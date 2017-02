นูเบีย แบรนด์สมาร์ทโฟนเจ้าตลาดจากประเทศจีน โหมหนักบุกตลาดสมาร์ทโฟนเมืองไทยเต็มสูบ หลัง Nubia Z11 Series ทั้ง 4 รุ่นสร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จมียอดขายถล่มทลายจนสินค้าขาดตลาดจากการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมา ล่าสุดได้ฤกษ์เปิดตัวสุดยอดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระดับโลก Nubia Z11 Series รุ่น mini s ที่มีฟังก์ชั่นครบครัน ตอบโจทย์ทุกสไตล์การใช้งานของคนยุคใหม่ พร้อมสัมผัสการถ่ายภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่มีคุณภาพทัดเทียมระดับกล้องดิจิตอล DSLR ที่ให้ความละเอียดมากถึง 23 ล้านพิกเซล ด้วยราคาเพียง 8,990 บาท คาดดันยอดขายทั้งปีโต 500 ล้านบาท นายเพอรี่ เย่ กรรมการผู้จัดการบริษัท นูเบีย (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยในงานไทยแลนด์ โมบาย เอ็กซ์โป 2017 ว่า บริษัทฯได้เปิดตัว Nubia Z11 Series รุ่น mini s สุดยอดสมาร์ทโฟนระดับโลก ภายใต้สโลแกน “Best shot in your hand” ที่โดดเด่นด้วยศิลปะและเทคโนโลยีมาผสานเข้ากับนวัตกรรมการดีไซน์แบบไร้ขอบจอ พร้อมฟังก์ชั่นการถ่ายภาพที่มีคุณภาพทัดเทียมระดับกล้องดิจิตอล DSLR หวังเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดสมาร์ทโฟนของเมืองไทยหลังจากที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในการทำตลาดจากการเปิดตัว Nubia Z11 Series ทั้ง 3 รุ่น ได้แก่ Nubia Z11, Nubia Z11 max , Nubia Z11 mini และ Nubia N1 ที่สร้างปรากฎการณ์ยอดขายถล่มทลายจนสินค้าหมดหลังจากเปิดขายออนไลน์ได้เพียงสองวัน สำหรับสเปกเครื่อง Nubia Z11 mini s มีฟังก์ชั่นครบครัน ตอบโจทย์ทุกสไตล์การใช้งานของคนยุคใหม่ เรียบหรูด้วยหน้าจอ 5.2 นิ้ว ความละเอียด Full HD ที่มากับ RAM 4 GB และยังรองรับ microSD สูงสุด 200GB พร้อมด้วยการอัพเกรดสู่ Android 7.0 และมาพร้อม nubia UI และ ฟังก์ชั่นพิเศษมากมาย อาทิ FiT ( การสั่งงานผ่านขอบจอ) Split screen ( แบ่งหน้าจอใช้งาน ) และประสิทธิภาพที่ทรงพลังด้วยชิพประมวลผล Octa-Core Qualcomm Snapdragon 625 แรงถึง 2.0 GHz. รวดเร็วทุกการสัมผัส พร้อมความสวยคมชัดจากการถ่ายภาพที่มีคุณภาพทัดเทียมระดับกล้องดิจิตอล DSLR ด้วย NeoVision รุ่นใหม่จาก Nubia เสริมพลังการถ่ายภาพ รองรับ 4G ปิดท้ายกับตัวแบตเตอรี่ขนาด 3,000 มิลลิแอมป์และ NeoPower ใช้งานได้นานสุดๆ ที่จะรองรับทุกช่วงเวลาการใช้งาน ทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 8,990 บาท มั่นใจว่าการเปิดตัวสมาร์โฟนในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี เนื่องจากที่ผ่านมานูเบียได้มีการทุ่มเทการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนการออกแบบให้ล้ำหน้าอยู่เสมอ คาดว่าจะมียอดขายเติบโตทั้งปี 2560 อยู่ที่ 500 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม Nubia Z11 mini s มีสีสันให้เลือก 2 สี ได้แก่ Moon Gold , Khaki Grey จะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในต้นเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป ลงชื่อจองหรือลองสัมผัสได้ที่ Thailand Mobile Expo ได้ที่ Facebook.com/nubiasmartphonethailand และ www.nubia.com/th Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >