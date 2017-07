บลจ.ธนชาต เปิดขายกองทุนตราสารหนี้อายุ 1 ปี (T-FixFIF1Y18)– 3 ปี (T-Fixed3YR11)เน้นลงทุน ตราสารหนี้ต่างประเทศและหุ้นกู้ในไทยคุณภาพดี ผลตอบแทนประมาณ1.85-2.5% ต่อปี เปิดขายระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคมนี้ นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด กล่าวว่า ตลาดตราสารหนี้เริ่มมีแนวโน้มจะผันผวนมากขึ้นทำให้ผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการรับความเสี่ยงมากนัก แต่ยังต้องการลงทุนสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากทั่วไปหันมาให้ความสนใจกองทุนตราสารหนี้แบบมีกำหนดอายุ หรือกองทุนที่มีการประมาณผลตอบแทน มากขึ้นกว่าเดิม บลจ.ธนชาต จึงออกกองทุนตราสารหนี้อายุ 1 ปี และ 3 ปีมาตอบสนองความต้องการดังกล่าว โดย บลจ.ธนชาต ได้ออกกองทุนเปิดธนชาตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y18(T-FixFIF1Y18) เป็นกองทุน ตราสารหนี้อายุประมาณ 1 ปี ประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 1.85% ต่อปี เน้นลงทุนในเงินฝากต่างประเทศคือ China Construction Bank (China), Bank of China, Agricultural Bank of China (China) และIndustrial and Commercial Bank of Chinaในสัดส่วนสถาบันการเงินละ 19%นอกจากนั้นยังมีตราสารหนี้ของ Malayan Banking Berhadที่คาดว่าจะลงทุนในสัดส่วน 14% และเงินฝากของ Union National Bank สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่คาดว่าจะลงทุนในสัดส่วน 9.5% ส่วนพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย/ตั๋วเงินคลังจะลงทุนประมาณ 0.50% ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไว้ที่0.0927% และกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR11(T-Fixed3YR11) เป็นกองทุนตราสารหนี้อายุประมาณ 3 ปี ประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 2.5% ต่อปี โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นกู้คุณภาพดีของไทยคือ หุ้นกู้ บมจ.กรุงไทย คาร์เร้นท์แอนด์ลีส (15.63%) หุ้นกู้ บมจ.แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์ (12.50%) หุ้นกู้ บมจ.น้ำตาลขอนแก่น(6.25%) หุ้นกู้ บมจ.ลลิลพร็อพเพอร์ตี้(12.50%) หุ้นกู้ บจ.เงินติดล้อ(8.75%) หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง(16.88%) หุ้นกู้ บมจ.เบทาโกร (10%) หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกัน บจ.อมตะบี.กริมเพาเวอร์เอสพีวี (13.75%) หุ้นกู้ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (3.13%) และพันธบัตร(0.63%) สำหรับภาพรวมตราสารหนี้ไทยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสั้นปรับตัวลดลงระหว่าง -0.01% ถึง -0.04% ในระหว่างสัปดาห์จากปริมาณพันธบัตรที่มีอยู่จำกัดแต่สภาพคล่องในระบบยังมีอยู่สูงโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 3 เดือนปรับตัวลดลงมากที่สุด -0.04% มาอยู่ที่ 1.32% ต่อปี ณ วันที่ 13 ก.ค. 60ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาวส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 19 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด +0.03% เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติขายพันธบัตรรัฐบาลไทยโดยเฉพาะตราสารที่มีอายุคงเหลือยาวเพื่อทำกำไรออกไปบางส่วน โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติขายสุทธิมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท ( 7 – 13 ก.ค.60) ทางด้านตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯหลังจากที่เจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ออกมาแถลงการณ์ต่อสภาคองเกรสว่าเฟดจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอย่างช้าๆ ส่วนการปรับลดงบดุลจะปรับลดอย่างค่อยเป็นค่อยไปและยังมีความกังวลถึงอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่เติบโตช้าลงนั้น ทำให้ ณ วันที่ 13 ก.ค. 60 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 2 ปีและอายุ 10 ปีปรับตัวลดลง -0.04% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนมาอยู่ที่ 1.36 % และ 2.35% ต่อปีตามลำดับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ. ธนชาต โทรศัพท์ 0 21268399 กด 0 หรือ ธนาคารธนชาตจำกัด (มหาชน)โทร. 1770 หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง www.thanachartfund.com Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >