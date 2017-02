บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า เดินหน้ารุกตลาดรถจักรยานยนต์แบบเต็มพิกัด พร้อมเสริมทัพสินค้ารุ่นใหม่ๆ เติมเต็มให้ครบทุกเซ็กเมนต์ ภายใต้แบรนด์สโลแกน “Revs Your Heart เร่งชีวิต ให้เร้าใจ” กลยุทธ์ด้านการตลาด ทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ พร้อมเน้นการเสริมความแข็งแกร่งในทุกหน่วยงาน และเครือข่ายผู้จำหน่าย 4 ส่วนหลัก คือ คุณภาพด้านสินค้า คุณภาพด้านการตลาดคุณภาพด้านบริการ และคุณภาพด้านบุคลากร เพื่อที่จะร่วมกันทำสิ่งท้าทายใหม่ๆ ให้เกินความคาดหวังของลูกค้า โดยมั่นใจที่จะสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นในตลาดได้แน่นอน นายประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “ภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต์ในปี 2016 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 4% โดยมียอดจดทะเบียนรวมประมาณ 1.74 ล้านคัน แบ่งเป็นสัดส่วนรถจักรยานยนต์ออโตเมติก 35% รถจักรยานยนต์แบบมีเกียร์ 48% และรถจักรยานยนต์แบบสปอร์ต 17% ซึ่งในปี 2016 บริษัทฯ มียอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ภายใต้แบรนด์ยามาฮ่าอยู่ที่ 246,167 คัน โดยมีส่วนแบ่งการตลาดที่ 14.1% สำหรับในปี 2017 นี้ ยามาฮ่าคาดการณ์ว่าตลาดรวมรถจักรยานยนต์จะอยู่ที่ประมาณ 1.75 ล้านคัน โดยยามาฮ่าได้ตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ที่ 285,000 คัน เพิ่มขึ้น 15.8% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และส่วนแบ่งการตลาดของยามาฮ่ามั่นใจว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 16.3% โดยชูกลยุทธ์หลัก แบรนด์สโลแกน Revs Your Heart เร่งชีวิต ให้เร้าใจ รุกตลาดต่อเนื่อง มุ่งเน้นเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมเปิดตัวสินค้าใหม่ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัย และดีไซน์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดในหลากหลายรูปแบบเข้าสู่ตลาด เพื่อให้โดนใจผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งในกลุ่มรถจักรยานยนต์ออโตเมติก ที่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นลูกค้าเป้าหมายหลัก และกลุ่มรถจักรยานยนต์ครอบครัวที่จะเน้นด้านกิจกรรมส่งเสริมการขายในพื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดสำหรับรถจักรยานยนต์ออโตเมติกมากกว่า 26% รถจักรยานยนต์แบบครอบครัวมากกว่า 7% และรถจักรยานยนต์แบบสปอร์ต 24% โดยในวันนี้ เราจึงได้มีการเผยโฉมตัวจริงของ All New YZF-R15 2017 สายพันธุ์สปอร์ตจากสนามแข่งที่มีดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวมากขึ้น สมรรถนะแรงเร้าใจ โดนใจนักขี่ที่มีหัวใจ Sporty อย่างแน่นอน โดยจะเปิดให้จอง และจำหน่ายในอีกไม่นานครับ" นายประพันธ์ ยังกล่าวเน้นว่า “ในปีนี้ เราได้วางแนวคิดหลักของนโยบายบริษัท คือ “ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด” หรือ “Beyond the Limits” ซึ่งหมายความว่า เราต้องมุ่งเน้นในการเสริมคุณภาพในเรื่องต่างๆ อันประกอบด้วย คุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ – เราจะมีการเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อครอบคลุมทุกส่วนของตลาด ทั้งกลุ่มสปอร์ต ออโตเมติก และรถครอบครัว คุณภาพด้านการตลาด – ยามาฮ่า และผู้จำหน่ายจะร่วมคิด และร่วมทำงานด้านการตลาดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเน้นด้านสื่อดิจิตอล ซึ่งจะทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่า คุณภาพด้านบริการ –เรามุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ และความพร้อมของอะไหล่ เราเชื่อว่าการบริการหลังการขายที่เป็นเลิศจะทำให้เราเสริมสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าให้ดียิ่งขึ้น และสุดท้าย คุณภาพด้านบุคลากร – เราพัฒนาบุคลากรที่มีแรงจูงใจสูง และมีความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศ ผ่านหลักสูตรการอบรมของยามาฮ่า นอกจากนี้ ยังมีการวางกลยุทธ์การพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถแข่งขันในตลาด ได้ทุกเซ็กเมนต์ โดยพร้อมจะเปิดตัวรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่นใหม่ภายในปีนี้ 4 รุ่น รวมถึงการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีเครื่องยนต์ Blue Core อย่างต่อเนื่อง ให้มีความแรงที่มาพร้อมกับความประหยัด และการขับขี่ ที่สนุกมากยิ่งขึ้น รวมถึงการดีไซน์ของผลิตภัณฑ์ที่ลงตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ในแต่ละกลุ่มได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของยามาฮ่ามาโดยตลอด สำหรับด้านสปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง ยามาฮ่ายังคงสานต่อความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องด้วยการเป็นผู้สนับสนุนสโมสรชื่อดังระดับประเทศอย่าง สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด โดยในปีนี้ ยามาฮ่าต่อยอดด้วยการใช้กีฬามอเตอร์สปอร์ตเป็นตัวปลุกกระแสในกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบรถสไตล์สปอร์ต ให้เห็นถึง DNA ของความเป็น Yamaha Sporty ได้อย่างชัดเจน โดยยามาฮ่าได้ดึงนักบิดดาวรุ่งในรายการแข่งขัน MotoGP อย่าง Maverick Vinales (มาเวลิค บีญาเลส) มาร่วมเปิดตัว All New YZF-R15 2017 ในงานนี้ ยิ่งจะเป็นการตอกย้ำ และสร้างความแข็งแกร่งของยามาฮ่าในภาพลักษณ์ของความ Sporty อย่างแน่นอนครับ” เป้าหมาย และแนวทางทั้งหมดที่ยามาฮ่าวางในปีนี้ เพื่อมุ่งเน้นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ และในโอกาสนี้ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านสื่อมวลชนทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีกิจกรรม ที่สร้างสรรค์ร่วมกับท่านสื่อมวลชนในปีนี้เช่นกัน Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ Next >