บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์ เอ็มจีในประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวระบบอั จฉริยะใหม่ล่าสุด "i-SMART" ระบบที่จะพลิกโฉมภายในรถยนต์ด้ วยความสามารถในการเรียนรู้พฤติ กรรมผู้ขับ และรองรับระบบสั่งการภาษาไทยครั้ งแรกในโลก มุ่งหน้าสู่ความเป็นผู้นำการพั ฒนานวัตกรรมยานยนต์อัจฉริยะหรื อสมาร์ทคาร์ เพื่อยกระดั บความสะดวกสบายและความปลอดภัย พร้อมตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่ นใหม่ในยุคไอที ระบบการเชื่อมต่อ "i-SMART" เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ ในการดำเนินธุรกิจของเอสเอไอซี คอร์ปอเรชั่น นั่นคือการพัฒนารถยนต์แห่ งอนาคตให้มีความเป็นอัจฉริยะ (Intelligent) รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีอิ นเตอร์เน็ตและระบบการเชื่อมต่ อภายในรถยนต์ (Internet of thing) ซึ่งเป็น 2 วิสัยทัศน์หลักนอกเหนือจากการพั ฒนารถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ (New Energy) และ ระบบการแบ่งปันรถยนต์ในการใช้ งาน (Car Sharing) นาย ซื่อ กั๋ว ย่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด กล่าวว่า "เทคโนโลยียานยนต์มีพัฒนาการอย่ างไม่หยุดยั้ง เอ็มจี ไม่เพียงมีความมุ่งมั่นเป็นผู้ นำเทคโนโลยีใหม่ แต่เรายังต้องการพัฒนาการใช้ งานเทคโนโลยีในแบบที่ไม่เคยมี บริษัทรถยนต์รายใดทำมาก่อน โดยเรามีความเชื่อว่าเทคโนโลยี ยานยนต์จะต้องสอดคล้องกลมกลืนกั บทุกจังหวะไลฟ์สไตล์ของลูกค้า จึงนำเสนอระบบการควบคุ มภายในรถยนต์ที่มีความก้าวล้ำ หน้าและใช้งานง่าย เพื่อให้ชีวิตของลูกค้ามี ความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งกว่ าเดิมไม่ว่าพวกเขาจะนั่งอยู่ ในรถยนต์หรือไม่ก็ตาม" เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพที่ ชาญฉลาด ใช้งานง่าย และปลอดภัย นับเป็นครั้งแรกในอุ ตสาหกรรมยานยนต์ที่ระบบการเชื่ อมต่อในรถยนต์รองรับการสั่ งงานภาษาไทย โดยผู้ใช้สามารถควบคุมระบบ การสั่งการด้วยเสียง (Voice Command) เพียงแค่พูด "ฮัลโหล เอ็มจี" (Hello MG) เพื่อเริ่มต้นใช้งานซึ่ งสามารถสั่งการฟังค์ชั่นต่ างๆในตัวรถ รวมถึงระบบเอ็นเตอร์เทนเมนต์ และระบบช่วยนำทางทำให้ผู้ขับขี่ ไม่ต้องละมือจากพวงมาลัยเพื่ อความปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมสั่ งการผ่านหน้าจอภายในรถ และการสั่งการผ่านโมบายแอปพลิ เคชั่นในอุปกรณ์สื่อสารเคลื่ อนที่อย่างสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ ต เอ็มจี ตระหนักถึงความสำคั ญของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุ กสรรพสิ่ง (Internet of Things) ซึ่งการเชื่อมต่อออนไลน์ครอบคลุ มทุกการใช้ชีวิตของผู้บริโภค การใช้งานระบบนี้จึงรองรับตั้ งแต่ก่อนเดินทาง ขณะเดินทาง และหลังเดินทาง เมื่อติดตั้งโมบายแอปพลิเคชั่ นไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ก็เหมื อนการแต่งตั้งผู้ช่วยส่วนตัวที่ ช่วยแจ้งข้อมูลและแจ้งเตือนเมื่ อถึงเวลานัดหมายต่างๆ ตลอดจนการค้นหาเส้นทางที่ เหมาะสมที่สุด รายงานสภาพจราจร และสภาพอากาศเพื่อไปให้ถึงจุ ดหมายที่ต้องการได้เร็วที่สุ ดอย่างปลอดภัย ก่อนที่จะเข้าไปนั่งในรถยนต์ ผู้ขับขี่ สามารถสตาร์ทรถและเปิ ดการทำงานของระบบปรับอากาศในอุ ปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่อย่ างสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีตั้งแต่ ก้าวแรกที่เข้าไปนั่งในรถ นอกเหนือจากนั้นแอปพลิเคชั่ นจะแสดงจุดหมายของการเดินทางที่ กำหนดไว้ล่วงหน้าบนหน้าจอของตั วรถ ทำให้ผู้ขับขี่พร้อมออกเดิ นทางได้ทันทีโดยไม่ต้องกำหนดจุ ดหมายอีกครั้ง ในระหว่างการใช้รถไปสู่จุ ดหมายต่างๆ ระบบใหม่ล่าสุดของ เอ็มจี ยังรวบรวมข้อมูลที่มีความสำคั ญและแจ้งต่อผู้ขับได้แบบเรี ยลไทม์ อาทิ ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง สภาพการทำงานของแบตเตอรี่ เครื่องยนต์ และระบบเบรก รวมถึงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ผ่ านอุปกรณ์เคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังช่วยแจ้งเตื อนการเคลื่อนที่ของรถอย่างผิ ดปกติซึ่งอาจเกิดจากการโจรกรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้ อีกระดับ อีกหนึ่งความโดดเด่นของระบบใหม่ i-SMART คือการเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขั บขี่และพัฒนาความสามารถให้ดีขึ้ นด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เมื่อผู้ขับขี่เดินทางไปถึงจุ ดหมายใดจุดหมายหนึ่งเป็นประจำทุ กวัน ระบบนี้จะเรียนรู้เส้นทางที่ช่ วยให้ผู้ขับขี่ไปถึงจุดหมายดั งกล่าวได้ง่ายดายและรวดเร็วยิ่ งขึ้น ตอกย้ำความมุ่งมั่นของการพั ฒนายานยนต์อัจฉริ ยะในอนาคตระยะยาว ระบบเชื่อมต่อรุ่นใหม่นี้ ยังสามารถอัพเกรดเฟิร์มแวร์ให้ มีความทันสมัยได้ตลอดอายุการใช้ งานของรถยนต์ ฟังก์ชั่นต่างๆ จึงไม่เพียงแค่พร้อมใช้ งานตลอดเวลา แต่ยังมีคุณสมบัติใหม่ๆที่เกี่ ยวกับความบันเทิงภายในรถยนต์ การใช้งานฟังก์ชั่นต่ างๆและระบบนำทางที่จะพาท่านไปสู่ ที่หมายอย่างถูกต้อง ซึ่งฟังก์ชั่นต่างๆเหล่านี้ จะสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้ าอย่างเหนือความคาดหมายในอนาคต "ท่ามกลางยุคอินเตอร์เน็ตในทุ กสรรพสิ่งหรือ Internet of Things ผู้ใช้งานรถยนต์จะมีความคุ้ นเคยกับระบบการเชื่อมต่ อตลอดเวลาเช่นนี้มากขึ้นในอนาคต เราต้องการเป็นผู้สร้ างมาตรฐานการใช้งานเทคโนโลยี การเชื่อมต่ออัจฉริ ยะภายในรถยนต์ ซึ่งจะทำให้รถยนต์ไม่ได้เป็นแค่ ยานพาหนะดั้งเดิมที่มีหน้าที่ นำพาไปสู่จุดหมาย แต่คือผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วยเพิ่ มความสะดวกสบายและความปลอดภัย พร้อมกับทำให้ชีวิตง่ายขึ้นด้ วยการตอบสนองความต้องการที่ปรั บเปลี่ยนได้ตามการใช้งานของแต่ ละบุคคล ระบบการเชื่อมต่อรุ่นใหม่นี้ จะทยอยติดตั้งในรถยนต์ เอ็มจี รุ่นใหม่ที่จะจัดจำหน่ ายในประเทศไทยในอีกไม่ช้า" คุณพงษ์ศักดิ์กล่าวปิดท้าย ทั้งนี้ผู้