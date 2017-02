OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต ประกาศใช้ความรักเป็นพลังขับเคลื่อนธุรกิจและlสร้าง สรรค์ความสุข พร้อมมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตลูกค้าประชาชน ด้วยความเชื่อมั่นในพลังความรักที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสร้างการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงยาวนานให้ธุรกิจต่อเนื่องมากว่า 68 ปี บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทำการรีเฟรชแบรนด์ครั้งใหญ่ โดยใช้ความรักเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต เชื่อว่าพลังความรักคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ชีวิตมนุษย์ได้พบกับความสุข เพราะความรักไม่เพียงทำให้มนุษย์ห่วงใย ดูแล และปกป้องกันและกัน แต่ยังเป็นพลังผลักดันให้มุ่งมั่นทำสิ่งดีที่สุดเพื่อตนเอง เพื่อคนที่รัก ทั้งพ่อแม่ พี่น้อง เพื่อน ญาติ ครอบครัว และทุกคนในสังคม ดังนั้น คุณค่าของพลังความรักจึงเป็นแกนหลักที่แบรนด์ OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต นำมาใช้ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่ยุคปัจจุบัน ยุคที่ผู้คนต่างปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด และการใช้ชีวิตเป็นไปตามเทคโนโลยี ลูกค้าจะเป็นฝ่ายมองหาและเลือกแบรนด์ที่สร้างคุณค่าได้ตรงใจที่สุด ซึ่งคุณค่าของความรักนอกจากจะเป็นพลังด้านบวกที่ไม่มีใครปฏิเสธได้แล้ว ยังเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนเราตัดสินใจทำประกันชีวิตเพื่อแสดงถึงความรักความใส่ใจความห่วงใยในอนาคตที่จะต้องดูแลชีวิตคนที่รักให้ดีที่สุด ดังนั้น คุณค่าของความรักจึงเป็นสิ่งที่ OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต ตัดสินใจเลือกที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งแน่ นอนว่าจะต้องเป็นความรักที่ออกมาจากหัวใจของทุกภาคส่วนทั้งองค์กรเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์พลังความรักที่แท้จริงจากเรา ภายใต้สโลแกนใหม่ “รักคือพลังของชีวิต” นับจากนี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเริ่มต้นส่งพลังความรักให้ลูกค้าได้เข้าใจในแนวคิดและความตั้งใจในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต จึงได้สร้างสรรค์แคมเปญโฆษณาชุดใหม่ “Mr.Mom” ในรูปแบบ Internet Film ซึ่งมีความยาว 3 นาที เพื่อถ่ายทอดให้เห็นพลังด้านบวกของความรักผ่านครอบครัวที่ผู้เป็นพ่อต้องเผชิญกับความสูญเสียภรรยาอันเป็นที่รัก ทำให้เขาต้องรับหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ของลูกสาวในเวลาเดียวกันแบบไม่ทันตั้งตัว แต่ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังความรักที่มีต่อลูกสาว ทำให้ทุกช่วงเวลาในการใช้ชีวิตของเขาและลูกสามารถเรียนรู้และสร้างความรักความเข้าใจซึ่งกันและกัน ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ และเพื่อเติมเต็มให้ Internet Film “Mr.Mom” ซาบซึ้งประทับใจยิ่งขึ้น เราได้ใช้บทเพลง ”รัก” ซึ่งได้รับการเรียบเรียงจากคุณบอย โกสิยพงษ์ ให้เป็นเวอร์ชั่นพิเศษสำหรับ OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิตโดยเฉพาะ โดยได้รับการถ่ายทอดด้วยน้ำเสียงเพราะๆ ของคุณป๊อด ธนชัย อุชชิน ทำให้ Internet Film ดังกล่าวสามารถถ่ายทอดคำว่า “รักคือพลังของชีวิต” ได้ลึกซึ้งกินใจ สามารถติดตามชมได้ทาง Facebook : Oceanlifepage, Website : Ocean.co.th และ YouTube : Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต รวมทั้งโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ และติดตามรับฟังเพลง “รัก” เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี้ได้ทาง Youtube/Loveischannel พร้อมรับฟังหรือดาวน์โหลดทางออนไลน์ได้ที่ Apple Music, JOOX, TrueMusic, iTunes, Qikplay OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต ได้ตอกย้ำในการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจโดยใช้พลังความรักในการสร้างสรรค์ความสุขและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตลูกค้าประชาชนโดยใช้พลังความรักจากหัวใจของทุกคนภายในองค์กรซึ่งถูกบ่มเพาะจากรุ่นสู่รุ่นมาตลอดระยะเวลา 68 ปี เริ่มต้นด้วยการ “ยึดมั่นคำสัญญา” สู่การ “คิดถึงคุณก่อนใคร” สานต่อด้วยการเป็น “เพื่อนคู่ชีวิต...ตลอดไป” ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่มาจากจุดเริ่มต้น คือ “ความรัก” ที่เรามีให้กับลูกค้าทุกคนด้วยความตั้งใจให้ทุกชีวิตมีความสุขในการใช้ชีวิตเพราะมีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตและอนาคต สำหรับ “พลังความรัก” ที่เกิดขึ้นภายในหัวใจของพวกเรา OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิตทุกคน เกิดจากการผสมผสานความรักในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น“รักในธุรกิจ” เพราะเราเชื่อว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่ดี เป็นธุรกิจที่มุ่งสร้างหลักประกันที่มั่นคงในอนาคตให้กับลูกค้าประชาชน เมื่อพนักงานและตัวแทนทุกคนตระหนักถึงสิ่งที่ดีที่ธุรกิจของเราส่งมอบให้กับลูกค้า พวกเขาก็จะ“รักในภารกิจ”ที่ทำ รักในบทบาทหน้า ที่และ“รักในอาชีพ”ของตน รู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขกับงานที่ทำ ก่อให้เกิดความรักองค์กร เปรียบองค์กรแห่งนี้เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของพวกเขา ซึ่งความรักเหล่านี้ถูกหลอมรวมเป็นพลังความรักส่งต่อไปยังลูก ค้าของเรา เกิดความ“รักในลูกค้า”ทำให้เราต้องดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทุกคนด้วยหัวใจ ยึดเอาลูกค้าเป็นศูนย์ กลาง (Customer Centric) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าประชาชนในทุกมิติ ดังนั้น เพื่อมอบพลังความรักให้กับลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต จึงได้ทำการปรับปรุงพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในปี 2560 เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมีบทบาทอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ อาทิ - Ocean Life iService ระบบการให้บริการลูกค้าเพื่อให้สอดคล้องในยุคดิจิตอลที่ลูกค้าต้องการความสะดวก รวดเร็ว โดยลูกค้าสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่าน Customer Service และ Web Portal อาทิ บริการข้อมูลผู้เอาประกัน บริการกรมธรรม์ ตลอดจนโปรแกรมเปรียบเทียบความคุ้มครองให้ผู้เอาประกัน และบริการดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเตือนชำระเบี้ย หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันได้โดยสามารถดาวน์โหลดเพียงคลิก https://iservice.ocean.co.th/elpis/secure/home.html - BBL E-Cheque ไทยสมุทรเป็นบริษัทประกันชีวิตบริษัทแรกที่จับมือกับธนาคารกรุงเทพในการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการรับเงินสดตามเงื่อนไขให้กับลูกค้า วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ผ่านเคาน์ เตอร์ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบเงินสด หรือเงินโอนเข้าบัญชีได้ทุกธนาคารโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม - Ocean Life Easy Pay ไทยสมุทรเป็นบริษัทประกันบริษัทแรกที่ให้บริการทางเลือกใหม่นี้กับลูกค้าผู้เอาประกันในการให้บริการ Barcode SMS เพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระเบี้ยประกันได้ผ่านทาง SMS ที่แจ้งเตือนในมือถือ โดยลูกค้าสามารถนำบาร์โค้ดบนมือถือไปชำระผ่านจุดบริการ Bill Payment ได้ทันที อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิส Big C เทสโก้ โลตัส และธนาคาร - E-Ocean Care Card ระบบที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถรับบัตร Ocean Care Card ผ่านทาง MMS ในมือถือ เพื่อความสะดวกในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล นอกจากนี้ จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น โดยออกแบบผลิต ภัณฑ์ กระบวนการซื้อ การบริการผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงและตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น โดยจะมีทั้งผลิตภัณฑ์ Unit Link ผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการแบบประกันที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวกและง่ายที่จะเลือกซื้อ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าอัตราการเติบโตเบี้ยประกันภัยใหม่เพิ่มขึ้น 10% โดยมุ่งสร้างฐานลูกค้าใหม่จากช่อง ทางขายอื่นนอกเหนือจากช่องทางตัวแทน พร้อมรักษาฐานลูกค้าเดิมในทุกพื้นที่ โดยการพัฒนาบุคลากรขายทั้งผู้บริหารฝ่ายขายและตัวแทนทุกระดับผ่าน Ocean Academy รวมทั้งจะสร้างตัวแทนใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 5,000 คน หรือเพิ่มขึ้น 40% จากปี 2559 กิจกรรมการตลาดในปี 2560 ส่งแคมเปญโฆษณาชุดใหม่"Mr.MoM" เพื่อตอกย้ำการเป็นแบรนด์ความรักที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น ผ่านสื่อโฆษณาหลากหลายช่องทาง และกิจกรรมต่างๆ อาทิ Music Marketing ที่ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีเมื่อปีที่ผ่านมา สำหรับปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานด้านเบี้ยประกันภัยรวมจำนวน 12,708 ล้านบาท ผลกำไรจากการดำเนินงาน 1,403 ล้านบาท ผลตอบแทนด้านการลงทุน 5.85% ทั้งนี้ ได้มีกิจกรรมการตลาดที่นำความรักส่งผ่านไปยังลูกค้าให้ได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ ภาพยนตร์โฆษณาในชื่อชุด "พ่อที่ (เคย) ขี้กลัว" ที่สื่อสารแนวคิด "รักชนะทุกความกลัว" ผ่านพ่อที่เพิ่งเข้าใจว่าสิ่งที่ทำไปเพื่อปกป้องลูกแม้ตัวเองจะกลัวแค่ไหน มาจากความรักที่เอาชนะได้ทุกสิ่งนั่นเอง พร้อมโปรโมทแบบประกัน "สบายชัวร์ ไม่กลัวอะไรเลย" กิจกรรม Health & Care Caravan เป็นกิจกรรมคาราวานตรวจสุขภาพให้กับลูกค้าทั่วไทย Music Marketing ที่ร่วม กับช่อง 8 ช่องสบายดีทีวี ส่งผ่านความรักความสุขด้วยกิจกรรมคอนเสิร์ตไปถึงลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ การออกบูทงานด้วยธีม Act of Love เพื่อให้ไทยสมุทรฯ เป็นแบรนด์ของความรักที่เข้าใจง่าย เข้าถึงได้ง่าย ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้พัฒนารูปแบบประกันที่ให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่เหมาะสมครอบคลุมทุกด้านสำหรับกลุ่มคนทำงาน กลุ่มคนที่ต้องการวางแผนอนาคตเพื่อครอบครัว และช่วงวัยเกษียณ โดยออกผลิต ภัณฑ์กว่า 20 แบบเสนอขายผ่านช่องทางตัวแทน อาทิ แบบประกันสบายชัวร์ ไม่กลัวอะไรเลย แบบประกัน ไทยสมุทรออมสบาย 10/5 แบบประกันไทยสมุทร ออมคุ้มค่า10/2,10/3,10/4,10/5 แบบประกันไทยสมุทร ออมคุ้มครอง 10/6,10/7,10/8,10/9,10/10 แบบประกันเซฟรับทรัพย์ คุ้มกระจาย แบบประกันเซฟเกษียณ มีบำนาญ (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้) รวมทั้งแบบประกันที่ลูกค้าซื่อผ่านทางออนไลน์ อาทิ แบบประกันโอเชี่ยน ไลฟ์ บี ริช 3/2 แบบประกันเมค มายด์ เดย์ 10/5 แบบประกันเมค ชัวร์ 10/4 แบบประกันเมค อีซี่ 10/3 และแบบประกันเมค อะ วิช 20/9 ปี 2559 เป็น Year of Professionalism 2016 ของการพัฒนาบุคลากรฝ่ายขาย โดยเน้นการสร้างผู้นำทีมงานขาย พร้อมยกระดับมาตรฐานการทำงานอย่างมืออาชีพให้มากขึ้น โดยมี Ocean Pad เป็น Application มาช่วยสนับสนุนการทำงานของตัวแทนให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น สามารถนำเสนอการวางแผนทางการเงินที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งข้อมูลตัวเลขสถิติต่างๆ และสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า โดยในปีนี้มีตัวแทนใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 3,591 คน สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม ได้ดำเนินโครงการ "ไทยสมุทร รักชุมชนไทย" ต่อเนื่องมากว่า 3 ปี โดยมีแนวคิดเรื่องความรักมาเป็นหลัก ซึ่งเราเชื่อว่าความรักเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะสร้างสังคมแห่งความสุขให้เกิด ขึ้น และได้ให้ความสำคัญกับหน่วยย่อยพื้นฐานทางสังคมอันดับแรก คือ"ครอบครัว" ที่มีพ่อแม่ที่มีสุขภาพดี มีความรับผิดชอบ ดูแลลูกให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมต่อไป นอกเหนือจากสุขภาพที่ดีของคนในครอบ ครัว ความมั่นคงทางรายได้ก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญ OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ จึงให้การสนับสนุนจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เสริมการดีไซน์ที่ทันสมัยให้ตรงความต้องการของตลาด พร้อมทั้งยังสอดแทรกการวางแผนทางการเงินควบคู่กันไป ส่ง ผลให้สินค้ามีมูลค่า สร้างอาชีพให้กับชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีโอกาสทางรายได้ที่ดี ส่งผลให้เกิดความเป็น อยู่ที่ดี เกิดชุมชนที่แข็งแรงในอนาคต โดยเน้นไปที่ชุมชนเดิมที่เคยเข้าไปส่งเสริม และมีการต่อยอดจริง เพื่อให้เห็นผลชัดเจน และมีความยั่งยืนในการสร้างอาชีพและรายได้ที่แท้จริง