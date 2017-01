แสนสิริเปิดศักราชใหม่ 2560 เผยข่าวดียอดโอนโครงการคอนโดมิเนียมใจกลางเมือง เดอะ เทอร์ทีไนน์ บาย แสนสิริ (The XXXIX by Sansiri) ครบถ้วน 100 % โดยนับเป็นโครงการคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก จนสามารถประสบความสำเร็จในการปิดการขายได้ภายใน 3 วัน นับแต่วันเปิดขายอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี 2555 มูลค่าโครงการกว่า 2,860 ล้านบาท ปัจจุบันสร้างเสร็จสมบูรณ์โดยเปิดให้ลูกค้าเข้าอยู่อาศัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายอุทัย อุทัยแสงสุข รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “The XXXIX by Sansiri เป็นหนึ่งในโครงการคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่ล่าสุดที่แสนสิริภาคภูมิใจ ซึ่งได้รับการพิถีพิถันในการก่อสร้างจนตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มลักชัวรี่ได้ครบถ้วน เพราะแสนสิริมีความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มนี้เป็นอย่างดี จากการพัฒนาโครงการระดับบนต่อเนื่องมากกว่า 33 ปี ทำให้ที่ผ่านมาสามารถปิดการขายได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วเพียง 3 วันเท่านั้น ปัจจุบันได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงปิดยอดโอนได้ครบ 100% จากการเป็นหนึ่งในทำเลที่ตั้งที่ดีที่สุดในซอยสุขุมวิท 39 ซึ่งเป็นย่านคอมมิวนิตี้ของผู้อยู่อาศัยนานาชาติ ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ เพียง 250 เมตร และเป็นเส้นทางที่สามารถลัดเลาะสู่ซอยสำคัญอื่นๆ ได้สะดวก ทั้งยังแวดล้อมด้วยสถานที่อำนวยความสะดวกทุกรูปแบบสำหรับไลฟ์สไตล์ทันสมัย แหล่งช้อปปิ้งระดับไฮเอนด์ อาทิ เอ็มควอเทียร์ เอ็มโพเรียม เป็นต้น รวมทั้งความใส่ใจในทุกรายละเอียดทุกขั้นตอน ตลอดจนการคัดสรรวัสดุอย่างประณีตบรรจง และการดีไซน์ระดับเวิร์ลคลาส อาทิ การเลือกใช้หินอ่อนนำเข้ากว่า 8 ชนิดมาใช้ในโครงการ ทำให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ที่งดงาม สำหรับทำเลสุขุมวิทโซนกลางนี้ ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน มูลค่าราคาที่ดินในย่านนี้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อ 4 ปีที่แล้วถึง 2 เท่า จากเดิม 600,000 บาท/ ตร.ว แต่ปัจจุบันกลับเพิ่มสูงถึง 1.2 ล้านบาท / ตร.ว ทำให้ราคารีเซลห้องชุดได้ขยับขึ้นเฉลี่ยถึง 261,000 บาท/ ตร.ม. เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2012 ที่เปิดขายอย่างเป็นทางการในราคา 200,000 บาท/ตร.ม. นับได้ว่าเพิ่มขึ้น 30-42% ทีเดียว จึงนับว่าเป็นทำเลที่เหมาะทั้งอยู่อาศัยเองและเพื่อการลงทุน ซึ่งหาได้ยากมากในปัจจุบัน” “หลังจากเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทยอยส่งมอบการโอนถึง 8 โครงการ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง จึงนับว่าเป็นข่าวดีสำหรับแสนสิริในช่วงเปิดศักราชใหม่นี้ ที่สามารถปิดยอดการโอนโครงการระดับบนได้สมบูรณ์แบบ และสอดคล้องกับการพัฒนาโครงการตามแผนธุรกิจปี 2560 ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดีในการรุกตลาดโครงการที่อยู่อาศัยระดับไฮเอนด์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงในเดือนมีนาคมนี้ แสนสิริยังเตรียมเปิดตัวโครงการระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่ 98 Wireless อย่างเป็นทางการ อีกหนึ่งโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าอยู่ โดยเป็นเฟล็กชิพคอนโดมิเนียมที่ถือเป็นการยกระดับแบรนด์แสนสิริเข้าสู่ระดับอินเตอร์มากยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และศักยภาพการทำงานอันเป็นมาตรฐานของแสนสิริได้เป็นอย่างดี และคาดว่าจะได้รับตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าที่เชื่อมั่น และไว้วางใจในแบรนด์แสนสิริดังเช่นที่ผ่านมา” คุณอุทัยกล่าวเพิ่ม “The XXXIX by Sansiri” ได้รับออกแบบภายใต้แนวคิด ‘Timeless Luxury’ บนพื้นที่กว่า 1 ไร่ ความสูง 32 ชั้น ประกอบด้วยห้องชุดเพียง 178 ห้อง ขนาดตั้งแต่ 50.00 – 323.00 ตร.ม. ที่เน้นความโปร่งสบายด้วยเพดานสูง 2.9 เมตร และห้องเพนเฮ้าส์พร้อมสระว่ายน้ำวิวระฟ้าแบบส่วนตัว นอกจากนั้นยังเพียบพร้อมด้วยพื้นที่ส่วนกลางเทียบมาตรฐานโรงแรมชั้นนำแบบ Full-Floor Facility ซึ่งเป็นพื้นที่พักผ่อนขนาดใหญ่ สระว่ายน้ำแบบ Infinity Edge ท่ามกลางวิวพาโนราม่า พร้อมกันนี้ ‘The XXXIX by Sansiri’ ได้ออกแบบ Double-Volume Business Centre ขึ้นเป็นพิเศษ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบมีรสนิยมของผู้พักอาศัย โดยได้รับความร่วมมือจาก DWP (Design Worldwide Partnership: DWP) ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งชั้นนำระดับโลกซึ่งมีผลงานโดดเด่นมากมาย และ Shma (ชมา) บริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมซึ่งมีผลงานด้านการวางผัง และออกแบบภูมิทัศน์ให้กับแสนสิริมาแล้วหลายโครงการ จึงทำให้โครงการนี้แฝงความคลาสสิกเหนือกาลเวลาของสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นที่มีเอกลักษณ์ โดยรังสรรค์ตัวอาคารภายนอกให้ดูสูงสง่าและโดดเด่นอย่างลงตัว ด้วยโพเดียมด้านหน้าตัวอาคารงามสง่าด้วยผนังหินทรายธรรมชาตินำเข้าขนาดใหญ่ และผนังอลูมิเนียมสีทรายทอง บ่งบอกถึงความเป็นที่อยู่อาศัยอย่างมี Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >