ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เปิดตัวบัตรเครดิตใหม่ล่าสุด "ยูโอบี โยโล่ แพลทินัม" (YOLO" Platinum Card) ภายใต้คอนเซ็ปต์ You Only Live Once มิติใหม่ของบัตรเครดิต ที่ให้เงินคืนสูงสุด 50% ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ กิน เที่ยว ช้อปครบทุกประสบการณ์ในบัตรเดียว มั่นใจขยายฐานลูกค้ากลุ่มมิลเลนเนียล อายุระหว่าง 29-35 ปี นายธีรวัฒน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี เปิดเผยว่า ข้อมูลการวิจัยของ ธนาคาร United Overseas Bank (UOB) เกี่ยวกับ Young Professionals พบว่า กลุ่มมิลเลนเนียลมีพฤติกรรมชอบแชร์ประสบการณ์การกิน เที่ยว ให้กับเพื่อน และคนในครอบครัว และอีกหนึ่งพฤติกรรมที่น่าสนใจคือ ไม่ชอบมีเงื่อนไขที่วุ่นวายซับซ้อนในการใช้ธุรกรรมทางการเงิน พร้อมทั้งชอบใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ ธนาคารยูโอบี จึงได้ออกบัตรเครดิตบัตรใหม่ล่าสุด ยูโอบี โยโล่ แพลทินัม สำหรับกลุ่มลูกค้าอายุ 29-35 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ You Only Live Once มิติใหม่ของบัตรเครดิตที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ บัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลทินัม เป็นบัตรที่มอบสิทธิประโยชน์เป็นเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต (Cash Back) ให้แก่ผู้ถือบัตร โดยจะคำนวณเงินคืนจากการใช้จ่ายผ่านบัตร โดยลูกค้าจะได้รับเงินคืน 5% ที่ BTS, MRT, 7-11, Watsons, Boots และจะคืนเงินเข้าบัญชีให้ 1% สำหรับการใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และที่สำคัญไม่มีการกำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ พร้อมทั้งสามารถผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน ในหมวดท่องเที่ยวและช้อปออนไลน์ บัตรเครดิตใหม่ใบนี้ยังมอบสิทธิพิเศษด้านไลฟ์สไตล์แก่ผู้ถือบัตร อาทิเช่น 1 ฟรี 1 เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ เครดิตคืนเงินร้านอาหารแนวฮิปแฮงเอาท์ที่กำลังมาแรงถึง 50% ทุกวันศุกร์ (ตามเงื่อนไข) และสิทธิ์ส่วนลด 10% จากเว็บไซต์ช้อปปิ้ง Lazada.co.th "บัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลทินัม นับเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ธนาคารเพื่อตอบสนองความต้องการการเงินของคนยุคสมัยนี้ ที่จะแสดงถึงพันธสัญญาของเราที่จะขยายประสบการณ์การใช้บริการธนาคารแก่ลูกค้ากลุ่มนี้ เรามั่นใจว่าการเคลื่อนตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ประกอบกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่มมิลเลนเนียลที่อีก 10 ปี ข้างหน้า คนกลุ่มนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งธนาคารมั่นใจเหลือเกินว่า เราสามารถตอบสนองความต้องการ การให้บริการ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน แบบง่าย สะดวก รวดเร็ว แบบทันท่วงที และสะดวกสบายเพิ่มขึ้น" นายธีรวัฒน์ กล่าว อีกหนึ่งไฮไลท์ ยูโอบี โยโล่ แพลทินัม คือ ฉีกทุกกฎเกณฑ์การออกบัตรเครดิต ด้วยดีไซน์ 'quick read' ดีไซน์มาเพิ่มสะดวกสบายยิ่งขึ้นกว่าเดิม จากเดิมที่บัตรจะมีรหัส 16 หลักเรียงแนวนอนบนบัตร ตอนนี้เลขบัตรจะถูกวางเป็น 4x4 วางซ้อนกันอยู่มุมขวาของบัตร เพื่อให้การอ่านเลขบัตรของลูกค้าง่ายขึ้นในการทำธุรกรรมออนไลน์ พร้อมกิจกรรมพิเศษตลอดปี เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ทั้งกิน เที่ยว ช้อป ครบทุกประสบการณ์ UOB YOLO ซึ่งประโยค "You Only Live Once" เป็นประโยคที่บ่งบอกได้ถึงคนยุคสมัยนี้ได้เป็นอย่างดี สำหรับกลุ่มคนมิลเลนเนียลและผู้ที่สนใจอยากถือบัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลทินัม สามารถเข้ามาดูข้อมูลและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ www.uob.co.th/yolo