ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ 'บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม แรบบิท ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ' บัตรที่รวมคุณสมบัติของบัตรเครดิตวีซ่า และบัตรแรบบิทไว้ในใบเดียวกัน ทั้งภูมิใจที่ได้เป็นผู้ให้ เพราะทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรยังมีส่วนร่วมบริจาคให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นับเป็นบัตรเครดิตแบบ All in One ที่อำนวยความสะดวกสบาย พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย ภายใต้แนวคิด "สุขใจทุกครั้งที่ใช้ ทุกการใช้จ่าย...คือได้บุญ" นายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ 'บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม แรบบิท ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ' บัตรเครดิตแบบ All in One ที่ผู้ถือบัตรสามารถภูมิใจที่ได้เป็นผู้ให้ เพราะทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร ธนาคารจะร่วมบริจาคให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 0.2% ทั้งยังสามารถแลกคะแนนสะสมเป็นเงินบริจาคให้ศิริราช โดยทุก 1,000 คะแนน มีค่าเท่ากับ 100 บาท และธนาคารร่วมสมทบเพิ่มเท่ากับจำนวนเงินที่บริจาค พร้อมรับคะแนนสะสม 2 เท่าเมื่อบริจาคเงินให้ศิริราชผ่านบัตร (เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทุก 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน และเมื่อบริจาคเงินที่ศิริราชทุก 25 บาท รับคะแนนสะสม 2 คะแนน) ทั้งยังสามารถใช้เป็นบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) และรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ภายในใบเดียวกันนี้ นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรยังอุ่นใจกับโปรแกรมผ่อนชำระ Be Smart ดอกเบี้ย 0% 3 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายที่ศิริราช ตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท และผู้ถือบัตรสามารถรับสิทธิประโยชน์จากประกันภัยอุบัติเหตุแบบคุ้มค่ากับประกันอุบัติเหตุการเดินทางด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และบริการผู้ช่วยส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี อีกทั้งสามารถแลกคะแนนสะสมเป็นไมล์เดินทางของการบินไทย (Royal Orchid Plus) บางกอกแอร์เวย์ส (FlyerBonus) หรือแอร์เอเชีย (BIG Points) ได้อีกเช่นกัน ด้าน ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ทางคณะฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับธนาคารกรุงเทพสร้างสรรค์ 'บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม แรบบิท ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ' ด้วยเจตนารมย์ที่ต้องการเชิญชวนให้ผู้ถือบัตรร่วมกันทำบุญให้ศิริราชเพียงการใช้จ่ายผ่านบัตร ก็จะสามารถสร้างคุณประโยชน์ทางการแพทย์ในรูปแบบต่างๆ ด้วยเหตุที่ในแต่ละปีศิริราชมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งใช้เพื่อการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ อีกทั้งให้การช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส ตลอดจนการร่วมสมทบทุนสร้างตึกนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ซึ่งเป็นโครงการสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเด่นที่สำคัญของความร่วมมือในการสร้างสรรค์บัตรนี้ขึ้น เพื่อตอบแทนผู้มีจิตศรัทธาที่เปิดใช้บริการบัตรเดรคิตดังกล่าวนี้ ศิริราชยินดีที่จะมอบส่วนลด 5-40% สำหรับค่าหัตถการ (นวดไทยแบบราชสำนัก ประคบสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพร ดูแลหญิงหลังคลอด บริการสัปปายะ) และค่าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เมื่อรับการตรวจรักษาโรคหรือสร้างเสริมสุขภาพ ณ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 7 และรับส่วนลดสูงสุด 10% จากร้านจำหน่ายของที่ระลึก "ณ ศิริราช" บริการสำรองที่จอดรถพิเศษ และพิเศษสุดคือ บริการตรวจสุขภาพ Basic Package มูลค่า 1,958 บาทฟรี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 300,000 บาทต่อปี นับจากเดือนที่ออกบัตร สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำบุญบริจาคให้กับศิริราช เพียงมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ตามวันเดือนปีเกิดที่ระบุในบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ หรือบริการบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ www.bangkokbank.com ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพมีสาขาอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 1 สาขาท่าน้ำศิริราช บนถนนวังหลัง และสาขาบางกอกน้อย เพื่อให้บริการด้วยเช่นกัน