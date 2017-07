จากข้อมูลของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่า มะเร็งถือเป็นโรคร้ายแรงอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิตคนไทยสูงสุด ถึงกว่า 60,000 คนต่อปี และมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นถึงปีละ 112,392 คน มะเร็งจึงเป็นภัยคุกคามชีวิตที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตนเองและคนที่รัก รวมถึงความกังวลด้านภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวที่สูง ซึ่งไม่เพียงตัวผู้ป่วยเองที่ได้รับผลกระทบ แต่ยังรวมไปถึงครอบครัวและคนที่รัก ซึ่งบางรายอาจถึงขั้นต้องขายทรัพย์สิน ขายบ้าน เพื่อนำเงินมารักษาตัว อย่างไรก็ตาม ยังมีทางเลือกที่ช่วยให้คนไทยได้เตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน ด้วยตระหนักว่ามะเร็งสามารถรักษาได้ หากตรวจพบเร็วแต่เนิ่นๆ ยิ่งรักษาได้เร็ว ก็ยิ่งมีโอกาสหายสูง และถ้ามีการเตรียมพร้อมทางการเงินที่ดีพอ จึงเป็นที่มาของแนวคิดแคมเปญ “Sign for Life” ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ และ SCBLIFE ได้ร่วมมือกันปลดความกังวัลให้กับผู้บริโภค ผ่าน มุมมองในการวางแผนชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยนำเสนอผ่านเรื่องราวของ “ลายเซ็น” ที่ในแต่ละวัน เราอาจจะมีการเซ็นสิ่งต่างๆ มากมายในชีวิตประจำวัน และถ้าหากวันนึงเราต้องเซ็นเพื่อจ่ายค่ารักษาตัวเองเป็นหลักล้าน เพราะตรวจพบมะเร็ง แต่ความกังวลนี้จะหมดไปหากวันนี้ลูกค้าเลือกที่จะ “เซ็น” เพื่อรับความคุ้มครองจากประกัน เพราะห่วงใย คุ้มครองมะเร็ง ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันฯ หลักหมื่นต่อปี เพื่อเป็นการวางแผนทางการเงินเพื่อดูแลตัวเอง หมดห่วงบุคคลที่รักหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในอนาคต นางสาวศลิษา หาญพานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายผลิตภัณฑ์ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าในทุกๆ กลุ่มอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมองถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารนำเสนอเป็นสิ่งสำคัญ ล่าสุด ได้ร่วมมือกับ ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (SCBLIFE) ในการพัฒนาแบบประกัน “เพราะห่วงใย คุ้มครองโรคมะเร็ง” จับอินไซด์กลุ่มลูกค้าผู้มีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ ต้องการหลักประกันความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาล โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิตคนไทยและมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูง พร้อมลดความกังวลถึงการรับมือกับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งผ่านแคมเปญ “Sign for Life” ซึ่งจะนำเสนอให้คนไทยเห็นถึงทางเลือกที่ตัวผู้บริโภคสามารถกำหนดเองได้” สำหรับแคมเปญ “Sign for Life” เป็นแคมเปญสื่อสารการตลาดถึงผู้บริโภควัย 35 ปีขึ้นไป ที่มีความห่วงใยสุขภาพ และต้องการวางแผนความคุ้มครองลดภาระทางการเงินของตนเองและครอบครัว โดยมีนักแสดงสาวชั้นนำอย่าง คุณหญิง รฐา โพธิ์งาม เป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่มีความกังวลเดียวกันในการต้องการเตรียมพร้อมเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ดูแลตัวเอง และครอบครัวอันเป็นที่รัก มาร่วมถ่ายทอดความรู้สึกที่ได้ปลดความกังวล ความกังวลด้วยการตัดสินใจที่ถูกต้องอีกครั้งในชีวิต จากอดีตที่เธอเคยตัดสินใจเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในวงการบันเทิงไทย และก้าวสู่การเป็นนักแสดงสู่ระดับโลก เซ็นบนเช็คในวันที่ได้ปลดภาระหนี้สินให้คุณแม่ ในวันนี้ คุณหญิง ได้ตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตอีกครั้ง โดยการเซ็นเพื่อเลือกรับความคุ้มครองจาก “ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองมะเร็ง” ด้วยตัวเธอเอง ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อตัวเธอเอง และเพื่อครอบครัวที่เธอรัก ซึ่งก็คือคุณแม่ของเธอ เป็นการฉลาดเลือกวางแผน ทั้งๆ ที่ในวันนี้ คุณหญิงสุขภาพแข็งแรงดี แต่เธอก็เลือกที่จะรับความคุ้มครองค่ารักษามะเร็ง เพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุไม่คาดฝันในอนาคต ด้านนายปรีชา รุธิรพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE กล่าวว่า “บริษัทฯ ดำเนินนโยบายด้านการ “ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” และมีเป้าหมายในการมุ่งสร้างสังคมประกันชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์อย่างใกล้ชิด ทำการศึกษาวิจัยถึงทิศทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการประกันชีวิต เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าในแต่ละกลุ่มของธนาคารได้มากที่สุด ซึ่งจากโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนไป รวมถึงเทรนด์สุขภาพ และไลฟ์สไตล์ของคนเมืองในยุคปัจจุบันที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง เราได้ร่วมกันเสนอทางเลือกในการช่วยลูกค้าเตรียมความพร้อมในการรับมือกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากโรคมะเร็งที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว ผ่านประกัน “เพราะห่วงใย คุ้มครองมะเร็ง” ด้วยการออกแบบประกันที่มุ่งเน้นมอบผลประโยชน์ความคุ้มครองให้แก่ผู้บริโภคอย่างเต็มความคุ้มค่าที่สุด คือ หากตรวจเจอ จ่ายทันที คุ้มครองสูงสุด 3 ล้านบาท ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งทุกระยะ และค่าเบี้ยไม่หาย มีเงินคืนเมื่อครบสัญญา” จุดเด่นของประกัน “เพราะห่วงใย คุ้มครองมะเร็ง” 1. คุ้มครองครอบคลุมโรคมะเร็งทุกระยะ 2. เกราะป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน หากตรวจพบโรคมะเร็งมีเงินก้อนรักษาตัวเอง เลือกรับเงินก้อนสูงสุดถึง 3,000,000 บาท (ตามรายละเอียดตามแบบประกันที่เลือก) 3. มีเงินชดเชย วันละ 5,000 บาท สูงสุด 1,200 วัน หากต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง 4. ตรวจเจอมะเร็งระยะลุกลาม ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป โดยยังคงได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง 5. เงินไม่หายไปไหน ไม่ว่าจะเป็น หรือไม่เป็นมะเร็ง ก็มีเงินก้อนคืน 1,500,000 บาท เมื่ออายุครบ 65 ปี (ตามรายละเอียดตามแบบประกันที่เลือก) แบบประกันดังกล่าว มีให้เลือก 2 แผน คือแผนความคุ้มครองโรคมะเร็ง 1 ล้านบาท ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 500,000 บาท และแผนความคุ้มครองโรคมะเร็ง 3 ล้านบาท ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 1,500,000 บาท โดยจะรับประกันให้ตั้งแต่อายุ 1 วัน ถึง 55 ปี คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Call Center โทร.02-777-7777 Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >