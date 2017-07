ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เดินหน้าพันธกิจ : ทำให้คนไทยมีบ้าน จับมือกับพันธมิตร และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ชั้นนำในภาคเหนือ จัดงาน “บ้าน ธอส.เอ็กซ์โป @ เชียงใหม่” เตรียมโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านดอก เบี้ยสุดพิเศษ 2.90% ต่อปี นาน 2 ปีแรก ยกเว้นค่าธรรมเนียม 3 ฟรี (1) ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันทุก วงเงินกู้ (2) ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรร ม และ (3) ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ พิเศษ!! ธอส. ชำระค่าจดทะเบียนจำนองให้ 0.50% ของวงเงินกู้ตามสัญญากู้เงิน พร้อมนำทรัพย์ NPA คุณภาพดีทำเลเด่น พ่วงแคมเปญผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% นาน 48 เดือน นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นโดนใจจา กผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ นำที่อยู่อาศัยมาจำหน่ ายในราคาพิเศษพร้อมของแถมอี กมากมาย ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเ คราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสร้างโอกาส : ทำให้คนไทยมีบ้าน ตามพันธกิจของธนาคาร พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสั งหาริมทรัพย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาช นได้มีบ้านเป็นของตนเอง ธอส.จึงได้ร่วมกับผู้ประกอบการอ สังหาริมทรัพย์ชั้นนำในภาคเหนือ จัดงาน “บ้าน ธอส.เอ็กซ์โป @ เชียงใหม่” มหกรรมที่อยู่อาศัยแห่งปีที่รวม โปรโมชั่น สุดพิเศษไว้ในงานเดียว นำโดย สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ (MRR ปัจจุบันเท่ากับ 6.75% ต่อปี)กรณีลูกค้าสวัสดิการดอกเบี้ ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวย ความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่ อยู่อาศัย ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่ น และซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเ พื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้ อมกับกู้เพื่อซื้อ หรือไถ่ถอนจำนอง พิเศษ!! ยกเว้นค่าธรรมเนียม 3 ฟรี ได้แก่ (1)ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน ทุกวงเงินกู้ (วงเงินกู้ต่ำกว่า 500,000 บาท คิดค่าประเมิน 1,900 บาท และวงเงินกู้ตั้งแต่ 500,001 บาท คิดค่าประเมิน 2,300 บาท) (2) ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรร ม (1,000 บาท) และ (3)ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ) นอกจากนี้ ธอส.ชำระค่าจดทะเบียนจำนองให้ลู กค้า 0.50% ของวงเงินกู้ตามสัญญากู้เงินอีก ด้วย ลูกค้าสามารถยื่นคำขอกู้กับเจ้า หน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสิ นเชื่อบ้านของ ธอส. ได้ทันทีภายในงาน จนถึง 31 สิงหาคม 2560 นอกจากนี้ ธอส. ยังได้คัดทรัพย์ NPA หรือ บ้านมือสอง คุณภาพดี ทำเลเด่น ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย และพะเยา มาจำหน่ายในราคาสุดคุ้ม เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่ กำลังมองหาที่อยู่อาศัย พิเศษ!!! แคมเปญสำหรับผู้ซื้อทรัพย์ NPA ของ ธอส. รับเงื่อนไขให้ผ่อนชำระเงินดาวน์ 40% ของราคาซื้อขาย ดอกเบี้ย 0% นานถึง 48 เดือน หรือหากเทเงินดาวน์ 20% ของราคาซื้อขายในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย ส่วนที่เหลืออีก 80% รับสินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน และภายในงานธนาคารยังได้เตรียมเ จ้าหน้าที่ให้ความรู้ในการเข้ าถึงสินเชื่อในระบบ หรือ Financial Literacy ตามโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน อีกด้วย ขณะเดียวกัน ยังมีบูธจากบรรดาพันธมิตรของธนา คารที่จะมาร่วมอำนวยความสะดวกให้ คนไทยได้มีบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ที่นำโครงการที่อยู่อาศัยทุกประ เภท ทุกระดับราคา และหลากหลายทำเลที่ตั้ง ทั้งโครงการที่ก่อสร้างใหม่รวมถึ งบ้านมือสองมาเปิดจำหน่ายพร้ อมโปรโมชั่น และของแถมสุดพิเศษมากมายเฉพาะผู้ที่จองซื้อและยื่นกู้กับ ธอส. ในงาน “บ้าน ธอส.เอ็กซ์โป @ เชียงใหม่” เท่านั้น บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ให้บริการตรวจข้อมูลเครดิตส่วนตั ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและรอรับได้ ทันทีภายในงานเพียงใช้บัตรประชา ชนใบเดียว ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาด้าน อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงสามารถค้นหาข้อมูลของทรัพ ย์ที่จำหน่ายภายในงาน พร้อมกับให้บริการแก่ประชาชนที่ มีความประสงค์กรอกแบบสำรวจความต้ องการที่อยู่อาศัยตาม “โครงการแอพพลิเคชั่น คนไทยมีบ้าน : Home for All” โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำผล สำรวจที่ได้ไปจัดทำเป็นฐานข้อมู ลในการศึกษาวิเคราะห์ วางแผนในการพัฒนาปริมาณที่อยู่อ าศัยใหม่ให้สอดคล้องกับความต้อง การของประชาชนในแต่ละกลุ่ม มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุ ปทาน ขณะที่ ธอส. จะเตรียมแคมเปญสินเชื่อบ้านดอกเ บี้ยพิเศษมอบให้ผู้ที่ร่วมตอบแบ บสำรวจเพื่อช่วยให้คนไทยได้มีบ้ านอย่างทั่วถึงต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ งาน “บ้าน ธอส.เอ็กซ์โป @ เชียงใหม่” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >