เทรเชอริสต์ (Treasurist) สบช่องยุค Digital Transformation เปิดตัว www.treasurist.com เว็บไซต์แนะนำการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ครบถ้วนในรูปแบบของพอร์ตโฟลิโอ พร้อมจัดส่วนผสมมาให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละคนอย่างแท้จริง และส่งต่อไปยัง บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พันธมิตรของเทรเชอริสต์ซึ่งเป็น fund supermart เพื่อเปิดพอร์ตการลงทุนตามแนวทางที่แนะนำ โดยพอร์ตที่แนะนำผ่านการกลั่นกรองมาจากกองทุนมากกว่า 800 กองทุนของ 18 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำ เน้นเจาะกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ ที่เห็นความสำคัญของการลงทุนระยะยาว และต้องการมืออาชีพมาช่วยดูแล ตั้งเป้ายอดสินทรัพย์ภายใต้คำแนะนำรวม 1,000 ล้านบาทภายในปีนี้ นายศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร เทรเชอริสต์ กล่าวว่า "เทรเชอริสต์ ถือกำเนิดขึ้นจากการเล็งเห็นปัญหาของคนรุ่นใหม่ในทุกสายอาชีพ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนระยะยาวและการเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อเกษียณ แต่ไม่มีความเชี่ยวชาญเทียบเท่าคนในวงการ อีกทั้งไม่มีเวลาติดตามดูแลการลงทุนด้วยตัวเอง โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แม้การลงทุนในกองทุนรวมมีอัตราเติบโตมากกว่า 100 % และแนวโน้มยังเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากสังคมโดยรวมมีความตื่นตัวมากขึ้นในเรื่องการลงทุนส่วนบุคคล แต่ภาพรวมของการลงทุนผ่านกองทุนรวม ก็ยังมีสัดส่วนไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ทางการเงินของคนไทย เนื่องจากยังมีคนจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจลักษณะพื้นฐานของกองทุนรวม อีกทั้งคิดว่าเป็นเรื่องยาก รวมถึงกลัวขาดทุนหรือการถูกหลอกลวง เทรเชอริสต์จึงนำดิจิตัลเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ที่ให้คำแนะนำแบบ full-automation ผสานกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่าสิบปีของผู้บริหารและทีมงาน เข้ามาช่วยแก้ปัญหาของนักลงทุน โดยนำเสนอการใช้งานที่สะดวก เข้าใจง่าย ขณะที่ยังเน้นคุณภาพและความเป็นกลางของคำแนะนำ ซึ่งคำแนะนำของเทรเชอริสต์ครอบคลุมทั้งการจัดกลุ่มกองทุน (Portfolio) ที่เหมาะกับแต่ละคนโดยเฉพาะ รวมไปถึงการแนะนำกองทุนรวมรายกองที่มีความโดดเด่น โดยที่ผ่านมาบริการลักษณะนี้มีใช้เฉพาะกลุ่มลูกค้าระดับ Wealth หรือคนที่มีเงินฝากและเงินลงทุนหลายล้านบาทขึ้นไป แต่เทรเชอริสต์ได้นำมาพัฒนาให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการรับคำแนะนำ" โดยบริการของ เทรเชอริสต์ ออกแบบให้สะดวก ง่าย และครบวงจร ตั้งแต่การรับคำแนะนำ จนไปถึงการเปิดบัญชีลงทุนได้ นักลงทุนสามารถเริ่มใช้บริการเพื่อได้รับพอร์ตที่ดีและกองทุนที่เหมาะสมจาก เทรเชอริสต์ ได้โดยใช้เวลาเพียง 3 นาทีเท่านั้น โดยการ (1) ตอบชุดคำถามสั้น ๆ ที่เว็บไซต์ www.treasurist.com เพื่อตรวจสอบความสามารถในการรับความเสี่ยง (ability to take risk) และความพอใจในการรับความเสี่ยง (willingness to take risk) ของแต่ละคน ซึ่งระบบจะประมวลผล และนำเสนอระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยนักลงทุนจะ (2) ได้รับคำแนะนำรูปแบบการลงทุนที่ดีที่สุด ซึ่งได้ครบทั้งประเภทสินทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามหลัก Mean-Variance optimization และแสดงผลตอบแทนที่คาดหวัง (Portfolio Expected Return) ซึ่งเป็นตัวเลขผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี หลังจากนั้นจึง (3) ลงทะเบียนด้วยอีเมลเพื่อรับรายละเอียดระดับรายกองทุน โดยกองทุนที่แนะนำแต่ละกอง เกิดจากการประมวลผลข้อมูลปริมาณมหาศาล (Big data) ซึ่งไม่ได้ดูผลงานในอดีตเพียงอย่างเดียว แต่ยังดูศักยภาพในอนาคตด้วย และเมื่อนักลงทุนต้องการที่จะลงทุนตามคำแนะนำของ เทรเชอริสต์ ก็เพียง (4) คลิก "เริ่มลงทุนตามแผนนี้" เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วน นักลงทุนจะได้รับอีเมล์ยืนยันที่มาพร้อมไฟล์เอกสาร ต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการเปิดบัญชีการลงทุน จากนั้น (5) นักลงทุนจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของภูมิภาคเอเซีย พันธมิตรของ เทรเชอริสต์ เพื่อดำเนินการเปิดบัญชีและช่วยให้คุณเริ่มลงทุนจริงตามแผนของ เทรเชอริสต์ ได้อย่างรวดเร็วด้วยรูปแบบบริการที่โดดเด่น ครบวงจร และมีทิศทางธุรกิจชัดเจน ทำให้เทรเชอริสต์ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย ได้แก่ โครงการ AIS The StartUp โดยของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่สนับสนุนและบ่มเพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ต่อยอดศักยภาพของธุรกิจ และล่าสุดเทรเชอริสต์ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมในงาน RISE Hongkong 2017 เวทีระดับโลกของวงการ "เทค สตาร์ทอัพ" (Tech Startup) ซึ่งมีเหล่าผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจากทั่วโลก รวมถึงองค์กรใหญ่ระดับโลก เช่น Facebook Alibaba CISCO Twitter Coca-Cola และ Google เข้าร่วมประชุม แสดงผลงาน ตลอดจนแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการร่วมลงทุน "ผลจากการเปิดตัว www.treasurist.com ในระยะแรกมีผู้สนใจทำแบบสอบถามซึ่งระบุจำนวนเงินที่พร้อมลงทุนและได้รับแผนลงทุนส่วนตัวแล้วเป็นเงินลงทุนรวมกันกว่า 10,000 ล้านบาท และมีนักลงทุนที่ขอเปิดบัญชีลงทุนจริงแล้วเป็นจำนวนรวมกว่า 300 ล้านบาท ทั้งนี้ เทรเชอริสต์ ตั้งเป้าสินทรัพย์ภายใต้คำแนะนำเติบโตขึ้นเป็น 1,000 ล้านบาทในปีนี้" นายศกุนพัฒน์ กล่าวสรุป Written by : กระแสหุ้นออนไลน์