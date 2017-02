อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เผยทิศทางการดำเนินงานปี 2560 ลั่นเดินหน้ากลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นเสริมแกร่งใน 3 ด้าน ได้แก่ นำองค์กรเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มจำนวนตัวแทนใหม่ และมุ่งเน้นออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ตั้งเป้าขึ้นแท่นผู้นำตลาดด้านผลิตภัณฑ์เพื่อความคุ้มครอง ด้วยยอดเบี้ยรับรวม 32,500 ล้านบาท ภายในสิ้นปีนี้ นายไบรอัน สมิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า ในปี 2559 ธุรกิจประกันชีวิตได้รับผลกระทบอย่างมาก จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม จากการที่ อลิอันซ์ อยุธยา ได้ใช้กลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางเป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแม้แต่ออกแบบช่องทางการขายหรือการสื่อสารกับลูกค้า จึงทำให้เราสร้างความสำเร็จในปี 2559 ได้มากมาย ได้แก่ คะแนนความพึงพอใจที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์จนอยากแนะนำต่อ หรือ Net Promoter Score (NPS) ในปี 2559 เพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจประกันชีวิตไทยและอยู่ในระดับที่เป็นผู้นำด้านความภักดี ความพึงพอใจของลูกค้าในประเทศไทยที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายสินไหม เพิ่มสูงขึ้นและเป็นอันดับหนึ่งตลาดเช่นกัน นอกจากนั้น ในมิติของพนักงาน อลิอันซ์ อยุธยา มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งด้านความผูกพันธ์ของพนักงานที่มีต่อองค์กร จากทุกบริษัทฯภายใต้กลุ่มอลิอันซ์ทั่วโลก ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจและความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางได้อย่างแท้จริง สำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี 2560 นี้ บริษัทฯมุ่งเน้นเสริมความแข็งแกร่งใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. นำองค์กรเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ในทุกๆภาคส่วน โดยอลิอันซ์ อยุธยา ประเทศไทยของเรา ได้รับเลือกให้เป็น Digital Hub สำหรับภูมิภาคนี้ ซึ่งมีโครงการสำคัญด้านดิจิทัลต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นที่ประเทศไทย ได้แก่ สำหรับลูกค้า บริษัท์พัฒนาแพลทฟอร์มและแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ง่าย และช่วยให้ลูกค้าใกล้ชิดกับ แบรนด์ของเรามากขึ้น อาทิ เครื่องมือการคิดคำนวณเบี้ยประกันภัย (Online Fast Quote) โดยลูกค้าสามารถค้นหารูปแบบกรมธรรม์หรือความคุ้มครองที่ต้องการได้ด้วยตนเอง My Allianz ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับบริการหลังการขาย Healthy Living ดิจิทัล แพลทฟอร์ม รวบรวมไลฟ์สไตล์คอนเทนท์ สะสมคะแนนเพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์มากมาย รวมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้เข้าถึงลูกค้าในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับตัวแทน มีการพัฒนาเครื่องมือด้านดิจิทัลเพื่อช่วยให้การเสนอขายสะดวกรวดเร็ว ผ่าน Allianz Discover ซึ่งเป็นโครงการระดับภูมิภาคที่จะใช้กับตัวแทนของอลิอันซ์ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค สำหรับพนักงาน บริษัทฯมีความชัดเจนในการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากเพื่อมุ่งสู่การทำงานแบบไร้กระดาษ 2. บริษัทฯให้ความสำคัญกับการเพิ่มจำนวนตัวแทนใหม่ โดยในช่องทางตัวแทน ถือเป็นปีแห่งการสรรหา หรือ “Year of Recruitment” เนื่องจากตัวแทนใหม่ คือกลุ่มคนที่สร้างผลงานให้กับบริษัทฯถึง 50% ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างการเติบโต โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์คุ้มครองและแบบยูนิต ลิงค์ โดยปีนี้ เน้นการจัดสัมนาทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด Life Changer เป็นการนำเอาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งตัวแทนรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จอันดับต้นๆ เดินสายแบ่งปันความรู้และแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตสู่ความสำเร็จ ซึ่งการสัมนาครั้งแรกวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก โดยบริษัทฯตั้งเป้าสร้างตัวแทนใหม่ที่จะเข้ามาร่วมงานกับอลิอันซ์ อยุธยา เพิ่มอีก 6,500 ราย ภายในสิ้นปี 3. ผู้นำผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ให้สอดคล้องกับภาวะอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ ยังคงเดินหน้าออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เติมเต็มความต้องการของลูกค้า ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์คุ้มครอง คือ หัวใจสำคัญ ในการเติบโตธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย นอกจากนั้น สำหรับลูกค้าที่มองหาทั้งความคุ้มครองและผลตอบแทนที่ดี อลิอันซ์ อยุธยา ได้เริ่มขายประกันชีวิตประเภทยูนิต ลิงค์ (Unit Link) เมื่อไตรมาส 4 ปีที่แล้ว โดยตั้งเป้าที่จะสร้างยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ให้มีสัดส่วนร้อยละ 42 ของมูลค่าเบี้ยประกันรับปีแรกของช่องทางตัวแทน “ด้วยกลยุทธ์ด้านดิจิทัลที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจที่สำคัญในปีนี้ ผนวกกับการมุ่งเน้นสรรหาตัวแทนใหม่ เพื่อช่วยผลักดันยอดขายผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและสุขภาพ รวมทั้งยูนิต ลิงค์ และเราเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 6,500 ล้านบาท และเบี้ยประภัยรับรวม 32,500 ล้านบาท ในปี 2560 นี้ได้อย่างแน่นอน” นายไบรอัน กล่าวทิ้งท้าย Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >