคาดหวังว่าสิ้นปีนี้ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซี ในหมวดกีฬา (Sports and Outdoor) และงานอดิเรก สามกลุ่มหลัก หมวดหนังสือ (Reading and Learning) หมวดสัตว์เลี้ยง (Pet Lover) และหมวดของเล่นและของสะสม (Toys and Games) ในภาพรวมจะเติบโตไม่น้อยกว่าปีที่ ผ่านมา” นายชัยพลกล่าวทิ้งท้าย Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >