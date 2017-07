‘ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล’ โชว์ผลงานการบริหารกองทุนในพอร์ ต ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถื อหน่วยลงทุนและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุน 8 กองรวด โดยมีผลการดำเนินงานดีในช่วงที่ ผ่านมา ด้านผู้บริหารประเมินทิ ศทางการลงทุนครึ่งปีหลัง มองหุ้นขนาดเล็กทั่วโลกและหุ้น Asia Pacific Ex Japan น่าสนใจรับแนวโน้มเศรษฐกิจยั งขยายตัวได้ดี ขณะที่การลงทุนใน REITs ยังได้รับแรงหนุนจากค่าเช่าที่ เติบโต แนะลงทุนใน 3 กองทุนของซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิ ลที่มีผลงานโดดเด่น นายวิน พรหมแพทย์, CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สามารถบริหารกองทุนที่อยู่ ภายใต้การจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งกองทุนที่มีนโยบายลงทุ นในตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นต่ างประเทศรวมถึงสินทรัพย์ ประเภทอื่นๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ล่าสุด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จึงประกาศจ่ายเงินปันผลและอั ตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมั ติของกองทุนที่อยู่ภายใต้การจั ดการรวม 8 กอง ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความเชี่ ยวชาญและศักยภาพในการบริ หารกองทุนของ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ท่ามกลางภาวการณ์ลงทุนในตลาดเงิ นและตลาดทุนในช่วงที่ผ่านมาที่ ยังคงผันผวน สำหรับกองทุนทั้ง 8 กองที่ประกาศจ่ายเงินปันผลและอั ตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมั ติในครั้งนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิ ล เดลี่ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) และชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) ที่อัตราเท่ากัน 0.032 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิ ล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) ที่อัตรา 0.04 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิ ล อิควิตี้ ดิวิเดนท์ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) และชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) ที่อัตรา 0.22 บาทต่อหน่วย และ 0.14 บาทต่อหน่วยตามลำดับ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิ ล บาลานซ์ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) ที่อัตรา 0.09 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิ ล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) และชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) ที่อัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย และ 0.15 บาทต่อหน่วยตามลำดับ โดยตั้งแต่จัดตั้งกองทุ นสามารถจ่ายเงินปันผลได้ทุ กไตรมาส รวม 21 ครั้ง จ่ายเงินปันผลรวม 4.225 บาทต่อหน่วย ซึ่งกองทุนทั้ง 5 กอง ได้ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถื อหน่วยลงทุนแล้วในช่วงต้นเดื อนกรกฎาคมนี้ ขณะที่ กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) ที่อัตรา 0.22 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ที่อัตรา 0.75 บาทต่อหน่วย ซึ่งทั้ง 2 กองทุน กำหนดโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหน่ วยลงทุนวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิ เพิล ยูโร ไฮยิลด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ที่อัตรา 0.23 บาทต่อหน่วย กำหนดขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วั นที่ 13 กรกฎาคมนี้ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล กล่าวว่า ในส่วนมุมมองการลงทุนในครึ่งปี หลังประเมินว่าเศรษฐกิ จโลกและเอเชียแปซิฟิกยังมีทิ ศทางการเติบโตที่ดี รวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่ อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ยังมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี โดย ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แนะนำการลงทุนในกองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ (CPAM GSCEQ) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายเข้าลงทุนในกองทุ นรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยให้อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 13.95% เทียบกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) อยู่ที่ 9.80% เนื่องจากมีมุมมองเชิงบวกต่ อการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังในหุ้ นขนาดเล็กทั่วโลก (Global Small Cap) ตามทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิ จโลกและการเติบโตของผลการดำเนิ นงานของบริษัทจดทะเบียนที่คาดว่ าจะออกมาดี โดย IMF คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2560 และ 2561 จะขยายตัว 3.5% และ 3.6% ตามลำดับ ส่วน Bloomberg Consensus ประมาณแนวโน้มเศรษฐกิจในปีนี้ อาจชะลอตัว แต่ในปี 2561 จะกลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ความกังวลต่อการดำเนิ นนโยบายทางการเงินที่เข้ มงวดของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 1 ครั้ง และในปีนี้จะเริ่มลดขนาดงบดุ ลโดยการปรับลดวงเงินถือครองพั นธบัตรรัฐบาลและหลักทรัพย์ที่มี สัญญาจำนองค้ำประกัน ขณะเดียวกัน แนะนำลงทุนในกองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้ (CPAM APDE) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายเข้าลงทุนในกองทุ นรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 17.18% เทียบกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) อยู่ที่ 19.25% ส่วนดัชนีชี้วัดนับตั้งแต่จัดตั้ งกองทุนนั้นไม่ปรากฏข้อมูล เนื่องจากยังมีมุมมองที่ดีต่ อการลงทุนในหุ้น Asia Pacific Ex Japan (APDE) ในครึ่งปีหลังของปีนี้ ซึ่งมีปัจจัยส่วนหนึ่ งมาจากเศรษฐกิจจีนที่เติบโตอย่ างมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยกองทุนจะมุ่งเน้นการลงทุ นในกลุ่มหุ้นกลุ่ม New Economy ในประเทศจีน เช่น หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและอินเทอร์ เน็ต เป็นต้น และลงทุนในตลาดหุ้นประเทศอินเดี ยที่เศรษฐกิจในปี 2560-2561 มีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่า 7% ขณะที่ผลกำไรของบริษัทจดทะเบี ยนในกลุ่ม Asia Pacific Ex Japan ในปีนี้มีแนวโน้มเติบโตถึง 18% สูงกว่าคาดการณ์ผลกำไรตลาดหุ้ นทั่วโลกอยู่ที่ 11-12% และมูลค่าหุ้นของตลาด Asia Pacific Ex Japan ยังคงซื้อขายที่ระดับ Forward PER ปี 2560-2561 ที่ 14 เท่า และ 13 เท่าตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าดัชนี MSCI World ที่ซื้อขายที่ระดับ 17 เท่า และ 16 เท่าตามลำดับ (ข้อมูลจาก Goldman Sachs ณ 30 มิ.ย.2560) นอกจากนี้ ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุ นในกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REITs เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็ งแกร่งจากค่าเช่าที่ยังคงเติ บโตได้ดี และคาดว่าจะได้รับปัจจัยหนุ นจากเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติ บโตและอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ ในระดับต่ำ ขณะที่การลงทุนใน REITs ประเทศสิงคโปร์นั้น ประเมินว่าจะได้รับแรงหนุ นจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มมีสั ญญาณฟื้นตัวที่ดีขึ้น และผลตอบแทนที่ลดลงของพันธบั ตรรัฐบาลอายุ 10 ปี รวมถึงดอกเบี้ยทั่วโลกที่คาดว่ าจะปรับขึ้นอย่างช้าๆ จึงแนะนำให้ลงทุนในกองทุนเปิดซี ไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (CIMB-PRINCIPAL iPROP) ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 4.41% เทียบกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) อยู่ที่ -2.90% ‘นับตั้งแต่ต้นปีกองทุ นของเรานับได้ว่าประสบความสำเร็ จและสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่ างน่าพอใจ ทั้งนี้มาจากจุดเด่นในการบริ หารจัดการในกระบวนการคัดเลื อกหลักทรัพย์ลงทุนรายตัว และเน้นการลงทุนในหุ้นกำไรเติ บโตและมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่ างสม่ำเสมอ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งการเข้าลงทุนในจั งหวะการลงทุนที่เหมาะสม จึงทำให้กองทุนสร้างผลการดำเนิ นงานที่ดี และทำให้กองทุนสามารถจ่ายเงินปั นผลให้กับผู้ถือหน่วยได้อย่างต่ อเนื่อง และเราหวังว่าจะสามารถสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ลูกค้าได้ ต่อไปในอนาคต' นายวิน กล่าว