บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส เร่งเครื่องขยายตู้บุญเติมหน้าร้านสะดวกซื้อตามแผน ตั้งเป้าหน้าเซเว่น-อีเลฟเว่นปีนี้ไม่ต่ำกว่า 1,000 สาขา มุ่งเป้าขยายเครือข่ายตู้เติมเงินกว่า 120,000 ตู้ในปีนี้ ด้านผู้บริหารเผยยอดผู้ใช้บริการโอนเงินผ่านตู้บุญเติมเพิ่มต่อเนื่อง เร่งเจรจาแบงก์อื่นๆทำธุรกรรมผ่านตู้ พร้อมเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Be Wallet ซื้อง่าย จ่ายสะดวก ในงานมหกรรมมือถือ Thailand Mobile Expo 2017 วันแรกผู้ร่วมงานให้การตอบรับดีเยี่ยม คาดหลังจบงานมีการดาวน์โหลดต่อเนื่อง นายสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) "FSMART" ผู้นำช่องทางการชำระเงินผ่าน "ตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติม" ที่มีเครือข่ายมากที่สุดอันดับ 1 ของประเทศ กล่าวว่า บริษัทมีแผนขยายตู้เติมเงินบุญเติมตามการขยายสาขาของร้านเซเว่น-อีเลฟเว่นที่วางแผนว่าจะขยายเพิ่มขึ้น 1,000 สาขา ซึ่งช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาบริษัทสามารถติดตั้งตู้เติมเงินไปแล้ว 222 ตู้ และจะทยอยติดตั้งอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้มีตู้เติมเงินบุญเติมอยู่หน้าร้านเซเว่น-อีเลฟเว่นจำนวนกว่า 8,000 ตู้ และที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีทั้งในเรื่องของจำนวนผู้ใช้บริการ และยอดเติมเงิน ทั้งนี้ ปัจจุบันมีร้านสะดวกซื้อจำนวนมากที่ร่วมมือติดตั้งตู้เติมเงินบุญเติม ไม่ว่าจะเป็น เซเว่น – อีเลฟเว่น, แฟมิลี่มาร์ท, ลอว์สัน , เทสโก้ โลตัส, เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส, บิ๊กซี , ท็อปส์ และอื่นๆ เชื่อว่าทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนสนับสนุนให้จำนวนการติดตั้งตู้ปีนี้ 120,000 ตู้ตามเป้าหมาย และยังช่วยเพิ่มฐานลูกค้าต่างๆให้มากขึ้นตามลำดับ "การติดตั้งตู้เติมเงินหน้าร้านสะดวกซื้อเป็นหนึ่งใน 2 ช่องทางในการติดตั้งตู้เติมเงิน นอกเหนือจากการขยายผ่านตัวแทนบริการทั่วประเทศ โดยเราติดตั้งตู้เติมเงินหน้าเซเว่น-อีเลฟเว่น ต่อเนื่องมาตลอด เพราะที่ผ่านมาการร่วมมือเป็นไปด้วยดีในทุกๆด้าน ทั้งด้านจำนวนผู้ใช้บริการ และยอดเติมเงิน รวมถึงการแบ่งผลตอบแทนที่มีความเหมาะสม เดือนที่ผ่านมาเราติดตั้งตู้บุญเติมไปแล้ว 222 ตู้และจะขยายให้ได้ 1,000 ตู้ตามสาขาเซเว่นฯ ที่เพิ่มในปีนี้ เช่นเดียวกับร้านสะดวกซื้ออื่นๆ ที่มีแผนเพิ่มสาขาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เพื่อผลักดันให้จำนวนตู้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้"นายสมชัยกล่าว ขณะที่การให้บริการโอนเงินผ่านตู้บุญเติม ที่ให้บริการสำหรับธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย ยอดการใช้บริการโอนเงินผ่านตู้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเครือข่ายตู้เติมเงินบุญเติมที่เข้าถึงในทุกพื้นที่กว่า 90,000 ตู้ ทั่วประเทศ อีกทั้งยังสามารถโอนเงินได้ตั้งแต่ 1 บาทไปจนถึง 5000 บาทต่อรายการ ปัจจุบันบริษัทกำลังเร่งเจรจากับธนาคารอื่นๆ และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการเพิ่มได้อย่างน้อย 1 ธนาคาร นายสมชัย กล่าวว่า ธุรกิจตู้เติมเงินต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้ ตลอดจนตอบโจทย์ให้ผู้ประกอบการเพื่อดึงดูดการลงบริการหน้าตู้ควบคู่กันไป และที่ผ่านมาบริษัทได้มีการอัพเดตซอฟต์แวร์และบริการต่างๆให้มีความทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจของบริษัท ล่าสุดบริษัทได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่นภายใต้ชื่อ "Be Wallet" กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนสมาร์ทโฟน ในงานมหกรรมมือถือ Thailand Mobile Expo 2017 ที่จะจัดระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในวันแรกได้รับการตอบรับจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมากในการดาวน์โหลด "Be Wallet" เพื่อทดลองซื้อเครื่องดื่มในตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ และเติมเงินมือถือบุญเติม Vending Machine and Top-Up และเชื่อว่าหลังจากจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วจะมีการดาวน์โหลดจากผู้ใช้รายใหม่อย่างต่อเนื่อง Written by : กระแสหุ้นออนไลน์