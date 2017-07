MOSB Limited (MOSB) ได้รับสั มปทานจากคณะกรรมการการลงทุนแห่ งเมียนมาร์ (Myanmar Investment Commission) และกระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy) เพื่อสร้างและบริหารฐานปฏิบัติ การด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ในรัฐมอญ การสร้างฐานปฏิบัติการดังกล่ าวจะช่วยรองรับการเจริญเติ บโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจน้ำมั นและก๊าซธรรมชาติในประเทศเมี ยนมาร์ และยังเป็นการพัฒนาความต้ องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน อนามัย การศึกษา และโอกาสการจ้างงานให้กับคนในพื้ นที่รัฐมอญ ขณะเดียวกันยังช่วยลดต้นทุ นในการขนส่งและเพิ่มประสิทธิ ภาพในการเดินทาง มร. ลีโอนาท โฮ (Mr. Leonard Oh) ประธานบริหารของ MOSB กล่าวว่า "โครงการนี้จะช่ วยลดระยะทางและเวลาในการเดิ นทางสำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ในประเทศเมียนมาร์ได้อย่างมาก แทนที่จะต้องไปสิงคโปร์หรือ ประเทศไทย" MOSB มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นพลังขั บเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเมี ยนมาร์ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารั ฐมอญ ซึ่งการลงทุนในโครงการนี้จะมี การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงถนนและโครงข่ายการสื่ อสาร นอกจากนี้ MOSB มีโครงการสร้างสถานศึกษา แหล่งการเรียนรู้ สถานพยาบาล และเครือข่ายบริการที่ครบวงจร เพื่อรองรับความเจริญเติ บโตทางธุรกิจและการพั ฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศและชุ มชน อู ซอ มิน โอ (U Zaw Min Oo) ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านวาการิก (Whagarik) ในรัฐมอญ กล่าวว่า "ผมรู้สึกยินดีที่จะมีโครงการฯ เพราะโครงการแบบนี้จะช่วยพั ฒนาระบบคมนาคม การศึกษา ระบบไฟฟ้า และสุขอนามัยของคนในชุมชนให้ดี ขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการ คนในชุมชนจะได้ไม่ต้องเดิ นทางออกไปหางานนอกพื้นที่ เพราะเราจะมี โอกาสในการทำงานมากขึ้น โครงการแบบนี้จะช่วยพัฒนาคุ ณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ของคนในชุมชนได้ในหลายๆด้าน" โครงการนี้เป็นโครงการแรกที่ กระทรวงไฟฟ้าและพลั งงานของประเทศเมียนมาร์ให้สั มปทานกับบริษัทต่างชาติในการสร้ างฐานปฏิบัติการด้านน้ำมันและก๊ าซธรรมชาติในลักษณะนี้ บริษัท MOSB เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง 2 Fish (SG) Pte Ltd จากสิงคโปร์ ซึ่งถือหุ้น 80% และ Two Fish Supply Base Limited ของเมียนมาร์ ซึ่งถือหุ้น 20% และนี่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ร่ วมมือกันระหว่างสิงคโปร์และเมี ยนมาร์ เพื่อช่วยพัฒนาสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ในหลายมิติ Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >