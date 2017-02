บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว์ (TSF) เผยลูกค้าทั้งแบรนด์ไทยและต่างชาติให้ความสนใจสื่อโฆษณานอกบ้านเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ปลื้มผลิตภัณฑ์หลายแบรนด์ต่อสัญญาซื้อป้ายโฆษณา DTC ล่าสุด Vaseline Thailand ทุ่มงบกว่า 18 ล้านบาทขึ้นป้ายหน้าร้านเซเว่นอิเลฟเว่นต่อเนื่องทั้งปี 60 ตั้งเป้าพัฒนาและติดตั้งป้ายเพิ่มรองรับความต้องการของแบรนด์ชั้นนำ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSF ได้รายงานความนิยมของลูกค้าที่มีต่อป้ายโฆษณานอกบ้านในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมาที่บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) พัฒนาสื่อโฆษณา DTC (Direct to Customer) บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นอิเลฟเว่น ซึ่งได้ติดตั้งป้ายดังกล่าวไปแล้วจำนวนกว่า 1,300 ป้ายทั่วประเทศ จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาสื่อใหม่ที่มีศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงทำให้สื่อ DTC ได้รับความสนใจจากสินค้าและบริการแบรนด์ชั้นนำทั้งแบรนด์สัญชาติไทยและแบรนด์อินเตอร์จากทั่วโลก และมีแนวโน้มว่าตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไปจะมีผลิตภัณฑ์แบรนด์ใหม่ ๆ จ่อคิวเข้ามาใช้พื้นที่สื่อโฆษณาดังกล่าวเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้มีการพัฒนาสื่อ DTC ให้มีความโดดเด่นและให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมาได้มีการลงทุนพัฒนาสื่อ DTC จากป้ายโฆษณาภาพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหว โดย TSF มีนโยบายที่จะติดตั้งป้าย LCD แทนภาพนิ่งในทำเลศูนย์กลางธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมาได้ติดตั้งไปแล้วจำนวนกว่า 20 แห่ง จากความสำเร็จในการสื่อสารแบรนด์ของลูกค้า ทำให้แบรนด์ชั้นนำส่วนใหญ่ต่อสัญญาซื้อป้ายโฆษณา DTC กับ TSF และล่าสุดบริษัท Vaseline Thailand เป็นหนึ่งในสินค้าที่ให้ความไว้วางใจในศักยภาพของสื่อโฆษณาดังกล่าว โดยในปี 2559 ได้ซื้อป้ายโฆษณา DTC หน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นอิเลฟเว่น จำนวน 50 ป้าย รวมทั้งป้าย Mupi จำนวน 20 ป้าย ล่าสุดได้ลงโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลประเภท DTC Plus และได้มีการต่อสัญญาโฆษณาต่ออีก 1 ปี คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และใช้งบประมาณทั้งสิ้น 18 ล้านบาท เนื่องจากสื่อโฆษณาดังกล่าวสามารถสื่อสารแบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำให้สินค้าวาสลีนที่วางจำหน่ายในร้านเซเว่นอิเลฟเว่นอยู่ในความสนใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และขณะนี้ยังมีสินค้าแบรนด์อื่น ๆ ที่กำลังรอคิวป้ายโฆษณา DTC อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าว่าภายในปี 2561 จะติดตั้งป้ายโฆษณา DTC ทุกรูปแบบเสร็จจำนวน 7,000 ป้าย Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >