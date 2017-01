ME by TMB ฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 จัดแคมเปญพิเศษ Happy Family ME Day มอบของขวัญแก่ครอบครัวลูกค้า ME ต้อนรับเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ เพียงนำบัตรประชาชน พร้อมสมุดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารใดก็ได้ที่เป็นชื่อคุณ มาเปิดบัญชี รับฟรีทันที DUO MINI ME T-Shirt 1 ชุด มูลค่ารวม 678 บาท (เสื้อ 2 ตัว Size ผู้ใหญ่ และ Sizeเด็ก) เมื่อเปิดบัญชี พร้อมฝากเงินที่ ME Place หรือ Booth ME ตั้งแต่วันนี้ – 20 ม.ค. 60 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.MEBYTMB.COM หรือ ME Call Center 02-502-0000 ตลอด 24 ชม. Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >