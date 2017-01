ทิสโก้จับจังหวะตลาดหุ้นอินเดียย่อตัวหลังการเลือกตั้งสหรัฐฯ ออกทริกเกอร์ฟันด์ ตั้งเป้าหมายที่ 10.50 บาท/หน่วย ภายใน 5 เดือน เปิดโอกาสรับปัจจัยหนุนจากแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจและโอกาสลดดอกเบี้ยของธนาคารกลาง IPO 18-24 ม.ค. นี้ นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co.,Ltd.) กล่าวว่า บลจ. ทิสโก้ยังคงมุ่งมั่นเสนอกองทุนรวมที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เรามองว่าตลาดหุ้นอินเดียมีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการจับจังหวะลงทุน จึงตัดสินใจออก "กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2" (TISCO India Equity Trigger 5M Fund 2: TINT5M2) ทริกเกอร์ฟันด์เพื่อลงทุนในตลาดหุ้นอินเดีย มีเป้าหมายเลิกโครงการที่ 10.50 บาท/หน่วย ภายในเวลา 5 เดือน โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ แต่หากกองทุนไม่ถึงเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการโดยที่เป้าหมายยังดำเนินต่อไป ซึ่งการกำหนดเป้าหมายดังกล่าวไม่ใช่ประมาณการหรือการรับประกันผลตอบแทนเมื่อเลิกกองทุนและเป็นเป้าหมายก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เสนอขายครั้งแรก (IPO) 18-24ม.ค. นี้ "ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1 (TINT5M1) ที่เราเปิดไปก่อนหน้านี้ จากข้อมูลจาก บลจ. ทิสโก้ เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ผ่านมา ระบุว่า NAV ของกองทุนดังกล่าวเติบโตขึ้นเป็น 10.3025 บาท/หน่วยแล้ว จากมูลค่าที่ตราไว้ 10.0000 บาท/หน่วย ในระยะเวลาไม่ถึง 1 เดือน (TINT5M1 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 59) ซึ่งผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต แต่ตลาดหุ้นอินเดียยังน่าสนใจลงทุน เนื่องจากอินเดียเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีเศรษฐกิจเติบโตสูงถึงประมาณ 7% อีกทั้งรัฐบาลยังมีแผนปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อเปิดประเทศให้ธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุนได้มากขึ้น และยังมีโอกาสที่ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) จะปรับลดดอกเบี้ยลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกด้วย เราจึงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในอินเดีย ถึงแม้ล่าสุด มาตรการยกเลิกการใช้ธนบัตร 500 และ 1,000 รูปี จะกระทบต่อการบริโภคภายในประเทศ แต่เราเชื่อว่าผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นเพียงระยะสั้นๆ และจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาว" นายสาห์รัช กล่าว ทั้งนี้ "กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2" จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI India ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ BATS ในสหรัฐอเมริกาเป็นกองทุนหลัก กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4 Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >