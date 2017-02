“บีอีซี-เทโร มิวสิค” ปรับทัพรับเทรนด์ Internet of Things ด้วยการจับมือ “LINE TV” ลุยตลาด “VDO Online” ให้ลูกค้าได้รับชมมิวสิควีดีโอสุดคลาสิค ทั้งไทยและสากล จากหลายค่ายเพลงในสังกัด บีอีซี-เทโร มิวสิค(BEC-TERO Music) อาทิ โซนี่ มิวสิค (Sony Music) , เลิฟอีส (LOVEiS) , เบเกอรี่มิวสิค (Bakery Music) และ แบล็คชีพ (Blacksheep) มาให้บริการผ่านทางแพลตฟอร์ม “LINE TV” ฟรี!!! ชูจุดเด่นอยู่ที่คอนเทนต์ที่นำมาให้บริการในครั้งนี้เป็นมิวสิควีดีโอที่หาชมที่ไหนไม่ได้มากกว่า 3,000 นาที มาให้บริการและสามารถรับชมได้ผ่านทางแพลตฟอร์ม “LINE TV” ที่เดียวเท่านั้น เชื่อมั่นบริการนี้จะสามารถเติมเต็มความบันเทิงที่สมบูรณ์แบบให้กับคอเพลงได้เป็นอย่างดี นายพอล มนัสถาวร ผู้จัดการทั่วไป บีอีซี-เทโร มิวสิค บริษัท บีอีซี-เทโร เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงนโยบายทางการตลาดของปีนี้ว่า “ทิศทางการดำเนินธุรกิจของ บีอีซี-เทโร มิวสิค ในปีนี้ยังคงโฟกัสไปที่ธุรกิจเพลงซึ่งเป็นธุรกิจหลักควบคู่ไปกับธุรกิจดิจิตอลคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้ความสำคัญกับคอนเทนต์ในรูปแบบวีดีโอออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากมองว่าตลาดวีดีโอออนไลน์มีแนวโน้มการขยายตัวสูงขึ้นในปีนี้ อีกทั้งผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้เวลาในการรับชมวีดีโอออนไลน์นานมากขึ้น เพราะไม่มีข้อจำกัดทางด้านเวลา จึงทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการเข้าสู่ยุค Internet of Things (IOTs) ที่เข้ามามีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมากขึ้น ผู้บริโภคสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา ส่งผลให้ตลาดส่วนนี้มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้เองทางบริษัทฯจึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจในการนำคอนเทนต์ที่มีอยู่มาให้บริการ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ล่าสุด “บีอีซี-เทโร มิวสิค” ได้ร่วมมือกับ “LINE TV” ในการให้บริการคอนเทนต์ที่เป็นมิวสิควีดีโอออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์ม “LINE TV” โดยความพิเศษของคอนเทนต์ที่ทางบีอีซี-เทโร มิวสิค ได้นำมาร่วมกับ “LINE TV” ในครั้งนี้ เป็นมิวสิควีดีโอเพลงสุดคลาสสิคที่ปัจจุบันนี้หาชมที่ไหนไม่ได้มากกว่า 3,000 นาที ทั้งไทยและสากล จากหลายค่ายเพลงในสังกัด บีอีซี-เทโร มิวสิค อาทิ โซนี่ มิวสิค (Sony Music) , เลิฟอีส (LOVEiS) , เบเกอรี่มิวสิค (Bakery Music) และ แบล็คชีพ (Blacksheep) มาให้บริการและสามารถรับชมได้ผ่านทางแพลตฟอร์ม “LINE TV” ที่เดียวเท่านั้น อาทิ เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ – Scrubb , กลับมา-2 Day ago Kids , ผ่าน – Slot Machine เป็นต้น โดยความร่วมมือในครั้งนี้นับว่าเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางธุรกิจซึ่งกันและกัน โดยอาศัยจุดแข็งของ บีอีซี-เทโร มิวสิค ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอนเทนต์บันเทิง จับมือกับ LINE ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านแพลตฟอร์มบนมือถือยอดนิยม ถือเป็นการปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจเพลงให้สอดรับกับยุค Internet of Things (IOTs) ได้อย่างลงตัว นายแดน ศรมณี ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจคอนเทนต์และการตลาด LINE ประเทศไทย กล่าวว่า “จากผลสำรวจของ PWC ตลาดวีดีโอออนไลน์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าการใช้จ่ายผ่านวีดีโอโฆษณาออนไลน์โลกจากปัจจุบันถึงปี 2563 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 31% ต่อปี ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดไทย ทั้งนี้ LINE TV ในฐานะแพลตฟอร์มวีดีโอออนดีมานด์ที่รวบรวมคอนเทนต์ที่ผ่านการคัดสรรมาแบบพรีเมี่ยมและ Exclusive จึงมองเห็นโอกาสในการขยายความร่วมมือกับ บีอีซี-เทโร มิวสิค โดยที่ผ่านมาเราได้มีการทำงานร่วมกันและประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง มาสู่การเพิ่มคอนเทนต์ประเภทมิวสิควีดีโอบน LINE TV เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมในกลุ่มต่างๆได้กว้างขวางมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการทำ LIVE กับคอนเทนต์ Music บน LINE TV ซึ่งได้รับผลตอบรับดีมาก และเป็นแนวทางที่จะทำร่วมกันต่อไป เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ชมมากขึ้น สำหรับความร่วมมือกันระหว่าง “บีอีซี-เทโร มิวสิค” กับ “LINE TV” ในครั้งนี้ ทางบริษัทเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นตลาดเพลงให้คึกคักรับต้นปีและเติมเต็มความบันเทิงที่สมบูรณ์แบบให้กับคอเพลงได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังสามารถขยายฐานลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยในอนาคตทางบริษัทฯมีแผนที่จะจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ๆ เพื่อนำคอนเทนต์ที่มีอยู่มาให้บริการอย่างต่อเนื่องอีกแน่นอน” นายพอลกล่าวทิ้งท้าย Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >